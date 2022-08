Grenchen rüstet medizinisch auf gegen Ärztemangel

Ärztemangel Grenchen rüstet medizinisch auf – wie gross ist der Nachholbedarf wirklich? In Grenchen soll ein neues Gesundheitszentrum im BWO-Gebäude entstehen, auch eine Röntgenklinik hat ihr Kommen angekündigt. Ist Grenchen bald überversorgt? Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 02.08.2022, 16.30 Uhr

In Grenchen gibt es weniger Spezialärzte und weniger Allgemeinpraktiker als anderswo. Das hat verschiedene Gründe. Raphael Rohner

Das Gesundheitswesen hat einen langfristigen Megatrend: es wird Jahr für Jahr teurer. Gleichzeitig schlug die Solothurner Ärztepräsidentin Cornelia Meier (Co-Präsidentin der kantonalen Ärztegesellschaft) im Frühjahr Alarm: 50 Prozent der Solothurner Ärzte seien kurz vor der Pensionierung oder arbeiteten bereits über das Pensionsalter hinaus.

Dass in der Region Grenchen Nachholbedarf besteht, darauf deuten verschiedene Entwicklungen hin. In Bettlach wurde an der Grenze zu Grenchen ein brandneues Ärztezentrum eröffnet, für die bestehende Bettlacher Gruppenpraxis zwar, aber es kamen zwei Ärzte neu dazu und es habe auch noch Platz für weitere Praxen, hiess es.

Diverse Projekte angekündigt

Dasselbe ist in Grenchen im ehemaligen Gebäude des Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) geplant. Dorthin will die Gruppenpraxis Grenchen von Raphael Tièche umziehen. Gleichzeitig werden auf der Website des Projektes weitere Ärzte (Allgemeinmediziner und Spezialisten) gesucht, welche Interessen haben, dort einzuziehen.

Auch in Sachen Spezialkliniken tut sich was. Die Pallas-Klinik hat ihre Dermatologie kürzlich aufgerüstet und der Oltner Röntgenspezialist Rodiag hat gar die Eröffnung einer Filiale mit MRI im Stadtzentrum von Grenchen angekündigt. Leistungen in verschiedenen Bereichen werden nach wie vor auch von der Solothurner Spitäler AG soH angeboten: etwa Gynäkologie oder Neurologie.

In Grenchen wird medizinisch also zünftig nachgerüstet. Schiesst man da nicht übers Ziel hinaus? Raphael Tièche, Mit-Initiant des neuen Ärztezentrums im BWO, meint nein. Er sagt:

«Insbesondere bei Spezialisten ist Grenchen krass unterversorgt.»

Der Grenchner Arzt Raphael Tièche möchte mit dem neuen Ärztezentrum im BWO-Gebäude Grenchen besser mit Spezialmedizin versorgen. Oliver Menge

So habe es in Solothurn drei Urologen, in Grenchen keinen einzigen und Gastroenterologen (Magen-Darm-Spezialisten) gebe es in Solothurn sogar sechs und in Grenchen auch keinen.

Mit dem neuen Ärztezentrum wolle man Möglichkeiten anbieten, dass sich diese Lücke allmählich füllt. Es gebe bereits erste vielversprechende Kontakte, erklärt Tièche.

Hausärzte: Pensionierungswelle steht an

Etwas weniger angespannt ist seiner Einschätzung gemäss zurzeit die Lage bei den Hausärzten. Allerdings könne dies auch rasch ändern, da etliche schon älter seien und man nie wisse, wann sie zu praktizieren aufhören. «Auch hier muss man die Lage gut beobachten», meint Tièche.

Denn es sei schon so: «Ein älterer Hausarzt arbeitet vielleicht 140 Prozent, ein jüngerer will noch 50 bis 80 Prozent arbeiten.» Also brauche es faktisch zwei neue Ärzte, um die Nachfolge zu regeln.

Kommt dazu: Viele Hausarztpraxen sind technisch veraltet. Praxen für die Übergabe gibt es laut Tièche viele.

Raphael Tièche ist Arzt in Grenchen. Oliver Menge

«Aber wenn die Patientendossiers noch auf Karteikarten vorliegen, entscheidet sich jemand eher für eine Praxis, die schon einigermassen à jour ist.»

