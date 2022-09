Hat Meinisberg einen Platz für seine Verwaltung gefunden?

Abstimmung Gemeindeverwaltung Meinisberg: Eine Lösung im Dorfzentrum bietet sich an Am 25. September stimmt Meinisberg über eine mögliche weitere Lösung für die Unterbringung der Gemeindeverwaltung ab. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Illustration des Neubauprojekts, wo sich die Gemeinde einmieten möchte. zvg

Die Meinisberger Gemeindeverwaltung im Schulhaus muss der Erweiterung der Schule weichen. Vor bald vierzehn Jahren wurde die Spezialkommission Schulhauserweiterung und Gemeindeverwaltung ins Leben gerufen. Ging es zuerst vor allem um das seit langem bestehende Kindergartenprovisorium, wurde im Herbst 2020 das Gesamtprojekt Schulhauserweiterung und Gemeindehaus abgelehnt.

Sorgen bereiteten einerseits die Gemeindefinanzen, andererseits fehlte kritischen Stimmen das Vertrauen ins Projekt und im letzten Moment stand der Verkauf der «alten Bäckerei» mitten im Dorf an. Nach der Ablehnung des Gesamtprojektes lancierte der Gemeinderat Volksbefragungen und Workshops.

Es resultierte die Aufteilung des Gesamtprojektes. Die Schulhauserweiterung wurde im März 2022 genehmigt. Damit auch das Provisorium für die Gemeindeverwaltung ab Frühjahr 2023. Ein Provisorium, das auf die Dauer für das Dorf keine Lösung sein kann.

Die heutige Gemeindeverwaltung im Schulhaus wird für zusätzliche Schulräume benötigt. at.

Sind auch die Ideen für die Gemeindeverwaltung aus den Workshops nicht vom Tisch, so hat sich bereits eine zukunftsorientierte Lösung am idealen Standort der «alten Bäckerei» an der Hauptstrasse 51 ergeben. In der geplanten ansprechenden Überbauung kann die Gemeinde zwei Wohnungen kaufen und zu einer praktischen Gemeindeverwaltung im Dorfzentrum umbauen.

Dazu gehören fünf Aussenparkplätze, zwei Parkplätze in der Tiefgarage und zwei Keller. Die Gemeinde unterbreitet nun den Verpflichtungskredit von 1,5 Millionen Franken inkl. Mehrwertsteuer an der Urne. Im Betrag ist eine Reserve von 120'000 Franken enthalten.

«Am 25. September wird nicht über eine Unterschrift unter einen bindenden, endgültigen Kaufvertrag mit finanziellen Folgen abgestimmt», orientiert die Gemeinde in den Erläuterungen zur Abstimmung. Gemeindepräsident Ivan Marti sagt:

«Die Genehmigung der Kreditsumme bedeutet, dass der Gemeinderat die Verkaufsverhandlungen wirklich durchführen kann, sodass die Wohnungen nicht anderweitig verkauft werden.»

Mit dem Kredit werden weiter nur teuerungsbedingte Mehrkosten genehmigt. Es wird auch der Entscheid über die Orts- und Denkmalpflege abgewartet, ob das erhaltenswerte Gebäude aus dem Inventar wie vorgesehen entlassen wird. An der Orientierungsversammlung waren bereits Detailfragen zur Ausstattung und zur Materialisierung gestellt worden.

Das Gebäude der alten Bäckerei, wo der Neubau geplant ist, steht nur einen Steinwurf von der bisherigen Gemeindeverwaltung entfernt. at.

Diese Fragen konnten trotz der noch nicht erfolgten definitiven Zusage geklärt werden. Die detaillierten Angaben aus dem Baubeschrieb etwa für den Schalterbereich, die Wärmedämmung, die Küche, Apparate oder die Bodenbeläge können auf der Gemeindeverwaltung angefragt werden. Es liegt den Verantwortlichen der Gemeinde daran, offen und transparent zu informieren.

Der Pavillon im Gesamtprojekt Schulhauserweiterung/Gemeindeverwaltung hätte ungefähr die gleichen Kosten, wie der nun anstehende Kredit bedeutet. Mit den zwei Wohnungen erhält die Gemeinde nun noch Kellerräume für Archiv und Material und die zwei Parkplätze in der Einstellhalle.

