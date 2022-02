Alte Bilder Wie das Grenchner Stadtzentrum wurde, was es heute ist Grenchen ist eine Stadt ohne «Postkartenzentrum». Sie besitzt wenig alte Mauern, die unverrückbar an Ort und Stelle stehen. Was manche bedauern, bot und bietet viel Gestaltungsraum – das zeigt ein Blick zurück. Peter Brotschi 03.02.2022, 20.10 Uhr

Nein, Grenchen besitzt keine Altstadt. Das unterscheidet sie von den beiden anderen Städten im Kanton, Solothurn und Olten. Was vielleicht aus ästhetischer und touristischer Sicht als Makel empfunden wird, gab und gibt den Stadtbehörden viel freien Gestaltungsraum. In Grenchen existieren keine barocken und mittelalterlichen Mauern, die unverrückbar an Ort und Stelle stehen und in aller Zukunft nicht abgerissen werden dürfen.

Zwar hat es auch Gebäude, die weit über hundert Jahre alt und denkmalgeschützt sind. Doch in den vergangenen 90 Jahren gab es gerade im Stadtzentrum einen grossen Willen zur ständigen Erneuerung, wie ein Blick zurück ins Jahr 1934 zeigt. Manchmal, so Stimmen älterer Grenchnerinnen und Grenchner, sei der Drang der Politik nach Neuem sogar zu forsch gewesen.

Grenchen besässe heute tatsächlich ein «Postkartenzentrum», wenn die vor dem Zweiten Weltkrieg erstellten Bauten nicht die meisten dem Baggerzahn zum Opfer gefallen wären.

Ein Gegensatz, der grösser nicht sein könnte

Diesbezügliches Paradebeispiel ist die 1896 erbaute «alte Post», deren Bilder noch nostalgische Gefühle aufkommen lassen. Im «Führer von Grenchen» von 1934 ist dieses Gebäude abgebildet, wie es prominent an der Verzweigung von Kirch- und Centralstrasse steht.

Der Gegensatz zur heutigen «Titanic» könnte nicht grösser sein und steht sinnbildlich für die laufende bauliche Weiterentwicklung des Grenchner Stadtzentrums in den vergangenen Jahrzehnten. In der alten Post waren nebst den Räumlichkeiten der Schweizerischen Post auch das Telefon- und Telegrafenamt untergebracht. Von 1897 bis 1933 befanden sich darin auch die Hauptzweige der Verwaltung der Einwohnergemeinde, die anschliessend umzogen an den heutigen Standort.

Alles anzeigen

Kurz vor Drucklegung der Grenchner Werbebroschüre zog also der damalige Gemeindeammann mit seinem Stab in das repräsentative Haus an der Ecke Bahnhofstrasse und Storchengasse. Angeschrieben wurde es mit Hotel-de-Ville; auch ein Ausdruck des Selbstbewusstseins und des Stolzes der damaligen Grenchnerinnen und Grenchner.

Abgebildet im Führer sind auch die Gotteshäuser der drei Landeskirchen. Die römisch-katholische Eusebiuskirche wurde von 1805 bis 1812 an der gleichen Stelle von Vorgängerbauten errichtet. Die christkatholische Kirche St.Peter und Paul wurde 1902 erbaut und 1932 mit künstlerischem Schmuck des einheimischen Künstlers Ferdinand Kaus ausgestattet. Die evangelisch-reformierte Kirche sei 1922 «auf stolzer Anhöhe östlich der Ortschaft» erstellt worden, sie ist also exakt 100 Jahre alt.

Die Schulhäuser sind landauf und landab der Stolz der jeweiligen Gemeinde. So auch im Grenchen des Jahres 1934. Die Quartierschulhäuser Halden, Kastels und Eichholz sowie das Schulhaus IV existierten zu dieser Zeit noch nicht. Dafür aber die Schulhäuser I bis III. Das Schulhaus I wurde 1846 erbaut, das Schulhaus II 1883 und das Schulhaus III 1911. Fünf Jahre zuvor, also 1906, wurde die sogenannte alte Turnhalle erbaut, die erst kürzlich zur Stadtbibliothek umfunktioniert wurde.

Luftbild von der Eusebiuskirche in Grenchen. Peter Brotschi

Fast 180 respektive 140 Jahre sind vergangen, seit die Schulhäuser I und II erbaut wurden, weit über 100 Jahre seit dem Schulhaus III und der alten Turnhalle. Noch heute erstaunt es, welch weite Distanzen im damaligen Dorf Grenchen zwischen den einzelnen Schulbauten geschaffen wurden. Heute fast undenkbar, wo jeder Quadratmeter einem «Kostenbewusstsein» unterworfen ist. Die Grosszügigkeit dieses Ensembles an Schulbauten – heute das Zuhause der Sekundarstufe I – ist wohl landesweit einzigartig.

Heute gibt es viel mehr Wohnhäuser in der Stadt

In der Werbebroschüre ist auch das Verwaltungsgebäude der Bürgergemeinde abgebildet. Es wurde 1913 gebaut und ist nach wie vor der Sitz der Bürgergemeinde.

Grenchen zählte im Jahr 1934 exakt 1025 Wohnhäuser. 85 Jahre später wies die Statistik genau 2953 Wohngebäude aus. Also fast eine Verdreifachung. Dabei ist zu beachten, dass die Wohnbevölkerung mit dieser Zunahme nicht Schritt hielt. Grenchen überschritt zwar kürzlich die 18'000er-Grenze.

Der Vergleich der Zahlen zeigt aber, dass den meisten Menschen heute mehr Wohnfläche zur Verfügung steht als vor dem Zweiten Weltkrieg.

In der Werbebroschüre ist erwähnt, dass Grenchen seit 1903 eine eigene Bauverwaltung beschäftigt. Seither habe «sich das Bauwesen mächtig entwickelt». Ein Satz, der zwar 1934 geschrieben worden ist, aber in Grenchen durchaus die vergangenen Jahrzehnte bis zum heutigen Tag seine Gültigkeit behalten hat…