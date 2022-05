Mia-Absage: Was sind die Gründe und was bringt die Zukunft?

Analyse zur Messe-Absage Pech? Pandemie? Desinteresse? Die Absage der Mia in Grenchen wirft Fragen auf Einmal mehr findet die Mia nicht statt. Zum dritten Mal in Folge musste Organisator Christian Riesen die Notbremse ziehen. Hat die Messe überhaupt noch eine Zukunft? Und was wäre möglicherweise ein Rezept für den Erfolg? Oliver Menge Jetzt kommentieren 03.05.2022, 12.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Bauernzelt gab es 2012 noch Muttersauen zu bestaunen. Oliver Menge

Wer kann sich noch erinnern, als tout Granges sich jeweils am Abend im Fest- oder Barzelt an der Mia auf dem damaligen Messegelände auf dem «Wembley» beim Stadion Brühl traf und bis spät in die Nacht feierte? Als man später Sonderschauen der Sonderklasse aufbaute und die Menschen aus der ganzen Region an manchen Tagen in Massen zur Messe strömten? Als Solothurner National- oder Ständeräte an der Eröffnung teilnahmen?

Als nationale Unterhaltungsgrössen, wie Francine Jordi oder regionale Bands, wie Gilomens «Light Food» das Publikum in Scharen ins Unterhaltungszelt lockten, ganz zu schweigen von den Auftritten der Kids aus Sarah Cattins Streetdance School, bei denen Grosseltern, Eltern, Onkel und Tanten zuhauf das Zelt stürmten?

Als es auch für einen Grossteil der Firmen und Gewerbetreibenden aus Grenchen und Umgebung selbstverständlich war, an der Mia Präsenz zu markieren und ihre Kundschaft zu pflegen?

Francine Jordi war immer wieder Gast in Grenchen:: Hier an der Grega 2014 Oliver Menge

Diese Zeiten sind vorbei. Die Grenchner Mia hat das Meiste ihrer damaligen Attraktivität verloren. Sowohl für Aussteller als auch für die Kundschaft.

Dazu beigetragen hat die Entscheidung der Stadt, dass die Mia künftig im Velodrome stattzufinden habe, der damit zusammenhängende Abgang der langjährigen Mia-Organisatorin, Caroline Möri, die vergeblichen Versuche diverser Nachfolger, der Messe neuen Schwung oder mit neuem Namen einen anderen Drive zu verleihen und der stetige Rückgang an Ausstellern im neuen Veranstaltungsort. Vor allem regionale und lokale Aussteller blieben der Messe mehr und mehr fern.

War das die Rettung?

Als Christian Riesen aus Wangen bei Olten die Mia übernahm, sich mit etlichen Leuten in Grenchen verkrachte, weil er das Velodrome als ungeeignet erachtete und das Ganze in die Tennishalle verlegte, konnte man nur hoffen, dass sich die Sache wieder zum Guten wendet. In eine Halle, die bei der Premiere aber nur bedingt «messetauglich» war – hässlicher Boden, schlechte Beleuchtung, zu wenig Platz rundherum.

Dann kam die Pandemie und damit auch gleich zwei Absagen der Grenchner Familienmesse, wie sie inzwischen hiess. Das war nicht die Schuld von irgendwem, dafür waren schlicht die äusseren Umstände verantwortlich. Dass die Pandemie nun auch für die dritte Absage in Folge herhalten muss, ist ärgerlich, aber auch nachvollziehbar.

Jetzt, wo eigentlich alles wieder möglich wäre, alle Schutzmassnahmen aufgehoben sind und man die Menschen wieder in ihre Eigenverantwortung entlassen hat, müsste doch ein grosser Nachholbedarf bestehen, sollte man meinen – das scheint zuzutreffen, wenn es um Gastro, Ausgang etc. geht. Doch ein Blick auf diverse Messeveranstaltungen zeigt: So einfach scheint es dann doch nicht zu sein.

Messen ziehen nicht mehr so wie früher

Messen wie die BEA in Bern, bisher immer ein Publikumsmagnet, verzeichnen weniger Aussteller und weniger Besucherinnen und Besucher, als in «normalen» Jahren. Dasselbe Bild an der Offa in St.Gallen und der Luga in Luzern: Das Publikum ist zurückhaltend und die Verkäufe lassen offenbar zu wünschen übrig.

Ist das nun alles der Pandemie geschuldet? Oder sind andere Gründe dafür verantwortlich? Haben sich solche Messen schlicht überlebt? Prominentestes Opfer der letzten Jahre war ohne Zweifel die Muba, die Mustermesse Basel. Man stelle sich vor: Ein ganzer Stadtteil in Kläibasel wurde vor Jahrzehnten extra für diese Messe gebaut, riesige Hallen auf mehreren Stockwerken stehen jetzt grösstenteils leer.

Auch die Baselworld, die Uhren und Schmuckmesse, hat's in der bisherigen Form nicht überlebt. Andere Messen, wie die neue Uhrenmesse «Watches and Wonders» in Genf, richten sich fast ausschliesslich an ein ausgewähltes Publikum und an Fachleute aus der Branche.

Mehr Event statt Verkaufsveranstaltung

Was will das Publikum also erleben an einer regional verankerten Messe wie der Mia? Festivitäten, wie ein Grenchner Fest, der Rock am Märetplatz, ein Foodtruck-Festival, locken ein zahlreiches Publikum an, das konsumiert und die Party geniesst. Die HESO in Solothurn lebt von den Beizen und dem Angebot im Schanzengraben.

Den speziellen Fussmassage-Apparat, den Fenstersauger für blitzblanke Fenster oder die spezielle Staubsaugerdüse für sämtliche Böden, das auf Mass gefertigte Insektengitter: Das kauft man heutzutage online. Gewürze, Kochzubehör, Trockenfleisch etc. gibt's auf dem Markt. Dafür braucht es keine Messe.

Solange regionale und lokale Firmen und Unternehmen nicht in grosser Zahl teilnehmen und dort ihre Kundenkontakte pflegen, müssen Messeveranstalter die Leute mit Attraktionen anlocken. Das ist möglich, wenn die örtlichen Bedingungen stimmen und die nötigen Finanzen vorhanden sind. Eine Mia hingegen kann auf Dauer nur überleben, wenn das Grenchner Gewerbe und Firmen aus der näheren Umgebung die Gelegenheit beim Schopf packen und die Mia wieder als «ihre» Messe betrachten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen