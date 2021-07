Absturz in Subingen «Im Bücker fliegt man noch mit dem Hosenboden»: Grenchner Pilot über den legendären Doppeldecker Die Bücker-Flieger aus den 1930er-Jahren sind für viele gleichbedeutend mit Doppeldecker. Rolf Bläsi fliegt in Grenchen eine Bü-131 Jungmann und erzählt, was für ihn die Faszination ausmacht. Christoph Krummenacher 23.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Bücker in Grenchen. Peter Brotschi

Rolf Bläsi fliegt seit 25 Jahren die praktisch gleiche Maschine wie jene, die in Subingen abgestürzt ist. Nur der Motor ist nicht mehr derselbe, Bläsis Maschine – ein Bücker Bü-131 Jungmann – hatte seinen Jungfernflug 1939. Bläsi hat sein Flugzeug in Grenchen eingestellt, bietet dort Rundflüge im Bücker und anderen Fliegern an.

Rolf Bläsi fliegt seit über 35 Jahren, machte 1989 die Umschulung auf den Bücker. zvg

«Als ich vom Absturz gehört habe, habe ich mich gleich in die Lage der Piloten versetzt, habe mich gefragt, was da passiert sein könnte», sagt Bläsi. Das mache er automatisch bei jedem Absturz, von dem er höre. «Ich fühle mit den Piloten, Passagieren und den Angehörigen.» Vor wenigen Wochen, beim Absturz im Limpachtal, als 2 Personen ums Leben kamen, war er selbst kurz vorher ebenfalls von Grenchen aus gestartet. «Wenn man selbst Pilot ist, denkt man immer zuerst an die Menschen. Man fragt sich: Was wollten die machen, was ist schiefgelaufen?» Über den Absturz wisse er lediglich das, was er gelesen habe, deshalb will Rolf Bläsi auch nicht über die Ursachen mutmassen.

«Bücker Bü-131 Jungmann ist ein wunderschönes Flugzeug»

Als Bläsi mit der Bücker zu fliegen begann, habe ihn das Fliegen im offenen Flugzeug fasziniert. «Man sitzt nicht in einer monotonen Kabine. Beim Doppeldeckerfliegen ist man draussen und frei. Man wird in die Anfangszeiten der Fliegerei zurückversetzt – das ist Fliegen wie vor fast 100 Jahren, noch wie unsere Urgrossväter geflogen sind.» Das Freiheitsgefühl sei ähnlich wie beim Töfffahren. «Der Wind bläst einem um die Nase herum, man hat eine Ledermütze auf und rundherum ist alles offen.»

Vier Bücker über Grenchen. Der Bücker ist der Inbegriff der Schweizer Luftfahrt, ein Doppeldecker ist für viele Laien gleichbedeutend mit dem Bücker. Jedes Kind kennt die gelben Doppeldecker mit den Schweizerkreuzen. In Grenchen gab es in den 1970er Jahren 4-5 Bücker, jetzt ist Bläsi noch der einzige. Peter Brotschi

Obwohl sein Flugzeug 82 Jahre alt ist, funktioniere alles zuverlässig. «Das Prinzip, die Physik, die sind heute immer noch dieselben.» Ein Jumbo fliege – trotz Computer und Geräten – heute nicht anders. Doch:

«Mit dem Bücker fliegt man noch mehr nach dem Hosenboden, man spürt das Fliegen auch besser in einem älteren und filigranen Flugzeug.»

Der Bücker war ein Trainingsflugzeug für angehende Militärpiloten. Etwas knifflig sei im Vergleich, dass das Heck am Boden ist, wenn man nicht in der Luft ist. Die Flügel bestehen aus einem Gerüst aus Holz, beim Rumpf aus Stahlrohr, bespannt mit Stoff. «Das tönt auf den ersten Blick nicht sehr stabil. Aber das täuscht, man fliegt mit dem Bücker auch Flugmanöver und -akrobatik.» Denn der Zweisitzer sei mit weniger als 500 Kilogramm sehr leicht.

Bei einem alten Flieger brauche man sicher mehr fliegerisches Gefühl als mit einem modernen Flieger, so Pilot Bläsi. Aber alles wichtige sei vorhanden, etwa Geschwindigkeit- und Höhenmesser. «Aber er hat beispielsweise keine Landeklappen oder ein einziehbares Fahrwerk, wie moderne Flugzeuge. Aber das ist für mich auch der Reiz, dass es etwas anspruchsvoller ist.»

Vorschrift ist, dass der Motor nach 2000 Stunden überholt werden muss. Er wird komplett auseinandergebaut, zerlegt, Schläuche werden ersetzt, Einspritzpumpe oder Zylinder ersetzt. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt kontrolliert alle 2 Jahre Bläsis Bücker, viel genauer als bei einem Auto, betont er.

Fliegen heisst vorausdenken

Fallschirme sind im Bücker keine Vorschrift. «Ein Absprung mit dem Fallschirm wäre schwierig gerade für den Passagier vorne, da er noch etwas unter dem Flügel sitzt.» Bläsi bereitet seinen Passagier jeweils vor, zeigt ihm, wie er den Gurt lösen kann. Für denn Fall, dass es nach einer Notlandung ein Problem wie zum Beispiel ein Feuer gibt, wo man das Flugzeug schnell verlassen müsste. «Ich kann zudem immer per Funk mit dem Passagier kommunizieren.»

Man muss beim Fliegen immer 2-3 Nasenlängen dem Flugzeug vorausplanen, sagt Bläsi. So dass man gar nicht in eine unkontrollierte Situation komme. «Denn das Flugzeug bewegt sich immer vorwärts. Man kann nicht einfach in der Luft anhalten, sonst fliegt es nicht mehr.» Nicht wie beim Autofahren, wo man einfach mal losfährt und bei Bedarf auch schnell anhalten oder aussteigen kann. Das macht das Fliegen auch so spannend.

Im Frühling und Sommer gebe es mehr Thermik und somit auch Turbulenzen. Bei hohen Temperaturen geben Flugmotoren weniger Leistung ab. «Aber das ist immer so und nicht aussergewöhnlich, ein Pilot kennt das und kann damit umgehen.» Die Ursache des Absturzes in Subingen wird derzeit von der SUST untersucht.