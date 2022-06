Solviva erweitert Pflegeheim und eröffnet Restaurant in Grenchen

Alterspflege Mit dem Haus 4 wurde das letzte Gebäude der Grossüberbauung beim ehemaligen Spital Grenchen eröffnet Wo sich früher das Personalhaus des Spitals Grenchen befand, stehen heute sechs Blöcke der Solviva. Das letzte Haus mit einem öffentlichen Restaurant wurde nun eröffnet und bietet 53 Betten in der klassischen Alterspflege. Im Sunnepark soll im Gegenzug ein Zentrum für postakute Behandlungspflege entstehen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 27.06.2022, 18.00 Uhr

Das Bistro «Le Soleil» im Erdgeschoss des neuen Gebäudes war zum Bersten voll. Oliver Menge

Das neue Restaurant im Erdgeschoss des nun fertiggestellten Gebäudes war zum Bersten voll: Die Solviva, der das Areal des Spitals Grenchen im Baurecht gehört, hatte Gäste aus Politik und Wirtschaft, unmittelbare Nachbarn sowie Mieter und Eigentümer von Wohnungen in der neuen Überbauung zur Einweihung und Besichtigung eingeladen.

Christian Gyger, Verwaltungsratspräsident der Solviva, erinnerte in seiner Ansprache an die Anfänge vor nun schon fast 15 Jahren. Denn am 11. Dezember 2007 fand die erste Sitzung statt, an der sein Vater Willi Gyger den Behörden der Stadt Grenchen seine Pläne für das ehemalige Spital Grenchen vorstellte.

Christian Gyger, Verwaltungsratspräsident der Solviva AG, begrüsst die Gäste. Oliver Menge

Umnutzen statt weiterbetreiben

«Es brauchte grossen Durchhaltewillen und es gab auch Veränderungen», sagte Christian Gyger. Denn ursprünglich habe sein Vater geplant, das Spital als solches weiterzubetreiben – eine Idee, die man aber fallen liess. Man beschloss eine Umnutzung des Gebäudes in ein Gesundheits- und Pflegezentrum, in dem auch medizinische Leistungen ambulant angeboten werden. «So eine Umnutzung ist schwierig und komplex», betonte Gyger.

Er bedankte sich bei den Mietern, Nachbarn und über 100 Mitarbeitenden für die nicht einfache Umbauzeit – und bei seinem viel zu früh verstorbenen Vater: Ohne dessen Willen und kreativen Ideen wäre der «Sunnepark» nicht realisierbar gewesen. Willi Gyger ist im Oktober 2020 an den Folgen eines Fahrradunfalls gestorben.

Bevölkerung ging auf die Strasse fürs Spital Grenchen

Stadtpräsident François Scheidegger erinnerte an die Zeit, als Grenchen das Spital verlor. Er, damals noch Stadtschreiber unter dem damaligen Stadtpräsident Boris Banga, habe die grosse Mobilisation miterlebt und mitorganisiert.

Solviva Grenchen: Stadtpräsident François Scheidegger überbringt Grussworte der Stadt. Oliver Menge

Dieser Zeitung gegenüber erwähnte Scheidegger am Rande der Festivitäten, wie ihn der damalige Regierungsrat Rolf Ritschard vor seinem legendären Besuch in Grenchen angerufen und gefragt habe, ob er Übergriffe seitens der Grenchner Bevölkerung befürchten müsse, denen er die Überlegungen der Regierung damals habe präsentieren müssen.

«Rolf Ritschard kam in einem hellgrauen Anzug mit Krawatte – er, der sonst nie Krawatte trug –, hat geschwitzt und war unglaublich nervös», erzählte Scheidegger. Was für Solviva vor 15 Jahren begonnen habe, sei für die Stadt also ein bereits 20 Jahre alter Prozess.

Willi Gyger war ein Glücksfall für Grenchen

«Die Unsicherheit war gross, als der Entscheid gefallen war, das Spital Grenchen nicht weiterzubetreiben, und man hat nach einer Ersatzlösung gesucht, um dort eine Privatklinik einzurichten.» Dass dann der Visionär und Investor Willi Gyger auf den Plan getreten sei, sei ein Glücksfall gewesen für die Stadt Grenchen, sagte Scheidegger. Eine Unternehmerpersönlichkeit, die das Business verstanden habe und langfristig gedacht habe.

Klar habe es Nachbesserungen bedurft, der ursprüngliche Überbauungsplan habe überarbeitet werden müssen. Das Resultat könne sich jetzt sehen lassen. Dass er heute Abend auch den ehemaligen Kantonsbaumeister Martin Kraus hier antreffe, der seinen Wohnsitz in die neue Überbauung verlegt habe, bestätige nur, dass es sich bei dieser Überbauung um ein tolles Vorzeigeprojekt handle.

Entstanden sind sechs Blöcke mit rund 70 Miet- und Eigentumswohnungen, rund 40 im Stockwerkeigentum. Im Erdgeschoss des ersten Blocks an der Wyssbächlistrasse ist die Kita Senio eingemietet.

