Video: Spektakuläre Sprünge der Grencher Trampolinsportler

Falls die Region Solothurn/Grenchen/Biel am meisten Bewegungsminuten sammelt, wird die Siegesprämie in den neuen «Abenteuer- und Erlebnisspielplatz Lindenstrasse in Grenchen» investiert. Grenchen braucht noch bis am 26. September die Unterstützung der Bevölkerung. Unter den sieben diesjährigen Austragungsorten wird nämlich die «bewegteste» Region gesucht und mit CHF 5‘000.- für ein regionales Bewegungsprojekt prämiert. Mit der kostenlosen App kann die Bevölkerung noch bis am 26. September Bewegungsminuten für die Region Solothurn/Grenchen/Biel sammeln. Sei es beim Spazieren, Velofahren oder Wandern, beim Vereinstraining oder beim Schwimmen in der Badi. Bei jeder Bewegungsaktivität einfach die Stoppuhr in der App starten und die Bewegungsminuten erfassen.