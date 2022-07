Achtung Natur Wie die Grenchner Witi entstanden ist – oder: Vom Werden und gestaltet werden der Aarelandschaft Ein neues Buch thematisiert die Biodiversität in der Witi entlang der Aare. Der Folgende Artikel ist ein Auszug eines Kapitels, der das Werden der Kultur-und Verkehrslandschaft im Seeland beschreibt. Rudolf Käser und Martin Huber* Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Die Aare-Ebene von Westen her gesehen. zvg

Die Landschaft des westlichen Mittellandes ist geprägt durch die Tätigkeit der Gletscher. In der letzten Eiszeit lag über dieser Gegend ein riesiger Eismantel. Die mächtigen Gletscherzungen des Rhone- und des Aaregletschers, die sich im Raum der heutigen Stadt Bern vereinigten, räumten das Becken zwischen dem Jurasüdfuss und der voralpinen Hügellandschaft aus, schliffen die Molassekuppen ab und hinterliessen eine vielfältige Moränenlandschaft.

Ausgeprägte Beispiele sind die Seitenmoränen an den Abhängen des Juras und entlang des Bucheggberges sowie auf den Molassehügeln, wo heute das Schottermaterial abgebaut und zu hochwertigem Baumaterial veredelt wird: so in Lommiswil, in Arch, in Safnern, in Lyss, in Finsterhennen und geplant auch in Kallnach.

Weitere Relikte dieser Vergletscherung sind die Drumlinlandschaften bei Busswil und Nennigkofen, die zurückgelassenen Findlinge und natürlich die Endmoräne bei Wangen an der Aare sowie die Stirnmoräne eines zwischenzeitlichen Gletschervorstosses bei Solothurn.

In der Phase des Gletscherrückzugs verfrachteten gewaltige Schmelzwasserflüsse das Moränenmaterial talabwärts und schufen mit ihren Ablagerungen die Voraussetzung für die heute fruchtbaren Ackerböden vom solothurnischen Wasseramt bis in den Aargau.

Relikte dieser Schmelzwasserflüsse sind beispielsweise das Limpach- und das Lyssbachtal sowie das Tal des heutigen Wohlensees, das nach der Gletscherschmelze von der Aare in Beschlag genommen wurde. Sie änderte ihren Lauf nach der Eiszeit und ergoss sich statt wie bisher in die Ebene von Fraubrunnen neu Richtung Westen ins Seeland – eine für das westliche Mittelland entscheidende Wende.

Nach dem Rückzug des Gletschers füllte sich vor rund 12’000 Jahren das Becken zwischen Wangen an der Aare und Orbe mit Schmelzwasser zu einem riesigen See, dem sogenannten «Solothurnersee».

Je tiefer sich die Aare durch die Endmoränen bei Wangen und Solothurn einfrass, umso mehr senkte sich auch der Wasserspiegel dieses Sees, der zudem durch das Geschiebe der Zuflüsse insbesondere der Aare allmählich aufgefüllt wurde.

Für die naturräumliche Entwicklung von grosser Bedeutung ist, dass das Talbecken zwischen Grenchen und dem Mont Vully diagonal von einer Molasserippe geteilt wird, die sich lediglich an drei Stellen so tief absenkt, so dass ein Wasseraustausch möglich ist: zwischen La Sauge und Ins für die Broye, bei Brügg für die Zihl und bei Lengnau für die Leugene.

«Krainisches Widderchen» (Rote Liste), entdeckt 2021 auf einer Trockenweide bei Vauffelin. (Illustration aus dem Buch »Achtung Natur», vgl. Fussnote) zvg

Diese Teilung des Talbeckens war für die Zeit nach der Gletscherschmelze entscheidend: Während das östliche Becken allmählich mit dem Geschiebe der Aare aufgefüllt wurde und sich zu einer wild dynamischen Flusslandschaft entwickelte, verharrte das westliche Becken in einer eher ruhigen Seenlandschaft, wo die relativ kleinen Zuflüsse die vom Gletscher hinterlassene Senke nicht aufzufüllen vermochten und die verbliebenen Seen – der Neuenburger- und der Bielersee – auch heute noch ein grosses Retentionsvolumen bilden.

