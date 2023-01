Sind Projekte am Airport Grenchen gefährdet?

Nach Quasi-Absetzung Was geschieht mit den neuen, schon aufgegleisten Projekten am Airport Grenchen? Am Flughafen Grenchen sind neue Projekte in Arbeit, etwa ein Drohnen-Testcenter. Die Frage ist nun: Werden diese nach der Quasi-Absetzung der bisherigen Flughafenspitze unter neuer Leitung weiterverfolgt? Oliver Menge Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Beispiel für den professionellen Einsatz ziviler Drohnen: Die Stadt Bremgarten bekämpfte im März letzten Jahres die auf den Platanen beim Stadtschulhaus nistenden Saatkrähen mit einer Drohne und engagierte dazu eine professionelle Firma. Severin Bigler

Drohnen, die neben Helikoptern und Flugzeugen in Grenchen starten? Das könnte bald der Fall sein: Jedenfalls wurde ein solches Projekt von der bisherigen Flughafenspitze angedacht.

Zur Diskussion steht unter anderem offenbar ein Testcenter für unbemannte Flugobjekte, eben Drohnen, wie diese Zeitung erfahren hat. Man will die unbemannte und die bemannte Luftfahrt nebeneinander im Luftraum integrieren, in einem sogenannten «U-Space». Beteiligt an dem Projekt sind offenbar ausser dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) auch private Investoren, die allerdings noch geheim gehalten werden.

Das Bazl schreibt dazu auf seiner Website, U-Space sei der Luftraum der Zukunft. Zivile Drohnen seien ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Es gehe dabei um die professionelle Nutzung bei Inspektionsarbeiten, Kartografie, Wetterdatengenerierung oder Transport.

Zivile Drohnen kämen schon heute in verschiedensten Gebieten und Kontexten zum Einsatz: Transportieren von Laborgütern in den Städten, Rettungsflüge in den Berggebieten oder die Inspektion von Infrastruktur in der Agglomeration. Auch für humanitäre Hilfe in Katastrophengebieten könnten Drohnen eingesetzt werden und teilweise seien zivile Drohnen ein Digitalisierungstreiber von traditionellen Branchen wie etwa der Landwirtschaft.

Was ist ein «U-Space»? Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt heisst es dazu: «Der Begriff des U-Space bezeichnet eine Sammlung digitaler und automatisierter Funktionen und Prozesse in einem definierten Luftraum, die zum Ziel haben, der steigenden Zahl ziviler Drohnenoperationen einen sicheren, effizienten und fairen Zugang zum Luftraum zu gewähren.» Und weiter wird erklärt: «Der U-Space-Luftraum ist ein Rahmenwerk, das die Umsetzung jeder Art von Operation in allen Luftraumklassen und jeder Umgebung erleichtert und zugleich ein geordnetes Nebeneinander mit der bemannten Luftfahrt und der Flugsicherung gewährleistet.»

In der Schweiz gebe es bisher noch keinen operativen U-Space-Luftraum, heisst es weiter. Das Bazl arbeite derzeit an der Etablierung solcher Lufträume, insbesondere in Bereichen, wo eine grosse Anzahl gleichzeitig betriebener Drohnen erwartet werde oder wo Drohnen neben bemannten Luftfahrzeugen (Flugzeuge, Helikopter) betrieben würden.

Der Flughafen Grenchen wäre ein idealer Standort

Um so ein Projekt umzusetzen, braucht es überprüfbare Verfahren und technische Voraussetzungen, die vom Hersteller, vom jeweiligen Operator und vom Regulator, dem Bazl, gemeinsam erarbeitet werden.

Und hier kommt der Flughafen Grenchen ins Spiel, der laut Conrad Stampfli, Vize-Verwaltungsratspräsident der Regionalflughafen Jura-Grenchen AG, mit seinen Vorzügen – Flugverkehrskontrolle, kein Linienflug und gute Erreichbarkeit per Bahn und Autobahn – als Standort für dieses Projekt geradezu prädestiniert wäre.

«Letztlich geht es darum, bei stetig sinkenden Einnahmen aus den rückläufigen Flugbewegungen neue Ertragsquellen zu erschliessen, abgesehen von den Synergien für den Wirtschaftsstandort Grenchen», erklärt Stampfli, der jüngst massiv unter Druck gekommen ist und als Verwaltungsrat abgewählt werden soll.

Droht ein ähnliches Schicksal wie beim gescheiterten Swiss Rotor Hub?

Die Frage, ob das Projekt zum Fliegen kommt, ist für Stampfli offen, weil auch bei diesen Projekten dasselbe Konfliktpotenzial bestehe wie beim kürzlich gescheiterten, dem Swiss Rotor Hub, wie er sagt. Dies hätten natürlich auch die Projektpartner festgestellt und seien verunsichert.

Der künftige Verwaltungsrat, der sich aus Vertretern der auf dem Flughafen ansässigen Leichtfliegerei und der öffentlichen Hand zusammensetze, werde über die Weiterführung der Strategie und der damit verbundenen Projekte entscheiden.