Im Haus 4 oberhalb des Seitentrakts des Hauptgebäudes befindet sich im EG ein Restaurant, das Bistro «Le Soleil», das vorerst von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet ist. Auf den oberen Stockwerken werden ältere Menschen gepflegt (siehe weiter unten). Das Gebäude ist über eine Passerelle direkt mit dem Eingang des Hauptgebäudes verbunden.

Bistro Le Soleil Oliver Menge Rechts: Jörg Mummenthey unterhält sich mit Gästen Oliver Menge Begrüssung durch Christian Gyger, Verwaltungsratspräsident der Solviva Oliver Menge Dank an die Mitarbeitenden Oliver Menge Eine Flasche Schampus. Oliver Menge Stadtpräsident François Scheidegger. Oliver Menge Nachbarn, Eigentümer und Mieter hören zu. Unter ihnen Vize-Stadtpräsident Remo Bill, unmittelbarer Nachbar. Oliver Menge Ein Einzelzimmer im 1. Stock. Oliver Menge Das Bett. Oliver Menge Ein grosszügiges Zimmer Oliver Menge Moderne Nasszelle Oliver Menge Christian Gyger führt selber durch Gebäude und beantwortet Fragen. Oliver Menge Ein weiteres Einzelzimmer, Stadtpräsident François Scheidegger. Oliver Menge Aufenthaltsraum. Oliver Menge Doppelzimmer in einer der Pflegewohnungen für Paare. Oliver Menge Schlafzimmer Oliver Menge Ein Einzelzimmer mit Balkon. Oliver Menge Wohnbereich der Attikawohnung mit mehreren Einzelzimmern. Oliver Menge Remo Bill und seine Frau im Gespräch mit einer Nachbarin Oliver Menge Grosser Nassbereich im Obergeschoss. Oliver Menge Blick von der Terrasse aus auf den Block dahinter, der aus Eigentumswohnungen und Mietwohnungen besteht. Oliver Menge

Besichtigung des neuen Gebäudes

Im Anschluss hatten die Gäste die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten im Haus 4 zu besichtigen und von Mitarbeitenden des Sunneparks erklären zu lassen. Denn im Gegensatz zu den ursprünglichen Plänen, dort sogenannte Gästewohnungen für Angehörige zu erstellen, wird nun ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner vom Sunnepark-Hauptgebäude ins Haus 4 ziehen (siehe auch separater Artikel).

Oberhalb des öffentlichen Restaurants im Erdgeschoss – der hintere Teil ist für die Bewohnerinnen und Bewohnern reserviert – befinden sich auf der ersten und zweiten Etage insgesamt 23 Einzelzimmer mit eigener Nasszelle und Balkon. Auf der dritten und vierten Etage gibt es insgesamt 14 Pflegewohnungen, geeignet für Paare mit unterschiedlicher Pflegebedürftigkeit, mit eigenem Wohnraum, Küche und Balkon.

Im Attikageschoss findet man drei Einzelzimmer für besonders pflegebedürftige ältere Menschen mit einem grösseren Wohnbereich und einem Rundherum-Balkon.

Wiedererlangen und Erhalten der Mobilität

Pflege und Betreuung im Haus 4 ist rund um die Uhr mit dem entsprechenden Pflegepersonal sichergestellt. Im Fokus der Pflege und Betreuung steht die Erhaltung oder Wiedererlangung der Mobilität. Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten ihrem Tagesablauf entsprechend auch aktivierungstherapeutische Leistungen.

Hilfeleistungen im täglichen Leben werden während 24 Stunden angeboten. Ebenso ist die Palliativpflege jederzeit gewährleistet. Pflege- und Hotellerie-Dienstleistungen werden nach den öffentlichen Tarifen abgerechnet.

Zentrum für postakute Behandlungspflege Die Abteilungen E, F und G des Hauptgebäudes, die Geriatrie mit klassischer Alterspflege, ziehen um ins Haus 4 mit seinen speziellen Wohnformen. Im Hauptgebäude verbleiben die geschlossene Demenzabteilung mit der Oase und die offene Wohngruppe mit psychiatrischer Spezialpflege. Im Erdgeschoss beim Eingang befindet sich eine Ferienaufenthaltsstation für ältere Menschen, die beispielsweise für die Zeit nach einer Operation dort die Nach-Spitalpflege erhalten. Im Hauptgebäude ist geplant, auf den Stationen E, F und G je 15 Zimmer für postakute Behandlungspflege einzurichten. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, die beispielsweise nach einem Unfall oder Hirntrauma beatmet werden oder sonst wie medizinisch nachbetreut werden, bevor sie eine Reha antreten können. Solviva arbeitet hier eng mit dem Paraplegikerzentrum Nottwil, der Rehaklinik Bellikon, dem Rehazentrum Valens, der REHAB Basel und der Klinik Bethesda in Tschugg zusammen. Noch sei die Planung nicht abgeschlossen, sagt Jörg Mummenthey, COO der Solviva AG und Geschäftsleiter des Sunnepark Grenchen. Die Neuausrichtung erfordere infrastrukturelle Anpassungen im Gebäude. Spitäler hätten die Langzeit-Pflegebetten für solche Fälle abgeschafft und eine Lücke geschaffen, sagt Mummenthey. Die versuche man jetzt zu füllen.