Aus dem 16. Jahrhundert n.Chr. sind erstmals Hinweise aus der ansässigen Bevölkerung bekannt, dass einerseits die Versumpfung weiter Teile des Talbodens zu einer Einbusse der Lebensqualität führte und die Hochwasser der Aare als zunehmende Bedrohung wahrgenommen wurden. Ob diese Phänomene durch natürliche Klimaveränderungen oder durch menschliche Eingriffe ausgelöst worden waren, ist strittig. Wahrscheinlich führten verschiedene Faktoren dazu, dass die Hochwasser öfters und heftiger auftraten.

In der voralpinen Hügelzone wurde nämlich immer mehr Wald gerodet und damit dem Wasser immer mehr Angriffsflächen zur Erosion geboten. Dieses von der Aare und der Emme in die Ebene am Jurasüdfuss verfrachtete Geschiebe führte zu folgenschweren hydraulischen Veränderungen: Der Seeabfluss bei Brügg wurde gehemmt; in der Folge erhöhten sich die See- und Grundwasserspiegel und führten zur Versumpfung grosser Teile der Talebene, und das Geschiebe der Emme beeinträchtigte unterhalb von Solothurn den Wasserabfluss.

Zudem griff der Mensch auch aktiv in den Wasserhaushalt ein, indem er beispielsweise in der Stadt Solothurn den Querschnitt der Aare durch Einbauten in den Fluss verringerte. Die Aare verursachte während Jahrhunderten immer wieder Überschwemmungen und Hungersnöte. Besonders im 16. und 17. Jahrhundert n. Chr. – in der Zeit der kleinen Eiszeit – wurden die Hochwasser der Aare und die zunehmende Versumpfung der Talböden von der Bevölkerung wahrgenommen und als Ursache von Hungersnöten erkannt.

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde die Aare dann mit den Juragewässerkorrektionen gezähmt. Diese wurden in zwei Etappen ausgeführt: Die 1. Juragewässerkorrektion erfolgte in den Jahren von 1868 bis 1892. In dieser Flusskorrektion wurden Massnahmen ausgeführt, die für unsere Region noch heute von grosser Bedeutung sind: Es wurde der Hagneckkanal gebaut und die Aare damit von Aarberg aus direkt in den Bielersee geleitet, wodurch die Jurarandseen nun als Geschiebefang und als Retentionsbecken genutzt werden können.

Für den Abfluss der nun höheren Wassermenge aus dem Bielersee wurde der Nidau-Büren-Kanal gebaut. Die Seespiegel aller drei Seen wurden um rund 2,5 Meter abgesenkt. Damit senkte sich auch der Grundwasserspiegel in der gesamten Talebene und es wurde damit die Voraussetzung geschaffen, dass mit der Detailentwässerung (Drainagen) die Versumpfung eingedämmt und die Böden zu fruchtbarem Wies- und Ackerland urbarisiert werden konnten.

Diese Flusskorrektion verlief aber nicht in allen Teilen wunschgemäss. Schon bald nach Abschluss der Bauarbeiten musste mit verschiedenen Massnahmen in das ursprüngliche Korrektionswerk eingegriffen werden: Einerseits erwies sich das Gefälle des Hagneckkanals als zu gross. Um die Sohlenerosion zu stoppen, wurde um 1900 in Hagneck ein Stauwehr mit einer Kraftwerkanlage gebaut.

Andererseits machte in Trockenzeiten der übermässige Abfluss aus dem Bielersee mit sehr tiefen Seeständen Probleme. Um das Seewasser besser bewirtschaften zu können, wurde 1936 das Regulierwerk mit Schiffsschleuse in Port erstellt.

Aus heutiger Sicht und im Wissen der Auswirkungen solcher Eingriffe auf Natur und Landschaft war diese rücksichtslose Flusskorrektion eine ökologische Katastrophe und wäre heute nicht mehr in dieser Ausführung denkbar.

Vor allem die danach folgenden, flächig wirkenden Meliorationsmassnahmen wie die Detailentwässerungen, die Urbarisierung durch Pflügen und Beackern der Böden und das Anlegen von Flurwegen führten zur Einengung der natürlichen Lebensräume und zum Verlust von Nahrungsquellen wildlebender Tiere und damit zum Aussterben vieler Pflanzen- und Tierarten.

Aus der Sicht der damaligen, verarmten Bevölkerung waren diese Massnahmen aber ein Segen und bildeten in unserer Region die Voraussetzung für mehr Wohlstand und eine hohe Volksgesundheit.

