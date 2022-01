Wie Grenchen zu seinen zwei Bahnlinien kam

Als Grenchen eine Stadt wurde Die Kleinstadt an zwei Bahnlinien: Wie kam Grenchen eigentlich zu seinem zweiten Bahnhof? Grenchen Süd und Grenchen Nord – so sind die beiden Bahnhöfe bezeichnet. Zwei oder mehr Bahnhöfe gibt es zwar in vielen weiteren Ortschaften, aber jene von Grenchen liegen an verschiedenen Linien. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Über ein halbes Jahrhundert lang gab es aber nur einen Bahnhof, nämlich Grenchen Süd. Der Nordbahnhof kam später als zweite Station hinzu, ist aber mittlerweile über 100 Jahre alt.

Die Tafel lässt es erahnen. In Grenchen muss ein weiterer Bahnhof existieren ... at.

... der Bahnhof Nord. Er liegt an der Linie Biel–Basel und ist das Tor zum Jura – inklusive Direktanschluss an den TGV nach Paris. at.

Dass Grenchen über eine hervorragende Lage in der Schweiz (und damit auch in Europa) verfügt, zeigt der rückseitige Umschlag des «Führer von Grenchen» aus dem Jahr 1934: Das Netz der Zugverbindungen ist dort bis nach London, Berlin, Wien, Rom, Marseille und Paris aufgeführt. Zwar gab es 1934 natürlich bereits Autos. Ebenso entstanden laufend neue europäische Flugverbindungen, die Swissair war beispielsweise erst drei Jahre zuvor aus der Fusion der Basler Balair und der Zürcher Ad Astra Aero gegründet worden.

Aber der Zug war damals für längere Reisen die erste Wahl. Die Leute besassen in aller Regel noch kein Auto und das Fliegen war im Verhältnis zum durchschnittlichen Einkommen sehr teuer, für die meisten sogar unerschwinglich.

Ablösung der Pferdekutschen

Vor 1857 rollten die Postkutschen dem Jura entlang durch Grenchen. «Schwer beladene Fuhrwerke, von kräftigen Gäulen gezogen, fuhren durch die Ortschaft und vermittelten den Warenaustausch zwischen Ost und West», heisst es im Grenchner Führer. Dann wurde die Eisenbahnstrecke und mit ihr der Bahnhof Süd eröffnet. «Die Strassen verödeten, das Posthorn verstummte und die schweren Lastwagen blieben fern. Der Warenaustausch erfolgte mit dem neuen Verkehrsmittel, der Eisenbahn, billiger. Auch die Menschen vertrauten sich demselben immer mehr an, war doch das Reisen viel bequemer und schneller als mit den schwerfälligen Postkutschen.»

70 Jahre lang verkehrten Dampflokomotiven auf der Linie Jurasüdfuss, am Weihnachtstag 1927 wurde der elektrische Betrieb aufgenommen.

Frühzeitig regte sich auch der Gedanke, das Tal der Aare mit dem Tal der Birs zu verbinden. Schon 1881 wurde in Zürich das Projekt eines Basistunnels zwischen Grenchen und Moutier vorgestellt. Es waren aber Grenchner und Bieler Initianten, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts vorwärtsmachten. 1903 genehmigte das eidgenössische Parlament dem vereinigten Initiativkomitee von Biel und Grenchen die Konzession für den «Bau und Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn von Münster durch den Jura nach Grenchen eventuell mit Abzweigung nach Biel und Solothurn». Seitens Grenchen waren der damalige Gemeindeammann Robert Luterbacher sowie die Ingenieure Theodor Schild und Leo Wullimann Mitglieder des Initiativkomitees.

Neuer Juradurchstich wird spruchreif

In den weiteren Jahren wurde seitens des Initiativkomitees der Lötschbergbahn die Frage geklärt, ob eine neue Zufahrtslinie durch den Jura nötig sei (die Linien Sonceboz und Weissensteintunnel existierten schon). Der neue Juradurchstich wurde in der Folge befürwortet und die bisherigen Konzessionäre der Linie Grenchen–Münster traten im Frühling 1909 ihre Rechte an die Berner-Alpenbahn ab. Die Grenchner und Bieler wollten aber ein Wörtchen mitreden in Sachen Wahl der Linienführung. So forderten die Grenchner unter anderem, dass der neue Bahnhof nicht weiter als 400 Meter vom Gemeindehaus entfernt sein dürfe.

Die beiden Grenchner Bahnlinien kreuzen sich im Westen der Stadt: von links nach rechts unten die Linie Basel–Biel. Von oben nach unten die Linie Zürich–Biel. Peter Brotschi

Im November 1911 begannen die Arbeiten auf beiden Seiten des Grenchenbergtunnels. Der Durchstich erfolgte am 27. Oktober 1914. In Grenchen wurden die beiden Viadukte erbaut, die seither zum Stadtbild gehören. Wobei jenes im Westen, das Monbijou-Viadukt, sich noch 1934 in fast unbebautem Gebiet befand. Von den heutigen sehr grossen Wohnüberbauungen Lingeriz, Karl Mathy und Ruffini fehlte vor dem Zweiten Weltkrieg noch jede Spur, das Viadukt befand sich in freier Flur. Damals existierten in dieser Gegend nur die heute älteren Häuser an der Simplonstrasse östlich der Denner-Filiale. Am 1. Oktober 1915 nahm die neue Bahn den Betrieb auf.

Direkte Wagen nach Berlin

Mit stolzem Unterton heisst es in der Grenchner Werbeschrift, dass in Grenchen Nord Schnellzüge mit direkten Wagen von und nach Berlin, Ostende, Boulogne, Calais, Paris, Mailand, Rom und Brindisi verkehren. «Aus kleinen Anfängen hat sich der Verkehr auf beiden Stationen schön entwickelt», halten die Grenchner Behörden 1934 fest. «Leider spüren dieselben die herrschende Krise auch. Hoffen wir, dass dieselbe bald verschwinde und der Verkehr auf der Eisenbahn neu aufblühen möge.» Bleibt festzuhalten, dass die Grenchnerinnen und Grenchner von 1934 wohl staunen würden, welcher Publikumsverkehr sich heute auf den beiden Bahnhöfen abspielt … auch wenn es auf dem aktuellen Bild des Bahnhofs Süd mangels Zugankunft gerade nicht so aussieht.

Als Grenchen vom Dorf zur Stadt wurde In einer Serie blicken wir auf die erste Hälfte der 1930er-Jahre zurück, als Grenchen die Marke von 10’000 Einwohnerinnen und Einwohner überschritten hatte. Somit war die Gemeinde nach dem in der Schweiz geltenden Begriff eben zur Stadt geworden. Gleichzeitig bot Grenchen damals neben den Fabrikgebäuden und Wohnbauten mit vielen Bauernhäusern und grossen unbebauten Flächen noch ein ländlich geprägtes Bild. Grundlage für die einzelnen Beiträge bildet die 1934 veröffentlichte Werbeschrift «Führer von Grenchen».

