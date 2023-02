Wie richtet sich der Flughafen Grenchen künftig aus?

Die Zukunft der Privatfliegerei in der Schweiz und in der Region sehen Aero-Club und Flugplatzverband durchaus positiv. Der Rückgang von Luftfahrzeugen, Pilotenlizenzen und Flugbewegungen in der General Aviation habe sich konsolidiert und das Interesse der Jugendlichen an der Fliegerei sei intakt, sagt Urs Holderegger vom Aero-Club der Schweiz. Jorge V.Pardo, Geschäftsführer des Verbands Schweizer Flugplätze, ergänzt: «Die Aviatik hat für viele Menschen nichts an ihrer Faszination eingebüsst und gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, dass der Individualverkehr auch in der Luft massiv an Attraktivität gewonnen hat.» Viele Personen hätten die Ausbildung zur PPL, die Privatpilotenlizenz, in dieser Zeit begonnen. Ob dies mittel- bis langfristig so bleiben wird, werde sich zeigen. «Die grossen Fortschritte bei der Entwicklung von neuen Antrieben und Designs, welche die Kosten für den Betrieb eines privaten Flugzeuges senken, lassen auf eine auch künftig positive Entwicklung hoffen.» (at.)