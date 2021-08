Grenchen Von Benny Goodman bis Miles Davis: Die Ambassador Big Band erweist im Parktheater den Jazz-Grössen die Ehre Das Konzert der Ambassador Big Band im Parktheater war ein eindrücklicher Streifzug durch die Geschichte des Big-Band-Jazz. André Weyermann 22.08.2021, 14.33 Uhr

Konzert der Ambassador Big Band Solothurn mit Sängerin Katharina Stathis im Parktheater Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Ein Geschenk an die Grenchner Bevölkerung sollte es sein, diese Big Band Night, wie Organisator Dagobert Cahannes betonte. Dies zusammen mit der Ambassador Big Band (ABB) und dem Grenchner Alexander Kohli, der als aktives Mitglied (Saxophon) als Koordinator für das Konzert fungierte.

Und die Grenchnerinnen und Grenchner nahmen das Angebot noch so gerne an. Um die 300 Personen im Parktheater liessen sich von einer der angesagtesten Big Bands verzaubern. Das musikalische Menu war exquisit, ein Dreigänger, in welchem die ganze Palette des Big-Band-Jazz, wie Swing, Cool Jazz oder der Jazz Rock, aber auch Pop, Funk und Latin, wohlfeil und mit stupender Dynamik aufbereitet wurde.

Von Swing bis Latin

Der Abend begann mit leicht eingängigem Big Band Swing aus den 40er-60er Jahren des letzten Jahrhunderts: «Swingtime in the» Rockies von Benny Goodman, «Jump, Jive an’ Wail», ein Ohrwurm von Louis Prima, «I’v Got You Under My Skin» aus der Feder von Cole Porter, Witchcraft von Coleman, «Moten Swing» oder auch «Come Fly With Me». Es folgte gepflegter Big Band Swing aus den 60er-70er Jahren mit Hits von Count Basie, Sammy Nestico aber auch etwas Summer Jazz: «The Girl From Ipanema», «Feeling Good», «Sway», Shiny Stockings von Foster, Nestico’s «Hay Burner», «Blue Kiss from Brasil» vom Französischen Pianisten Claude Bolling, und «Baia», einem tollen Latin.

Um das Menu abzurunden folgte im dritten Set die Evolution des Big Band Jazz bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts, ein Hauch von Funk, Be-Bop und Contemporary Big Band Sound: «Chicago» und «Gold Rush» von Clark, «Blue Bones» komponiert von Spera, «Bundle of Funk» vom modernen Nestico, «Give up the Funk» (George Clinton, aus dem Jahr 1975), dem «Louisiana Be-Bop» von Hooper oder dem Track «Boplicity, einem für Big Band arrangierten Song von Multitalent Miles Davis.

"Botschafter" schon seit 1974

Die 1974 gegründete Ambassador Big Band steht unter der Leitung von Patrick Kappeler. Auffallend wie minimalistisch er seine 18-köpfige Combo dirigierte, ein paar Handzeichen genügten, da war kein unnötiges Gehabe zu bemerken. Ein Indiz auch dafür, dass die Amateur-Band, trotz erschwerter Probebedingungen in der letzten Zeit, ihr hohes Niveau halten konnte. Patrick Kappeler sorgte zudem mit Erklärungen zu den Stücken dafür, dass alle dem Geschehen auf der Bühne folgen konnten. Und schliesslich beeindruckten auch diverse Arrangements aus seiner Feder, innovativ bis gewagt, immer aber auf die Band zugeschnitten.

Konzert der Ambassador Big Band im Parktheater Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Ihrem Ruf als Talentschmiede wurde die Band ebenfalls gerecht, indem sie die noch in der Jazz-Ausbildung stehende Sängerin Katharina Stathis einband. Ein wahrer Gewinn. Unprätentiös ihr Auftreten, dafür aber ausgestattet mit einer satten Stimme, die schon mal einschmeichelnd daherkam, dann wieder mit kräftigem Ausdruck und einem Schuss mit wohltuender Rauheit.

Mit einem kräftigen Schlussapplaus bedankte sich das Publikum schliesslich für das knapp zweistündige musikalische Geschenk.