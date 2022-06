Kein Feuerwerksverbot in Leuzigen

Abstimmung Gemeindeversammlung Leuzigen lehnt Initiative ab: Feuerwerk darf weiterhin abgebrannt werden Die Gemeindeinitiative für ein Feuerwerksverbot in Leuzigen scheiterte knapp. Die Gemeindeversammlung sprach sich mit 33 Nein- gegen 29 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen gegen ein Verbot aus. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 02.06.2022, 10.44 Uhr

Das Abbrennen von Feuerwerk wird in Leuzigen nicht verboten. Valentin Hehli / LTA

120 gültige Stimmen brachte das Initiativkomitee für ein ganzjähriges Feuerwerksverbot auf Gemeindegebiet zusammen. Somit war die Initiative rechtens. Bevor sich der Gemeinderat jedoch mit der konkreten Ausarbeitung einer entsprechenden Reglementsbestimmung befasste, fragte er die Gemeindeversammlung an, ob sie das Begehren im Grundsatz annehmen möchte.

Stafi Stauffiger, der die Initiative lanciert hat, appellierte an die Versammlung, über ihre Nasenspitze hinauszuschauen und an die negativen Auswirkungen des Feuerwerks auf Luft, Kinder und Tiere zu denken. Er konnte die Mehrheit der Anwesenden jedoch nicht überzeugen. Mit 29 Ja- und 33 Neinstimmen bei drei Enthaltungen wurde die Initiative abgelehnt.

Angesichts des knappen Resultats rief Gemeindepräsident Daniel Baumann dazu auf, Vernunft walten zu lassen und auf Schwächere Rücksicht zu nehmen. Stauffiger zeigte sich enttäuscht über das Resultat. Er hätte sich etwas mehr Unterstützung von den 120 Unterzeichnenden erhofft.

Guter Steuerertrag bewirkt eine unerwartet positive Rechnung

Eine erfreuliche Rechnung durfte der Finanzverantwortliche Marc Dincer präsentieren. Anstatt des budgetierten Aufwandüberschusses von 301'831 Franken resultierte ein Plus von 220'305 Franken. Dabei waren die Ausgaben mit einer Besserstellung von 19 452 Franken fast punktgenau budgetiert.

Die grossen Abweichungen lagen bei den Einnahmen. Höhere Steuereinnahmen, der Verkauf von einem Stück Bauland, periodische Neubewertungen der Liegenschaften im Finanzvermögen oder Auflösung von Neubewertungsreserven schlugen sich im Ergebnis nieder.

Trotz dem guten Resultat mahnte Dincer vor Übermut. Denn in den meisten Bereichen sei ein stetiger Anstieg der Kosten festzustellen. Innerhalb der letzten acht Jahre habe die Gemeinde einen Verlust von insgesamt 797'000 Franken geschrieben, zeigte er auf.

Revision von Reglementen und Verabschiedungen

Die Gemeindeversammlung stimmte der Totalrevision des Abfallreglements zu. Neu werden die Gebühren nach Haushalt anstatt nach Anzahl Personen berechnet. Für Landwirtschaftsbetriebe fällt eine separate Grundgebühr an.

Ebenso einstimmig genehmigte der Souverän die Teilrevision des Reglements über die Mehrwertabgabe. Bei einer Um- oder Aufzonung eines Grundstücks muss der Mehrwert zukünftig mit einem Satz von mindestens 20 Prozent besteuert werden. Diese Erträge werden dazu verwendet, Minderwerte bei Auszonungen zu vergüten.

Gleich zwei Verabschiedungen musste der Gemeindepräsident vornehmen. Zum einen hat Sandra Meichtry, Gemeinderätin Ressort Bildung, nach sechseinhalb Jahren demissioniert. Baumann lobte ihre seriöse und motivierte Arbeitsweise. Sie habe das Bildungsschiff erfolgreich durch manch schwierige Gewässer manövriert.

Mit Nicole Marti konnte eine Nachfolgerin gewonnen werden. Seinen Rücktritt erklärt hat auch Peter Wüthrich als Mitglied der Bau- und Werkkommission. Nach zehneinhalb Jahren im Amt geht er in Pension. Er habe in dieser Zeit in den Ressorts Abfall und Abwasser einiges bewirkt, pries der Gemeindepräsident. Zudem habe er mit seiner guten Stimmung zu grosser Kollegialität in den Behörden beigetragen. Auch hier fand sich mit Andrea Trummer ein Ersatz.

