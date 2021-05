Airport Grenchen Das PC-7 Team der Schweizer Luftwaffe zeigt in einem Training ihr Display Hunderte Schaulustige und Flugbegeisterte verfolgten das Spektakel am Himmel in Grenchen – sie sahen Formationen in höchster Präzision und waghalsige Manöver der Staffel. Oliver Menge 29.05.2021, 05.00 Uhr

Das PC-7 Team der Schweizer Luftwaffe in Diamant-Formation. Oliver Menge

Kurz vor 14 Uhr findet man kaum mehr einen Parkplatz vor dem Hotel Airport. Die Terrasse des Restaurants ist bis auf den letzten Platz besetzt. Im Bereich des Kinderspielplatzes, aber auch entlang der Abschrankung zum Flugfeld sieht man viele Leute, auch solche mit Fotoapparaten und grossen Objektiven. Es herrscht viel Betrieb auf dem Flughafen. Flugzeuge, die starten wollen, haben sich aufgereiht, warten landende Flieger ab, bis sie das «Go» vom Tower erhalten und aufschliessen. Einer nach dem anderen startet in Richtung Altreu, der Wind hat auf Bise gedreht.

Um 14.10 Uhr landet eine knallrote Pilatus PC-7 mit dem bekannten, diamantförmigen Emblem des PC-7 Teams der Schweizer Luftwaffe. Pilot ist Oberst Leutnant Daniel Stämpfli, seit 2016 Kommandant der Staffel. Mit ihm von Emmen hergeflogen ist Heiko Liebherr, der die Videos für das Debriefing machen wird. Er arbeitet normalerweise in der Operationszentrale Luftraum und Kampfjet-Planung. Aber nun hat er «das Vergnügen, für einmal nach draussen zu kommen», wie er sagt.

Video der Jets in Action. Oliver Menge

Auf dem Balkon des neuen Gebäudes sind inzwischen etliche Gäste eingetroffen. Flughafendirektor Ernest Oggier, der Hausherr, begrüsst die Verwaltungsräte Alex Kaufmann und Richard Aschberger sowie VR-Vizepräsident Conrad Stampfli. Die PC-7 ist unmittelbar vor dem Hangar zum stehen gekommen. Der Flughafendirektor kann Kommandant Stämpfli davon überzeugen, seine Einsatzzentrale vom ursprünglich vorgesehenen Platz neben der Tankstelle auf den grossen Balkon zu verlegen. Er wird von einigen extra angereisten Angehörigen und Freunden der neun Piloten begleitet, die bereits im Anflug von Emmen her sind.

Über Funk ist Stämpfli mit den Piloten verbunden, die mittlerweile in Formation über dem Bucheggberg erschienen sind. Anfeuerungsrufe, Jubelschreie, Gejohle ist über Funk zu hören. Man spürt, die Jungs freuen sich auf ihren Auftritt, vergleichbar wohl mit der Stimmung der Schweizer Mannschaft an der Eishockey-WM, bevor sie das Eis zum entscheidenden Spiel betreten.

Wobei: «Jungs» ist doch etwas despektierlich, denn die neun Piloten sind alle Berufsmilitärpiloten und fliegen die FA-18. Mit anderen Worten: Hier sind Profis am Werk, die wissen, was sie tun und alle Manöver schon tausend Mal geübt haben. Sie haben alle das erste Jahr ihrer Ausbildung auf der PC-7 absolviert, bevor sie dann auf die PC-21 und nach einem weiteren Jahr auf die FA-18 umgestiegen sind.

Dann geht's los: Die neun Maschinen rasen auf das Publikum zu, lösen die Formation auf, dann folgt ein Manöver nach dem anderen. Die neun Flugzeuge scheinen miteinander verbunden zu sein, so nahe beieinander und präzise überfliegen sie den Flughafen in eleganten Kurven. Dann bricht die Formation erneut auf, einige fliegen in einen Warteraum, während die anderen neue Figuren an den Himmel zeichnen. Alle Maschinen sind mit «Rauchgebern» ausgerüstet, einem System, das Pilatus selber entwickelt hat. Mal fliegen zwei Paare nahe beieinander frontal auf ein zweites Paar zu, um im letzten Moment wegzubrechen. Mal umkreist eine Maschine den Schweif der anderen wie ein Korkenzieher. Das Publikum sieht zu, wie zwei Flugzeuge ein Herz an den Himmel zeichnen und ein drittes den Pfeil markiert.

Stämpfli, am Funk «Stampa» gerufen, gibt kurze Feedbacks. «Das war sauber, sieht gut aus.» Er sei quasi nur der Reiseleiter, erklärt er später. Selber ist er nie im PC-7 Team geflogen, dafür acht Jahre in der Patrouille Suisse. Als Kommandant des Teams sei er Überwacher und Organisator. Er achte zum Beispiel darauf, ob nicht irgend ein anderes Flugzeug in den Raum einfliege. Gebe durch, wenn die Formation vom Boden aus nicht sauber aussehe, ein Flugzeug beispielsweise enger aufschliessen müsse oder den Rauch zu spät an- oder abgestellt hat. Stämpfli hat übrigens einige seiner ersten Flugbrevets in Grenchen gemacht, hier also quasi fliegen gelernt.

«Es sieht noch immer gleich aus wie damals, nur dieses Gebäude, auf dessen Balkon wir stehen, ist neu. Es ist für mich also schon ein wenig, wie nach Hause kommen».

PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display auf dem Flughafen GrenchenIm Bild Kommandant Daniel Stampfli und Heiko Liebherr am Video. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge PC 7 Staffe der Schweizer Luftwaffe trainiert ihr Display aufdem Flughafen Grenchen. Oliver Menge

Der Solist, Alain von Büren, gerufen «Fondü», schraubt sich vor dem Publikum in die Höhe. Dann beginnt die Maschine zu trudeln und stürzt senkrecht gegen unten, während sie sich um die eigene Achse dreht. «Tue usleite, sofort usleite, tue usleite», ruft Stämpfli ins Funkgerät. Allerdings, wie er später verrät, ohne den Verbindungsknopf zu drücken. «Das war nur, um den Nervenkitzel bei der Frau von ‹Fondü›, die neben mir stand, etwas zu erhöhen», meint er später schmunzelnd. Denn der Pilot wisse haargenau, was er mache und wie viele Male er sich um die eigene Achse drehe, bevor er wieder Schub gibt und die Maschine abfängt, noch in absolut sicherer Höhe. Die Gattin wurde übrigens nicht beunruhigt. Sie sei selber Pilotin und wisse genau, was da vor sich gehe, sagt Stämpfli.

Nach 23 Minuten fliegt die ganze Formation nochmals aufs Publikum zu und löst sich auf wie Feuerwerk am Himmel. Das Publikum quittiert die Show mit grossem Applaus.

Das PC-7 Team wird kommenden Montag nochmals in Grenchen auftreten. Und zwar von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr.