Airport PC-21: Chefpilot zeigt erstmals ein Solodisplay mit dem Trainingsflugzeug über dem Flughafen Grenchen Chefpilot Daniel Stämpfli ist Fan der Gegend um Grenchen, die er als Kommandant der PC-7-Staffel bestens kennt. Er wird das von ihm entworfene Solodisplay für den PC-21 selber fliegen. Oliver Menge 07.09.2021, 05.00 Uhr

Der PC-21 ist ein modernes Trainingsflugzeug, das auf der ganzen Welt eingesetzt wird, hier von der australischen Luftwaffe. RAAF

Am kommenden Donnerstag, 9. September um ca. 14 Uhr, kommt es in Grenchen zu einer Premiere. Oberstleutnant Daniel Stämpfli ist Kommandant des PC-7 Teams, das zusammen mit der in Grenchen stationierten Classic Formation anlässlich der Air 90 zum 90-jährigen Jubiläum des Flughafens Grenchen eine Ehrenformation bildete.