Fasnacht Grenchen ist komplett wegen Corona abgesagt

Absage Auch die Fasnacht Grenchen ist nun definitiv abgesagt Der Vorstand der Vereinigten Fasnachtszünfte Grenchen VFZ hat am Mittwochabend an einer ausserordentlichen Sitzung beschlossen, alle offiziellen Fasnachtsanlässe abzusagen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 06.01.2022, 11.45 Uhr

Obernarr Patrick Meier gibt Auskunft darüber, wie die Fasnacht 2022 in Grenchen aussieht - oder eben nicht. José R. Martinez

«Es schmerzt ungemein», sagt Obernarr Patrick, der Erste. «Wir würden lieber Vollgas geben, statt euphorisch zu planen, die verschiedenen Anlässe auf die Beine zu stellen, und dann wieder einen Schlag ins Genick zu erhalten.» Aber an der Sitzung auf dem Bauernhof von Crazy Beasts-Mitglied Fabian Affolter, der Zunft, die neu bei den VFZ mitmacht, habe die Vernunft obsiegt, sagt der Obernarr, mit bürgerlichem Namen Patrick Meier.

Umzüge fielen schon im Dezember der 1000-Regel zum Opfer

«Der Kanton hatte uns ja bereits im Dezember letzten Jahres ein Schreiben zukommen lassen, in dem es hiess, dass für Grossanlässe, wie Umzüge und ähnlichem mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern keine Bewilligung erteilt werde.» Aus diesem Grund habe man damals bereits den Kinderumzug und den grossen Umzug abgesagt. Ausserdem sei den Gemeinden auch empfohlen worden, für kleinere Anlässe keine Bewilligung zu erteilen.

Weiter würde die Innen- und Aussengastronomie streng geprüft, ob die Zertifikatspflicht und die Sitzregelung auch eingehalten werde. Was mit maskierten Leuten sozusagen nicht möglich sei, erklärt Meier. «Also sehen wir uns jetzt gezwungen, auch die restlichen Anlässe inklusive Strassenfasnacht abzusagen, angesichts der rasend steigenden Fallzahlen der einzig vernünftige Entscheid.»

Man habe seitens des Kantons vorgeschlagen, dass beispielsweise die Wagenbauer ihre Gefährte in einem abgesperrten Gebiet der Öffentlichkeit präsentieren, aber das sei in Grenchen schlicht nicht umsetzbar, sagt der Obernarr. «Also verzichten wir darauf.»

Kein Hilari und keine Schlüsselübergabe – alles ist offiziell abgesagt

Der Vorstand habe beschlossen, alle offiziellen Anlässe restlos abzusagen. Angefangen beim Hilari, der ja bereits in einer Woche über die Bühne gehen sollte. «Es gibt auch keine Schlüsselübergabe, wie im ‹Stadtanzeiger› fälschlicherweise geschrieben wurde, der Stapi muss durcharbeiten», meint der Obernarr. Es gebe auch keinen Plausch, keine Proklamation, keine Guggennight, keine Schnitzelbänke in den Beizen, keine Goschennacht, keine Altersfasnacht, keine Strassenfasnacht, kein Ball im Baracoa und kein Kinderball im Parktheater. «Auch aufs Böögg-Verbrennen werden wir verzichten», sagt Meier.

Der Coro-Narr wird wieder hinter Gitter gesetzt, wie letztes Jahr. Andreas Toggweiler

Nur ganz wenig Fasnächtliches findet trotzdem statt

Damit aber trotz allem ein wenig fasnächtliche Stimmung in der Stadt aufkomme, halte der Vorstand an den Schaufenster-Dekorationen überall in der Stadt fest. Der Coronarr wird wieder unter dem Stadtdach hinter Gitter gesetzt, so wie letztes Jahr, als Zeichen für die eingesperrte Fasnacht. Die Crazy Beasts werden auch heuer ein Fasnachtsdenkmal stellen, wahrscheinlich an Hilari gegen Abend, sofern die Zeit reiche.

Auch die Grenchner Fasnachtszeitung Gosche wird pünktlich erscheinen und in den Verkauf gelangen, wie Ehrenober Heinz Westreicher dem Stadtanzeiger gegenüber betonte. Es habe auch im letzten Jahr genügend Stoff gegeben, über den man gebührend berichten könne. Eine Plakette wird es dieses Jahr allerdings keine geben, sagt Obernarr Patrick Meier. Die letztjährige ist längst ausverkauft und wird nicht nachproduziert.

Wie geht es den Grenchner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler?

«Eine traurige Geschichte, in der Tat», sagt Meier. Klar, sei man traurig und enttäuscht, aber eine andere Entscheidung sei vernunftsmässig jetzt schlicht nicht möglich. Die Grenchner Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind aber treu. «Ich habe jedenfalls noch nicht vernommen, dass beispielsweise Leute aus den Guggen oder Zünften ausgetreten sind.» Es habe bei den Schuelschwänzern einige Mitglieder gegeben, die letztes Jahr pausierten, die aber dieses Jahr wieder mit dabei seien.

Vor zwei Jahren feierte man 50 Jahre Plausch Grenchen im Parktheater, wo unter anderem die Schuelschwänzer auftraten. Michel Lüthi

Im Kanton Bern sieht es bis jetzt noch anders aus

Die Fasnacht ist im Kanton Solothurn ja weitgehend abgesagt, nach den Städten Olten und Solothurn ist's für Grenchen nun auch klar. Auch für die Nachbargemeinden Bettlach und Selzach sieht es zappenduster aus. Denn obwohl sich in Bettlach die Höllefuehr in der Büelenhalle am 25. Februar noch in provisorischer Planung befindet, müsste laut Krachwanzen-Präsident Joel Cutrona ein Wunder geschehen, wie er dem «Stadtanzeiger» gegenüber sagte. Auch die Fasnacht Selzach sei vom Tisch, hiess es im selben Artikel, die offizielle Webseite der VFZ-Selzach ist im Jahr 21 stehen geblieben.

Anders im Kanton Bern, sagt Grenchens Obernarr, der gute Beziehungen nach Biel pflegt. Dort hat man offenbar vor, die Fasnacht in einem abgesperrten Bereich stattfinden zu lassen, und eventuell eine Altstadtfasnacht durchzuführen, falls es die Massnahmen erlauben. Auch in Bern soll Stand jetzt vom 3. bis 5. März eine abgespeckte Fasnacht in abgesperrten Bereichen mit Schnitzelbänken, Guggenkonzerten und Kinderfasnacht stattfinden. Umzüge etc. sind auch dort nicht geplant. Auch in Langenthal ist eine Fasnacht geplant, ohne Umzüge, Strassenfasnacht und Kinderumzug, aber mit etlichen Anlässen, bis jetzt. «Ich kann mir schlicht nicht vorstellen, wie die das bewerkstelligen wollen.»

Und sollte sich wider Erwarten die Lage kurzfristig schlagartig verbessern und die Massnahmen aufgehoben werden? «Dann werden wir spontan etwas auf die Beine stellen, so viel ist sicher», sagt der Obernarr. «Aber ehrlich gesagt: Damit rechne ich nicht.»

