Airport Grenchen Flughafen-Verwaltungsrat entzieht Direktor die operative Leitung – ein Neuer übernimmt ad interim Der Verwaltungsrat der Regionalflughafen Grenchen Jura AG entzieht Ernest Oggier die operative Leitung des Flughafens, die er über 10 Jahre als Direktor innehatte. Haben Grossaktionäre Druck ausgeübt?. Oliver Menge Jetzt kommentieren 24.08.2022, 16.00 Uhr

Ernest Oggier, Direktor des Flughafen Grenchen, feierte soeben sein 10-jähriges Jubiläum auf dem Airport. Jetzt ist er abgesetzt. Oliver Menge

«Im Rahmen der Nachfolgeplanung hat der Verwaltungsrat an seiner gestrigen Sitzung die operative Geschäftsleitung interimistisch an Herrn Michael Steinbach übertragen.»

So der Wortlaut eines Schreibens mit Datum 23. August, der an die Kundschaft des Flughafens Grenchen verschickt wurde und auch dieser Zeitung vorliegt. Steinbach sei neu Geschäftsführer ad interim und Flughafenleiter, die Genehmigung durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl vorbehalten.

Ernest Oggier ziehe sich von der operativen Geschäftsführung zurück und bleibe bis auf weiteres im Unternehmen, er führe Steinbach in die neue Aufgabe ein und betreue Sonderaufgaben, heisst es weiter.

Frühzeitige Regelung der Nachfolge

«Die Neuregelung erfolgt im Hinblick auf die frühzeitige Regelung der Nachfolge in der Unternehmensführung», so der Wortlaut des Briefs. Der Verwaltungsrat werde zudem die Stelle ausschreiben, weil es sich beim Flughafen um ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen handle. Der Titel als Direktor werde bis zu einer endgültigen Regelung nicht vergeben.

In besagtem Schreiben steht nichts darüber, ob Oggier beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen selber diese Entscheidung gefällt hat oder ob der Verwaltungsrat ihn abserviert hat. Der 61-Jährige hatte letztes Jahr einen Herzinfarkt erlitten und musste einige Zeit kürzertreten, hat sich aber inzwischen vollständig erholt. Oggier selber wollte zu den Ereignissen gegenüber dieser Zeitung keine Stellungnahme abgeben.

Wie diese Zeitung erfuhr, wurde auf Oggiers Antrag hin Michael Steinbach, der bereits als Flughafenassistent tätig war, in einem Teilzeitpensum zu seiner Entlastung angestellt und war eigentlich bereits so etwas wie der designierte Nachfolger. Allerdings erst in drei bis vier Jahren. Dass der Verwaltungsrat nun eine solche Entscheidung fällt und sie erst noch unter dem Deckel halten will, was die Öffentlichkeit angeht, lässt erahnen, dass da einiges im Argen liegt.

Die Macht einzelner Aktionäre

Wie aus gut unterrichteter Quelle zu erfahren ist, schwelen die Probleme am Flughafen Grenchen schon länger. So soll es zwischen einzelnen Aktionären – zum Teil ehemaligen Verwaltungsräten der Flughafen AG, die zusammen rund 45 Prozent der Aktien besitzen – und Oggier immer wieder zu Differenzen gekommen sein.

Teils wegen Lappalien, wie zum Beispiel dem Beanstanden des ständigen Falschparkierens, zum Teil auch wegen Meinungsverschiedenheiten darüber, wie der Flughafen geführt werden soll und in welche Richtung er sich entwickeln sollte. Zum Teil auch schlicht, weil sich die Grossaktionäre als Benutzer des Flughafens angeblich nicht an die Regeln halten wollten, die eigentlich für alle verbindlich wären.

Swiss Rotor Hub – hier kam es zum Eklat

Kulminationspunkt war schliesslich das Projekt Swiss Rotor Hub von Daniel Borer, Verwaltungsratspräsident der Centaurium Aviation Ltd, der auf dem Gelände des alten, grünen Farmer-Hangars ein Kompetenzzentrum für Helikopter erstellen will. Der Airport stellt der Centaurium Aviation Ltd das Land im Baurecht zur Verfügung.

Gegen den neuen Hangar mit Schulungsräumen, Werkstätten, modernsten Flugsimulatoren, einem Bell-Helicopter-Showroom, einem Verkaufsraum für neue und gebrauchte Helikopter sowie einem Bed&Breakfast für Kursteilnehmer reichte die IG Flughafen und weitere am Flughafen angesiedelte Firmen, Beschwerden beim Bazl ein. Es gab ein Hin und Her, es hiess irgendwann, man ziehe die Beschwerden zurück, doch das geschah dann doch nicht. Das Projekt ist jetzt schon zwei Jahre blockiert.

«Das ist Nötigung»

Im Vorfeld der VR-Sitzung von letztem Montag hatte sich allerdings Merkwürdiges zugetragen. So hatte offenbar ein Verwaltungsrat die Übrigen darüber informiert, dass die Beschwerden zurückgezogen würden, sollte sich der Verwaltungsrat dazu entscheiden, Oggier per sofort freizustellen und er folglich einen so lautenden Antrag stellen werde.

Das war dann doch zu starker Tobak für einige der übrigen Verwaltungsräte. Und offenbar nannte man das Kind dann auch beim Namen: Das sei schlicht und ergreifend Nötigung und nicht akzeptabel. Am Dienstag verkündete «Radio 32», die Beschwerden seien von der IG zurückgezogen worden. Allerdings haben die Beschwerdeführer noch 30 Tage Zeit, die Beschwerden an die nächste Instanz weiterzuziehen und das Projekt um weitere ein bis zwei Jahre zu verzögern.

Was, wie es scheint, ebenfalls von verschiedener Seite kritisiert wurde, war die Rolle, die der Verwaltungsratsausschuss in den letzten Jahren spielte. So soll dieser offenbar bei verschiedenen Gelegenheiten der Geschäftsleitung in den Rücken gefallen sein, weil Kunden oder Aktionäre beim Präsidenten oder seinem Vize Druck machten.

Verwaltungsrats-Vizepräsident dementiert und besänftigt

Dass Druck auf den Verwaltungsrat ausgeübt worden sei, stimme nicht, sagt Conrad Stampfli, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Informationsbeauftragter auf Anfrage. Zwar sei richtig, dass ein Verwaltungsrat den Antrag auf die Freistellung Oggiers mit sofortiger Wirkung gestellt habe. Aber der Verwaltungsrat habe die Sache diskutiert und einen anderen Entschluss gefällt. «Der Verwaltungsrat lässt sich nicht unter Druck setzen», sagt Stampfli.

Das Ganze habe auch rein gar nichts mit dem Rotor Hub oder den Beschwerden dagegen zu tun, das sei bloss ein Gerücht, sagt Stampfli. Davon, dass im Fall einer Freistellung Oggiers die Beschwerden zurückgezogen würden, habe er keine Kenntnis, das sei bloss Gerüchteküche. Oggier sei kein Bauernopfer, so Stampfli.

Es handle sich lediglich um eine frühzeitige Nachfolgeregelung. Oggier sei auch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden, man sei nun in Verhandlungen, um eine sozial verträgliche Lösung zu finden. Im Übrigen habe er die Presse am Mittwoch informieren wollen, diese Zeitung sei ihm einfach zuvorgekommen.

