Als Grenchen zur Stadt wurde Mit Notstandsarbeiten wurde das Dorf Grenchen zur Stadt entwickelt Erst 20 Jahre nach Erreichung der statistischen Grösse von 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern etablierte sich der Begriff «Stadt Grenchen». Denn zum Zeitpunkt waren 20 Prozent arbeitslos. 14.02.2022

Stadtarchivarin Salome Moser zeigt ein Original-Plakat aus der Zeit der Notstandsarbeiten. Peter Brotschi

«Die Überschreitung der Marke von 10’000 Einwohnerinnen und Einwohnern wurde im Gemeinderat zu Beginn der 1930er-Jahre nicht gewürdigt.» Dies sagt Salome Moser, Stadtarchivarin von Grenchen. Es war auch nicht eine Zeit, die gross zu Festivitäten eingeladen hätte. Von allen Bewohnern der Stadt standen rund 2000, also ein Fünftel, ohne Arbeit da.

Dazu ist festzuhalten, dass zu dieser Zeit auch die alten Menschen arbeiten mussten, denn die Altersvorsorge (AHV) existierte noch nicht und wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Man hatte zu arbeiten und für seine eigene Existenz zu sorgen, bis es gesundheitlich schlicht nicht mehr möglich war.

Absicherung der Uhrenarbeiter

Die Gemeinde Grenchen sorgte mit Notstandsarbeiten für eine gewisse finanzielle Absicherung der arbeitslosen Uhrenmacher. Gleichzeitig modernisierte man dadurch die Infrastruktur des Dorfes. Neu- und Ausbauten von Trottoirs und Strassen sowie die Kanalisation standen im Vordergrund: So wurden 1932 die Kastelsstrasse, die Jurastrasse und die Leimenstrasse ausgebaut sowie ein neues Trottoir an der Solothurnstrasse vom Marktplatz bis zur Kapellstrasse geschaffen.

Salome Moser verweist darauf, dass für die Fabrikbesitzer eine gute Infrastruktur von Bedeutung war. Die Unternehmer waren «Patrons», die in aller Regel in Grenchen wohnten und der lokalen Politik auch ihren Stempel aufdrückten. Ein Beispiel ist die Realisierung von Plätzen, die bis zum heutigen Tag überall der Stolz der Städte sind.

So war man auch in Grenchen bemüht, mit der Schaffung von Plätzen dem Dorf ein gewisses städtisches Aussehen zu geben. Mit den Notstandsarbeiten wurde 1932 der ehemalige Friedhof an der Lindenstrasse zum Lindenplatz umgestaltet, wo sich heute das Jugendhaus befindet, aber nur noch Ansätze des einstigen sehr schönen Platzes zu sehen sind. Ebenfalls begannen die Arbeiten an der Gestaltung des Marktplatzes, die 1933 abgeschlossen wurden.

Vorher befand sich hier ein grosser Obstgarten, an dessen Rand der offene Dorfbach plätscherte. Im «Grenchner Führer» von 1934 wurde der neue Marktplatz als «Zierde der Ortschaft» bezeichnet. Hier sei reichlich Platz vorhanden für den wöchentlichen Gemüsemarkt und den monatlichen Weinmarkt. Der Verfasser hoffte, dass bald hohe Gebäude gebaut werden, damit «der Platz in seiner geschlossenen Form voll zur Wirkung kommt».

Schon damals: Weiterbildung und Tagesstrukturen

Fortschrittlich mutet es aus heutiger Sicht an, dass die Zeit der mangelnden Arbeitsmöglichkeiten auch für Weiterbildungsangebote benutzt wurde. «Es war den Behörden wichtig, den Leuten eine Perspektive und eine Tagesstruktur zu geben», hält Stadtarchivarin Moser dazu fest. Für die Frauen gab es Kurse für Weissnähen, Kleider schneidern und Kochen, für Männer beispielsweise Kurse im Apparatebau und Schreinern.

1934 wurde von der Gemeinde die Wirtschaftskommission eingesetzt, mit deren Hilfe neue Unternehmen angesiedelt werden sollten. Die Kommission wurde auf Anregung der Sozialdemokraten ins Leben gerufen. Als Präsident amtete Friedrich Bieri, Sekretär der Gewerkschaft Smuv. Gemeindeammann Adolf Furrer war Vizepräsident.

Wie die Industriegeschichte in der Folge zeigen sollte, entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg zwar sehr viele neue Betriebe, Grenchen blieb aber strukturell eine Uhrenstadt. Ansiedlungsversuche der Pharmazie und der Lebensmittelindustrie scheiterten. Erst die sogenannte «Quarzkrise» der Uhrenindustrie in den 1970er-Jahren förderte den Gedanken der industriellen Diversifizierung.

Ambivalentes Verhältnis zur Grösse

Salome Moser stellt für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bei Bevölkerung und Politik eine gewisse Ambivalenz fest. Einerseits wünschte man sich, eine Stadt zu sein. Auf der anderen Seite waren die Grenchnerinnen und Grenchner auch gerne in einem Dorf zu Hause, in dem man sich gegenseitig kannte und in dem man auch die bäuerliche Behaglichkeit schätzte.

So verging fast eine Generation von der statistischen Grösse einer Stadt, bis aus der «Gemeinde Grenchen» wirklich die «Stadt Grenchen» und der «Gemeindeammann» zum «Stadtammann» wurde. 1945 kam es in der Gemeinderatskommission zu einem Vorstoss, ob Grenchen sich nun als Stadt bezeichnen sollte, ein entsprechender Beschluss wurde aber nicht gefasst. 1951, mit der Einführung einer neuen Gemeindeordnung, etablierte sich schliesslich der Begriff «Stadt Grenchen».

Zusammenfassend sagt Salome Moser zur ersten Hälfte der 1930er-Jahre, dass in Grenchen wie in grossen Teilen der Welt zwar eine sehr grosse Wirtschaftskrise herrschte. Aber in der Politik wie in den Unternehmen dachte man vorwärts. Man nutzte die Notstandsarbeiten, um dem Dorf Grenchen, wo Fabriken zwischen Bauernhäusern standen, mit dem Anlegen von Plätzen und Trottoirs ein städtisches Gepräge zu geben.

Sogar das heutige Schwimmbad wurde damals angedacht – mit dem gleichen Architekten Beda Hefti, der es über 20 Jahre später (Eröffnung 1956) realisieren sollte.

Manche Projekte gehen sehr schnell in Grenchen, vor allem, wenn sie aus privater Initiative stammen wie der Flugplatz und die Alte Reithalle, die beide 1931 geplant und sofort gebaut wurden.

Anderes dauert(e), abgesehen von den Notstandsarbeiten, aber sehr lange, vor allem, wenn die Politik im Spiel ist: Das geht vom Begriff Stadt über das Schwimmbad bis zum heutigen neuen Bahnhofplatz, über den man schon seit gut 25 Jahren spricht, bis – vielleicht – gegen Ende dieses Jahres endlich die Baufahrzeuge auffahren werden …

Als Grenchen zur Stadt wurde In einer Serie blicken wir auf die erste Hälfte der 1930er-Jahre zurück, als Grenchen die Marke von 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner überschritten hatte. Somit war die Gemeinde nach dem in der Schweiz geltenden Begriff eben zur Stadt geworden. Gleichzeitig bot Grenchen damals neben den Fabrikgebäuden und Wohnbauten mit vielen Bauernhäusern und grossen unbebauten Flächen noch ein ländlich geprägtes Bild. Grundlage für die einzelnen Beiträge bildet die 1934 veröffentlichte Werbeschrift «Führer von Grenchen».

