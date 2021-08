Amiet, Oppenheim oder Luginbühl Bis in einem Jahr soll das Kunst-Schaulager von Hanspeter und Christine Rentsch in Grenchen stehen Der Baustart des privaten Kunst-Schaulagers von Hanspeter und Christine Rentsch an der Gibelstrasse 1 in Grenchen ist erfolgt. Andreas Toggweiler 25.08.2021, 05.00 Uhr

Baustart mit von links Architekt Benedikt Graf, Stadtpräsident François Scheidegger, Hanspeter und Christine Rentsch, Stadtbaumeister Aquil Briggen und Lukas Kümin (Architekt). Andreas Toggweiler

Cuno Amiet, Max Gubler, Otto Morach, Wilhelm Gimmi, Meret Oppenheim, Bernhard Luginbühl, Schang Hutter, Hans Josephsohn und Oskar Wiggli als Vertreter der Nachkriegsmoderne – dann Uwe Wittwer, Marc-Antoine Fehr, Alois Lichtsteiner, Roman Candio, Roman Signer, Daniel Spörri, Franz Gertsch, Pascal Danz, Jean Mauboulès, Heiko Schütz, Marc Reist, Francisco Sierra und Peter Travaglini. Dies nur einige Namen von Künstlerinnen und Künstlern, die in der «Sammlung Rentsch» vertreten sind.

Die leidenschaftlichen Kunstsammler haben im Lauf der Jahre rund 1000 moderne und zeitgenössische Schweizer Werke erworben. Die Sammlung ist bereits in einer Stiftung eingebracht, doch die Werke sind an verschiedenen Orten der Schweiz. «Spätestens nach der Ausstellung, die wir in der Villa Serdang in Feldbrunnen durchgeführt haben, wurde klar, dass wir einen zentralen Ort für unsere Sammlung brauchen», sagte Hanspeter Rentsch anlässlich des offiziellen Spatenstiches.

Stadt schlug mehrere Standorte vor

Dieser fand am Montag an der Gibelstrasse 1, gleich gegenüber dem Hotel de Ville statt. Als Einwohner von Bettlach und der Verbundenheit von Hanspeter Rentsch mit der Uhrenindustrie und dem Kunsthaus Grenchen (er ist Stiftungspräsident) war es für das Ehepaar klar, dass sie eine Lösung für ihr privates «Kunstschaulager» in Grenchen suchen.

«Die Stadt Grenchen hat uns bei der Standortsuche vorbildlich unterstützt», sagte Rentsch. Nicht weniger als elf Alternativen habe sie in kürzester Zeit präsentieren können. Die jetzt gewählte Lage sei hervorragend geeignet und auch die weitere Begleitung durch die Baudirektion und die Architekten sei sehr hilfreich gewesen.

Dank an die Bevölkerung

Auch habe die Öffentlichkeit wohlwollend, ja teilweise freudig auf die Pläne reagiert.

«In diesem Sinne gilt der Dank auch den Grenchnerinnen und Grenchnern, die offenbar unser Projekt mittragen.»

Es gab während der Baupublikation keine einzige Einsprache.

«Aber heute ist ein Meilenstein erreicht», sagte Rentsch in Anwesenheit der Familie, Vertretern vom Architekturbüro gsj Architekten Solothurn, der Baufirma Marti und der Städtischen Behörden. Gewandt an seine beiden Töchter Ursula und Caroline meinte er, er und seine Frau Christine seien froh um das Verständnis, das diese zusammen mit den Schwiegersöhnen der speziellen Liebhaberei der Eltern – er brauchte das Wort «Spinner» – entgegenbringen.

Illustration Ansicht Schaulager von der Bahnhofstrasse her Zvg /

«Manchmal braucht es Spinner, um Bedeutendes für unsere Gesellschaft zu erreichen», nahm Stadtpräsident François Scheidegger den Begriff auf. Scheidegger erläuterte die bewegte Vorgeschichte der Liegenschaft, wo einst das Elternhaus von Regierungsrat und Atel-Chef Walter Bürgi stand. Sie stand jahrelang leer und verlotterte zusehends, bis vor 5 Jahren ein Bauunternehmer hier ein Mehrfamilienhaus errichten wollte.

Von der Stadt vorsorglich gekauft

«Die GRK hat in der Folge reagiert und war sich einig, dass dies nicht die richtige Nutzung für dieses Areal ist», sagte Scheidegger zum Kauf des Grundstücks durch die Stadt. Man habe allerdings damals noch keine eigenen Pläne gehabt, es sei darum gegangen, die Entwicklung in eine neue Richtung zu steuern.

Zeitweise gab es die Idee – notabene von SP und SVP gemeinsam vorgebracht – hier in der alten Villa das Stadtpräsidium unterzubringen. «Da war ich selber durchaus nicht abgeneigt», sagte Scheidegger. Genaue Abklärungen hätten hingegen gezeigt, dass eine Umsetzung zu anspruchsvoll gewesen wäre. Die Stadt hat ihrerseits jetzt vor, das Stadthaus umzubauen und das verbastelte historische Gebäude von Grund auf zu sanieren.

In diesem Sinne sei die Nutzung als Kunst-Schaulager auch für die Stadt eine ideale Lösung. Der dreigeschossige Bau mit Magazinräumen im Untergeschoss und polyvalent nutzbaren Galerieräumen und einer kleinen Unterkunft hat im Lauf der Planung noch einige (von aussen nicht sichtbare) Modifikationen erhalten. So wurde der unterkellerte Bereich vergrössert, um mehr Platz zu haben.

«Das Volumen ist im Grundriss und im Längsaufriss jeweils im Verhältnis des goldenen Schnittes gestaltet», heisst es in den Ausführungen des Architekturbüros zum kubusartigen Neubau, mit schmalen, hohen Fenstern.

Über die Kosten des Projekts schweigt sich das Ehepaar Rentsch aus. Der hochwertige Bau nimmt auch Rücksicht auf die grüne Umgebung mit altem Baumbestand, der grösstenteils erhalten bleibt. Ebenso soll das bestehende Kutscherhaus im Westen erhalten bleiben und renoviert werden.

Fertigstellung bis Ende August 2022 geplant

Das alte Gebäude wurde bereits abgebrochen und mit den Aushubarbeiten begonnen. Nach dem traditionellen Spatenstich mit Spaten versuchte sich Christine Rentsch als Baggerfahrerin unter fachkundiger Aufsicht. «Ich bin froh, wenn da jetzt andere weitermachen», meinte sie danach lachend. Wenn alles rund läuft, soll der Bau in gut einem Jahr fertig sein.