Andres AG Bettlach: «Zahnräder wird es immer brauchen»

Andres Antriebstechnik AG «Zahnräder wird es immer brauchen» – Bettlacher Firma baut neu in Grenchen Die Bettlacher Firma Andres Antriebstechnik AG produziert winzige Zahnräder, vorab für die Uhrenindustrie. Das Geschäft läuft gut. Zurzeit entsteht in der Grenchner Industriezone ein Neubau. Andreas Toggweiler 25.01.2023, 12.00 Uhr

Jan und Simon (schwarze Jacke) Andres vor dem (in Entstehung begriffenen) Neubau der Andres Antriebstechnik AG an der Lebernstrasse in Grenchen. Bruno Kissling

Ein Sandwich ohne Fleisch ist nichts als Brot, singt Mani Matter. Aber eine Uhr ohne Zahnräder, das wäre noch viel weniger. Dutzendfach und in verschiedenen Grössen und Ausführungen werden Zahnräder in mechanischen Uhren eingebaut. Und auch in Quarzuhren.

Die kleinsten Zahnräder sind von Auge nur noch knapp sichtbar. Sie sind kleiner als ein Stecknadelkopf, müssen aber dennoch in sehr kleinen Toleranzen gefertigt werden. Denn die Uhr soll ja genau gehen.

Grössenvergleich mit einem Zündholz: Mikrozahnräder der Firma Andres Antriebstechnik Bettlach. zvg

Kleine und sehr kleine Zahnräder mit solcher Präzision herstellen, das kann nicht jeder. Das unabhängige Familienunternehmen Andres Antriebstechnik AG in Bettlach kann es. Je länger, je mehr. Das Geschäft läuft gut. Um den wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden, wird in der Grenchner Industriezone zurzeit ein Neubau erstellt, der im Spätsommer bezugsbereit sein soll. Dies, sofern die nach wie vor angespannte Liefersituation im Baugewerbe es zulässt.

Rückkehr zu den Grenchner Wurzeln

Mit diesem Schritt kehrt das Unternehmen zu seinen Grenchner Wurzeln zurück. 1986 gründete Uhrmacher René Andres im Keller seines Einfamilienhauses an der Bachtelenstrasse die Einzelfirma Andres Antriebstechnik. Er begann mit fünf Occasionsverzahnungsmaschinen.

Bald darauf stieg schon Sohn Jan Andres als Mitarbeiter ein. Ihr Know-how in Sachen Mikroverzahnungen sprach sich in der Branche herum, und so gehörten alsbald namhafte Firmen zur Kundschaft. Der Maschinenpark wuchs auf 20 Maschinen.

Doch der Platz im Wohnhaus wurde langsam eng. «Die Waschküche wurde nicht mehr nur zum Kleiderwaschen verwendet, sondern auch zum Reinigen der hergestellten Uhrenteile», erinnert sich Jan Andres.

2003, nach der Pensionierung des Firmengründers, wurde die Firma vom Sohn übernommen und man konnte nach Bettlach in ein grösseres Firmengebäude an der Diebold-Schilling-Strasse umziehen. Die Firma wuchs kontinuierlich und der Maschinenpark wurde laufend erneuert – durch Maschinen des Grenchner Herstellers Strausak.

35 Verzahnungs- und 10 Rolliermaschinen zählt er heute. Beim Rollieren werden die Achsen der Kleinzahnräder so behandelt, dass sie möglichst reibungs- und verschleissfrei in den Rubin-Lagern der Uhrwerke drehen.

Trend zu immer hochwertigeren Uhren

Nebenbei bemerkt: eine Verzahnungsmaschine, sie nimmt ohne Annexgeräte kaum mehr Platz ein als ein grosser Kühlschrank, kostet jedoch deutlich mehr als 100'000 Franken.

10 Vollzeitstellen umfasste das metallverarbeitende KMU über längere Zeit. «Vor 30 Jahren haben wir noch viele Produkte in den asiatischen Raum exportiert», erinnert sich Andres. Mit dem Trend zu immer hochwertigeren Uhren und der Swiss-Made-Verordnung, hat sich dies inzwischen wieder geändert. Die Kunden von Andres AG fertigen wieder in der Schweiz. Die Uhrenexporte erreichten im vergangenen Jahr ein wertmässiges Allzeithoch.

Simon Andres, heutiger Inhaber der Familienfirma in dritter Generation, hatte 2007 bis 2011 bei Strausak an der Lebernstrasse in Grenchen die Ausbildung zum Polymechaniker gemacht. So lernte er die Verzahnungsmaschinen von der Pike auf kennen.

Es wird allmählich eng: Simon (Firmeneigentümer, links) und Jan Andres in der Fabrik in Bettlach. Andreas Toggweiler/Grenchner Tagblatt

Das Firmengebäude in Bettlach platzt inzwischen schon wieder aus allen Nähten, die Fabrik breitete sich wieder in die Privaträume aus. Und dies, obwohl der Output einer Quartalsproduktion wohl mühelos in einem grösseren Bücherregal Platz fände – so klein sind die teilweise in Zehntausender-Losen produzierten Zahnräder und Pignons.

«Jedenfalls müssen wir an unserem neuen Firmensitz kein Hochregallager bauen», erklärt Simon Andres. Statt heute 400 Quadratmeter wird man dort über 1400 Quadratmeter Gesamtfläche haben. Als man die Coronazeit besser als zunächst befürchtet überstanden hatte, fiel das endgültige Go für das Ausbauprojekt, das künftig auch weiteres Wachstum ermöglicht. Gewälzt hatte man solche Pläne schon seit einigen Jahren. Der Bau wurde im Juni letzten Jahres begonnen.

Synergien mit benachbarter Maschinenfabrik

Heute arbeiten 15 Personen (12 Vollzeitstellen) im Betrieb. «Wir werden auf den Neustart hin, der im August vorgesehen ist, zwei bis drei gute Fachkräfte brauchen können», schaltet Simon Andres schon mal einen kleinen Werbespot in den Arbeitsmarkt für zusätzliches Personal.

Der Neubau wird einige Fortschritte bezüglich Produktivität und (Energie-) Effizienz mit sich bringen. Die Nachbarschaft zum Maschinenhersteller Strausak werde Synergien bezüglich Wartung des Maschinenparks bringen.

Zudem plant man Wärmerückgewinnung der Verzahnungsmaschinen, Heizung per Wärmepumpe sowie eine grosse Solaranlage auf dem Dach des dreigeschossigen Neubaus. Im Untergeschoss der Halle entsteht eine Tiefgarage mit 32 Parkplätzen für Mitarbeitende (und Mieter).

Das Wachstum plane man vorsichtig, betonen Jan und Simon Andres. Denn die Konjunktur in der Uhrenindustrie, die hat bekanntlich die Form einer Achterbahn. «Alle paar Jahre gibt es eine Krise mit teilweise markanten Umsatzeinbrüchen», weiss Jan Andres aus Erfahrung. Doch zum Glück gehe es dann auch wieder mal bergauf.

Simon und Jan Andres sind überzeugt: «Zahnräder wird es immer brauchen.» Wenn nicht in der Uhrenindustrie, dann überall dort, wo etwas angetrieben werden muss. Mechanisierung, Miniaturisierung und Automatisierung lassen grüssen. So sei künftig auch mehr Diversifizierung in andere Branchen geplant, um weniger stark von der Uhrenkonjunktur abhängig zu sein.