Dass Ärztezentren die Zukunft gehört, sieht man an trivialen Dingen wie der Ferienvertretung. Zurzeit sind in Grenchen viele Ärzte in den Ferien. Man hört am Telefon ein Band, das auf das Angebot eines Kollegen verweist. Oft eine Gruppenpraxis, denn die kann zusätzliche Patienten besser verkraften, insbesondere, wenn halb Grenchen auch in den Ferien ist.

Die Zahlen hat nur die Ärztegesellschaft

Wenn man nach Zahlen sucht, die das Ärztedefizit in Grenchen, beispielsweise im Vergleich der Solothurner Städte, aufzeigen, wird man nicht etwa beim kantonalen Gesundheitsamt fündig. Die Statistik wird von der Ärztegesellschaft geführt, konkret durch Cornelia Meier. Sie hat für diese Zeitung auf Anfrage folgende Angaben zusammengetragen.

Laut Meier sind diese Zahlen aber mit Vorsicht zu geniessen, sie lassen nämlich den genauen Beschäftigungsgrad offen. Der Trend wird aber aus der Tabelle klar ersichtlich: kaum jemand arbeitet mehr Vollzeit.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass Olten und Solothurn im Vergleich zu Grenchen grosse Agglomerationen sind, Grenchen hingegen kaum über «Hinterland» verfügt.

Cornelia Meier ist Co-Präsidentin der Gesellschaft der Solothurner Ärztinnen und Ärzte. José R. Martinez

Gleichzeitig zeigt die Tabelle aber auch auf, dass viele Ärzte weit über das Pensionsalter hinaus arbeiten, für Meier ein klares Indiz für Handlungsbedarf. Besonders Investorenpraxen mit angestellten Ärzten hätten Mühe, Personal zu finden (vgl. Kasten), erklärt sie weiter. Aber auch die neuen Zulassungsregeln, die seit 1. Januar dieses Jahres gültig sind, stellten hohe Hürden dar, insbesondere für ausländische Ärzte.

«Komplexe Thematik» Während sich vor Ort die Ärztinnen und Patienten über den Hausärztemangel beklagen, muss sich der Kanton neu mit Höchstzahlen für Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Bereich befassen. Dies laut einer Verordnung, die seit einem Jahr in Kraft ist. Gemäss Amanda Brotschi, Leiterin des Bereichs Gesundheitsversorgung im kantonalen Amt für Gesundheit, ist die Thematik «einigermassen komplex». Bei der methodischen Erfassung seien etwa interkantonale Patientenströme, Versorgungsregionen, die Beschäftigungsgrade der Ärztinnen und Ärzte zu berücksichtigen. Die Kantone seien derzeit daran, diese Kriterien abzustimmen. Richtzahlen für Ärzte auf Gemeindestufe seien weder sinnvoll noch geplant, meint Brotschi. Die Erarbeitung von Richtwerten habe erst begonnen. Bei den Zulassungsbewilligungen von Praxen sei ein Trend hin zu juristischen Personen (Firmen) festzustellen. (at.)

Nebst den hohen Anforderungen an die Sprachkompetenz und den erforderlichen kantonalen oder eidgenössischen Bewilligungen wirkt gemäss Einschätzung von Cornelia Meier besonders eine Vorschrift prohibitiv: Die Ärzte müssen mindestens drei Jahre in ihrem Fachgebiet, wofür sie die Zulassung beantragen, an einer anerkannten schweizerischen Ausbildungsstätte (d. h. einer Klinik) gearbeitet haben.

Das einstige Bundesamt für Wohnungswesen wird zu einem Ärztezentrum. Andreas Toggweiler

Moderne Medizin kostet auch mehr

Bleibt der Aspekt, dass eine modernere Medizin auch preistreibend ist. Die Ansiedlung von Spezialisten oder gar eines Röntgenzentrums in Grenchen wird nicht zur Verbilligung der Medizin beitragen. Milliardenteure Spitalbauten, die laufend in Betrieb genommen werden, zeigen klar auf, wohin die Reise geht.

Auch das Zentrum im BWO wird eine Notfallpraxis und ein Röntgeninfrastruktur bekommen. Raphael Tièche betont hierzu, dass man das Röntgenangebot mit dem neuen Anbieter Rodiag koordiniere. «Wir sind im Gespräch und wollen uns nicht konkurrenzieren.»