Die 2. Juragewässerkorrektion wurde in den Jahren von 1962 bis 1973 realisiert. Im Vordergrund standen die Querschnittserweiterungen der Kanäle zwischen den Seen und die Abtiefung des Nidau-Büren-Kanals. Zudem wurden Ufersicherungen zwischen Büren und Flumenthal erstellt und das Kraftwerk Flumenthal mit Regulierwerk gebaut. Mit der nun möglichen Regulierung der See- und Flussabschnitte kam es in unserer Region seither nur noch vereinzelt zu übermässigen Hochwassersituationen.

Mit diesen Korrektions- und Regulierwerken wurde die Aare ihrer Dynamik beraubt. Aus der wilden Auenlandschaft ist eine liebliche Flusslandschaft geworden. Die typische Flussaue ist weitgehend zu einer flussbegleitenden Uferbestockung verkommen und in den Altwassern haben sich neue Lebensräume entwickelt, die heute aber für andere Tier- und Pflanzengesellschaften wertvolle Biotope bieten. Der Mensch hat sich die Natur untertan gemacht und ihr in der Kulturlandschaft nur Restflächen überlassen.

Weitere Zäsur: Autobahnbau mit Wititunnel, hier das Westportal. Simon Dietiker

Rund 20 Jahre später, als man sich auch in der Witi auf eine Linienführung für die Nationalstrasse N5 geeinigt hatte, löste der Kanton Bern in den 1980er-Jahren für die Trasseesicherung dieser Autobahn in den bernischen Gemeinden Pieterlen, Lengnau, Meinisberg, Arch und Leuzigen Gesamtmeliorationsprojekte aus.

Mittlerweile hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Ausräumung der Landschaft und die Beseitigung von naturnahen Lebensräumen sich nachteilig auf die Artenvielfalt auswirkt. Auch die moderne Landwirtschaft ist nämlich auf natürliche Kreisläufe angewiesen. Diese zu unterstützen, muss deshalb Teil einer modernen Kulturlandschaft sein.

Dieses Bewusstsein führte Ende der 1980er-Jahren dazu, dass in Bodenverbesserungsprojekten ein Umdenken stattfand und ein neues Gleichgewicht zwischen rationell bewirtschaftbaren Parzellen und einer strukturreichen, vielfältigen Landschaft als Lebensraum für Nützlinge anzustreben ist.

So wurden bei den Meliorationen in den besagten Gemeinden viele naturnahe Landschaftselemente wie Bäche, Gräben, Hecken, Einzelbäume und Buschgruppen erhalten und ökologisch aufgewertet sowie diese mit zusätzlichen naturnahen Bepflanzungen, Bachöffnungen und Ausgleichsflächen zu Gunsten der wildlebenden Kleintiere vernetzt.

Heute ist die Aare-Ebene zwischen Aarberg und Solothurn eine moderne Kulturlandschaft mit verschiedenen Nutzungsintensitäten und einem, im Vergleich zu anderen Mittellandregionen grossen Anteil an naturnahen Flächen. Dank den Meliorationswerken und den Güterregulierungen kann heute die Talebene einerseits landwirtschaftlich optimal genutzt werden und andererseits auch Lebensraum für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt bieten. Sie ist zudem ein wichtiger Raum für die Naherholung der Bevölkerung umliegender Städte und Dörfer.

Aber Hand aufs Herz, es gibt auch in unserer Region noch manch einen Bach, dessen Wasser nur in der Röhre sprudelt, manch eine Giesse, die unter Aushubmaterial vergraben liegt, und manch einen Baum, der ohne Realersatz gefällt wurde, statt als Naturelemente die Landschaft zu bereichern und als Lebensraum einer mannigfaltigen Flora und Fauna zu dienen. Diese Landschaft hat Potenzial!

*Zu den Autoren: Rudolf Käser ist Kulturingenieur ETH und war als Raumplaner und Geschäftsführer der Repla Grenchen Büren 15 Jahre in der Region Grenchen tätig. Er ist seit 15 Jahren Präsident der Heimatpflege Büren. Martin Huber ist Biologe und hat verschiedene Projekte zur Naturaufwertung in der Witi realisiert. Er ist im Vorstand des Vereins «für üsi Witi» und engagiert sich im Infozentrum Witi in Altreu.

Gekürzte Version eines Beitrags aus dem neuen Buch «Achtung Natur - Beobachtungen aus der aare-Ebene» der Vereinigung für Heimatpflege Büren.

