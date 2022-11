Analyse Wie Grenchen zu einem zweiten Stadtpark kommen könnte Ein ambitiöses Aussiedlungsprojekt der Swatch Group erfordert eine adäquate Reaktion der Stadt. Einige Anmerkungen zur laufenden Ortsplanungsrevision. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 1914 erbaute Villa von Uhrenpatron Theodor Schild und der dazugehörige Park sind Bijoux im Herzen der Stadt. Hansjoerg Sahli

Die Ortsplanungsrevision von Grenchen kommt bald in die entscheidende Phase. Nach vielen Vorarbeiten, Bergen von Papier, Mitwirkungen und einer ersten Vorprüfung hat der Kanton noch Ergänzungen gewünscht. Diese werden zurzeit vorgenommen, sodass Anfang Jahr die zweite Vorprüfung ansteht. Stadtplaner Fabian Ochsenbein hofft, dass das Opus bis spätestens Mitte 2023 vom Gemeinderat zur Auflage freigegeben werden kann.

Zeit für eine kleine Zwischenbilanz, denn es geht um eine wichtige Sache. Grenchen ist eine Stadt, die – im Unterschied zu vielen anderen – noch längst nicht zu Ende gebaut ist. Das ist historisch bedingt: Als bis zum Platzen der Immoblase in den frühen 1990er-Jahren gewaltige Baubooms übers Land zogen, litt Grenchen noch lange unter der Uhrenkrise. Auf diese verbrannte Erde wollte damals lange niemand säen.

Der lang anhaltende Stillstand bietet heute für Grenchen Möglichkeiten, wo sie andernorts schon ausgegangen sind. Die Aufholjagd ist längst im Gang, man sieht es an den rasch wachsenden Bevölkerungszahlen. Man sah es jüngst am Projekt für die Industriezone, welchem die Mittellandkantone ein Entwicklungspotenzial zutrauen, das überregionale Ausstrahlung hat. Die Technologiestadt im Grünen lässt grüssen.

Diese Pläne betreffen die Peripherie der Uhrenstadt. Doch auch im Stadtzentrum bahnt sich Gewaltiges an. So hat die ETA Pläne, ihr Werk 2 aufzugeben und die Produktion auf ihr Land hinter die neue Zifferblattfabrik in einen weiteren modernen Neubau auszulagern.

ETA-Werk 2: Ein mehrere hundert Meter langer, schon etwas angejahrter Industriekomplex inmitten der Stadt.

Das heisst nichts weniger, als dass der grösste Industriekomplex im Herzen der Stadt umgenutzt würde. Angesagt ist dem Vernehmen nach eine (wohl etappenweise) Überbauung mit Wohnungen. Diese würden an bester (Hang-)Lage liegen, das Areal ist prädestiniert für eine derartige Nutzung, ist es doch bereits umgeben von Wohnzonen.

Natürlich sagt die Swatch Group (wie gewohnt) nichts zu ihren Plänen und lässt sich nicht in die Karten blicken. Wenn aber die Fehler von Olten-Südwest nicht wiederholt werden, besteht langfristig Aussicht auf ein gänzlich neues, attraktives Wohnquartier im Herzen der Stadt.

Was das für die öffentliche Infrastruktur bedeutet, muss nicht weiter erläutert werden. Es wird neue Schulhäuser und Kindergärten brauchen und neue Freizeitanlagen. Die Politikerinnen und Politiker tun gut daran, sich bald mit dieser Situation zu beschäftigen. Wenngleich sich die ETA auch über den Zeithorizont noch ausschweigt.

Nach dem Tode von Marieluise Schild im Jahr 2020 sollte sich die Stadt dringend überlegen, was mit der grossen Freihaltezone am Kirchenhügel geschehen soll. Soll man diesen praktisch ungenutzten, fantastischen Park mit wunderbarem alten Baumbestand einfach einzonen und auch zur Überbauung freigeben?

Sollte man nicht vielmehr mit den Erben einen Deal anstreben, der ihn für die Bevölkerung zugänglich macht? Beispielsweise, indem die Stadtgärnerei für die Pflege aufkommt, die bisher die Grundeigentümer bezahlen.

Dies wäre ein erster Schritt. Mehr noch: Die Stadt hat benachbartes eigenes Land, das man für einen Abtausch in die Waagschale werfen könnte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich darüber Gedanken zu machen. Die Stadt könnte so zu nichts weniger als einem zweiten Stadtpark kommen.

Dieser müsste nicht zuerst gebaut werden, wie das Areal hinter der Käserei, wo zwar auch Ideen für Grünflächen bestehen, aber auch das konkurrierende Projekt einer neuen Durchgangsstrasse.

Und dass sich die Politik schwer tut mit dem Facelifting des bisherigen Stadtparks beim Parktheater, hängt auch damit zusammen, dass diese Grünfläche nicht eben zentral gelegen ist und eher im Westen liegt. Mit einem Park am Kirchenhügel wäre auch ein Naherholungsareal für die Menschen im Osten der Stadt realisierbar.

Blick ins Innere der Schild-Villa, wie sie sich 2008 präsentierte. Felix Gerber

Und noch etwas weiter gedacht: Die nunmehr leer stehende Schild-Villa könnte in die Überlegungen einbezogen werden. Kammermusikkonzerte, Sommer-Serenaden und andere Events könnten in der ehrwürdigen Fabrikantenvilla aus dem Jahr 1914 mit prächtiger Parkaussicht das kulturelle Leben der Stadt zweifellos bereichern. Auch Synergien mit dem Zwinglihaus und der Zwinglikirche (gleich angrenzend) als Kulturräume wären naheliegend: Ein kleines Kulturzentrum auch für die östliche Stadthälfte.

Die Grundbesitzer müssten natürlich eine solche Vision mit den städtischen Behörden teilen. Man müsste ins Gespräch kommen. Public Privat Partnership, hiesse das Stichwort. Öffentlich thematisiert wurden solche Überlegungen bis anhin nicht. Doch jetzt wäre die Zeit gekommen, sich darüber Gedanken zu machen.

Man befände sich übrigens in bester und übereinstimmender Tradition mit Uhrenpatron Theodor Schild. Dieser hat den Reformierten damals einen Teil des Hügels zu vorteilhaften Bedingungen abgetreten, damit sie die Zwinglikirche und später das Kirchgemeindehaus errichten konnten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen