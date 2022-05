Stadtpolizei Grenchen: Nun wird allen Polizisten gekündigt

Abschaffung Grenchner Stadtpolizei: Nun verteilt die Stadt bereits Kündigung um Kündigung Die Stadt entlässt nach und nach alle ihre Polizisten. Wie es mit ihrem Job konkret weitergeht, wissen noch nicht alle Betroffenen. Im städtischen Polizeikorps ist die Missstimmung deshalb gross. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald ein Fall fürs Archiv: das Logo der Grenchner Stadtpolizei. Oliver Menge

Auch wenn es ihnen wehtat: Damit, dass die Stadt Grenchen ihr Polizeikorps auflöst, hätten die Grenchner Polizisten am Ende irgendwie leben können. Es war halt ein politischer Entscheid, getroffen unter finanziellem Druck.

Nun aber gibt es dennoch Unruhe im Polizeikorps. Es geht darum, wie die Stadt Grenchen bei der Abschaffung der Stadtpolizei vorgeht. Dies erklären verschiedene Stimmen hinter vorgehaltener Hand. Unmut, so heisst es, löse insbesondere aus, wie mit loyalen und teils langjährigen Angestellten umgegangen wird.

659 Unterschriften kamen gegen die Abschaffung der Stadtpolizei zusammen. Stadtschreiberin Luzia Meister nahm sie entgegen. Die Stadt erklärte das Anliegen, das eine Urnenabstimmung forderte, aber für ungültig. Andreas Toggweiler

Tatsache ist: Spätestens Ende Jahr wird in der Uhrenstadt aus Spargründen Schluss sein mit dem eigenen Korps. So hat es der Grenchner Gemeinderat beschlossen – und gegen Widerstände durchgeboxt. Auch eine Unterschriftensammlung scheint nichts mehr ändern zu können; die Stadt erklärte sie für ungültig.

Nun setzt die Stadt den Beschluss quasi in einem Parforce-Ritt in die Tat um: Ende Jahr soll die Polizei liquidiert sein. Deshalb wird derzeit das ganze Korps entlassen. Zuerst waren diejenigen an der Reihe, die zwölf Monate Kündigungsfrist hatten. Dann kamen die Polizisten mit neun Monaten Frist. Und jetzt sind jene dran, die sechs Monate Kündigungsfrist haben.

«Da niemand künftig den gleichen Vertrag haben wird wie heute, müssen alle Arbeitsverträge gekündigt werden», sagt die Grenchner Stadtschreiberin Luzia Meister. Über diesen groben Ablauf seien die Betroffenen schon vor längerer Zeit informiert worden.

Übergangsprozess scheint nicht von langer Hand geplant

Beim Unmut geht es laut mehreren Quellen insbesondere auch darum, wie der Auflösungsprozess aufgegleist wurde. Denn zwar werden nun die Kündigungen ausgesprochen. Wie aber ihre Zukunft aussieht, das wissen noch nicht alle betroffenen Polizisten.

Die Kantonspolizei führt mit heutigen Grenchner Polizisten zwar bereits Gespräche über eine künftige Anstellung beim kantonalen Korps; schliesslich wird die Kapo mehr Personal benötigen, wenn sie ab 2023 die Aufgaben der Grenchen Stadtpolizei übernimmt. – 15 Stellen sollen dazu beim Kanton geschaffen werden. Allerdings kann die Kapo den Betroffenen noch keine fixen Zusagen machen. Denn der Kredit für die neuen Stellen muss vom Kantonsrat erst noch gesprochen werden.

Ende Juni/Anfang Juli sollte dies der Fall sein. «Anstellungsverhältnisse könnten somit spätestens ab dem 6. Juli eingegangen werden», sagt Thomas Zuber, Kommandant der Kantonspolizei. Dann wird die Session des Kantonsrats vorbei sein.

15 Stellen will die Kapo schaffen, wenn sie die Aufgaben der Stadtpolizei Grenchen übernimmt. Hier ein Bild aus Olten, wo die Kapo bereits 2016 die Stadtpolizei ablöste. Patrick Lüthy

Bewerbung light bei der Kantonspolizei sollte genügen

Für geeignete wechselwillige Grenchner Polizisten wird es bei der Kapo ein «Bewerbungsverfahren light» geben. Eine Übertrittserklärung mit gewissen weiteren Informationen genügt eigentlich. «Diese kann bereits nächsten Monat bei der Kapo eingereicht werden», so Zuber.

Dennoch werden von der Stadt bereits die Kündigungen ausgesprochen. Wer entlassen wird, der erhält einen Brief. Rund 48 Stunden hat er laut gut unterrichteten Quellen Zeit, um sich zu melden und, wie gesetzlich vorgesehen, sein rechtliches Gehör anzumelden. Tue er das nicht oder sehe er den Brief nicht rechtzeitig, komme der Kündigungsbrief von der Stadt. Es sind Erzählungen über solche Details, die auf die Stimmung beim Korps drücken. Die Angestellten hätten etwas mehr Wertschätzung erwartet.

Gerade die Stadt selbst scheint noch nicht ganz parat zu sein: Sie wird einen Teil der Aufgaben behalten, etwa im Bereich Gewerbeaufsicht. Sind es heute über 20 Stellen, sind künftig noch 500 Stellenprozent insgesamt vorgesehen. Sie sollen zuerst intern im Stapo-Korps ausgeschrieben werden. Ihnen seien jedoch die genauen Stellenprofile noch nicht bekannt, heisst es aus den Reihen des Korps.

Die Stadt weist die Kritik zurück. «Das Aufheben von Stellen und das Schaffen neuer Stellen braucht seine Zeit, bei der Stadt wie auch beim Kanton», sagt Luzia Meister. Und weiter:

«Dass Mitarbeitende die Zukunft baldmöglichst kennen wollen, ist verständlich; eine Phase der Unsicherheit ist letztlich aber nicht zu vermeiden.»

Ziel sei, dass alle Mitarbeitenden «möglichst bis Ende Juni eine Vorstellung haben, wie es weitergeht».

Kündigungsfrist ist länger, als es die Stapo noch geben wird

Dass die Auflösung etwas überhastet vorangeht, zeigt sich auch daran, dass die Stadt nicht «rechtzeitig» kündigte: Auf Ende Jahr soll die Stadtpolizei aufgehoben werden. Aber aufgrund der langen Kündigungsfrist von neun bzw. zwölf Monaten war die Stadt in einigen Fällen zu spät dran. Sie müsste also im Ernstfall je nachdem einige Leute noch länger anstellen, als es die Stadtpolizei gibt.

Zu den Kündigungen durch die Stadt Grenchen will sich Kapo-Kommandant Zuber nicht äussern. Er hält fest, dass die Kantonspolizei bisher nur im Bereich Kommunikation habe aktiv werden können – und dies habe man getan. «Wir haben früh, mehrfach und offen die Mitarbeitenden der Stadtpolizei Grenchen informiert und ihnen transparent aufgezeigt, welche Projektschritte wir wann unternehmen können.» Sobald personelle Entscheide möglich seien, würden diese getroffen.

Seine Kommunikation wird gelobt: Kapo-Kommandant Thomas Zuber. Bruno Kissling

«Stadt und Kanton zusammen haben mehr Stellen zu besetzen, als die Stapo aktuell Mitarbeitende hat», sagt Stadtschreiberin Meister. «Wir sind zuversichtlich, dass sich gute Anschlusslösungen für alle finden lassen werden.»

Sollte es «wider Erwarten» zu Härtefällen kommen, «gibt unsere Personalordnung entsprechendes Vorgehen vor», entgegnet sie eine weitere Kritik. – Nämlich, dass kein Sozialplan bekannt sei für den Fall, dass jemand keine Anschlusslösung habe, etwa ältere Mitarbeitende, die möglicherweise weder bei der Stadt, noch bei der Kapo Unterschlupf finden (wollen).

Allerdings geht man in Grenchen davon aus, dass ein Grossteil zur Kapo oder in einen anderen Job wechseln wird. Ob sich viele der Grenchner Polizisten auf die Stellen der Stadt bewerben werden, sei nach den bisherigen Erfahrungen ungewiss, heisst es von verschiedener Seite.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen