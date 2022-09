Aus für das Projekt Swiss Rotor Hub am Flughafen Grenchen

Airport Grenchen Das Aus für das Helikopter-Kompetenzzentrum «Swiss Rotor Hub» in Grenchen Nachdem das Projekt über zwei Jahre lang durch Einsprachen aus inneren Kreisen des Regionalflughafens Grenchen blockiert worden ist, ziehen die Investoren die Reissleine. Das Kompetenzzentrum wird nicht mehr in Grenchen realisiert. Oliver Menge 2 Kommentare 03.09.2022, 10.54 Uhr

Visualisierung des neuen Helikopter-Kompetenzzentrums der Centaurium Aviation, die anstelle des Farner-Hangars einen Neubau erstellen wollte. Oliver Menge

Eines der wohl wegweisendsten Projekte, das jemals am Flughafen Grenchen realisiert worden wäre, wurde durch die Investorin und Bauherrin, die Centaurium Aviation AG mit Sitz in Grenchen, per sofort gestoppt.