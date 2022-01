Abbau Der Stadtpolizei Grenchen geht bereits der Schnauf aus: Auch der Vizekommandant hat jetzt gekündigt Wegen Personalmangels muss die Grenchner Polizei Aufgaben an die Kantonspolizei abtreten. Die Kantonspolizei übernimmt ab 1. Februar die nächtlichen Patrouillen. Hanspeter Schläfli Jetzt kommentieren 24.01.2022, 12.00 Uhr

Dieses Bild wird aus der Stadt verschwinden: Patrouille der Stadtpolizei Grenchen. Oliver Menge

Seit der Gemeinderat der Stadt den Zusammenarbeitsvertrag mit der Kantonspolizei auf Ende 2023 gekündet hat, schreitet der Zerfall der Stadtpolizei rasant voran. Bereits sind Kommandant Christian Ambühl drei Kündigungen aufs Pult geflattert. Statt wie früher 22 arbeiten in Grenchen ab Februar nur noch 17 Polizistinnen und Polizisten, was einen ersten Leistungsabbau zur Folge hat: Ab Februar muss die Kantonspolizei die bisher gemeinsam geführten Nachtpatrouillen durch Grenchen nun ohne die Stadtpolizei organisieren.

Als Kommandant der Stadtpolizei bedauert Christian Ambühl ganz besonders die Kündigung seines Stellvertreters Simon Büttiker, den er als seinen designierten Nachfolger betrachtete. «Er ist ein junger, ausgezeichneter Polizist, aber er sieht bei der Stadtpolizei keine Perspektiven mehr für sich, weil uns die Auflösung droht», sagt Ambühl zur momentanen Situation. Eigentlich habe man auch drei sehr gute Anwärter für die Polizeischule gehabt. «Das Ausbildungsprojekt mussten wir zwangsläufig auch sistieren», sagt der Kommandant. Die Stadt habe einen Anstellungsstopp verhängt.

Prioritäten müssen gesetzt werden

Mit nur noch 17 Polizistinnen und Polizisten müssten nun Prioritäten gesetzt werden, sagt Ambühl. «An der Patrouille, die wir nachts zusammen mit der Kantonspolizei führten, können wir nicht mehr teilnehmen, sonst werden meine Leute überfordert und brennen aus.» Immerhin: Am Wochenende und bei speziellen Anlässen will die Stadtpolizei weiterhin mit Patrouillen für Sicherheit sorgen.

Die Bevölkerung ist in zwei Lager gespalten: Machen Leuten ist angesichts der angespannten Finanzlage das Sparen wichtig, sie finden es nicht nötig, dass Grenchen eine eigene Polizei führt. Anhand der bisherigen Ereignisse und Aussagen können die Mehrheiten des Gemeinderates und der Gemeinderatskommission klar dem Lager zugeordnet werden, die eine Übernahme der Stadtpolizei durch die Kantonspolizei bevorzugen.

«Erzwungener Leistungsabbau»

Andere schätzen wiederum diesen Dienst an der Allgemeinheit sehr und diese Leute sind jetzt verärgert über den durch Personalmangel erzwungenen Leistungsabbau. Wer sich in Grenchen umhört, dem kommen Begriffe wie «Salamitaktik» beim Abbau oder «absichtliches Aushungern» der Stadtpolizei zu Ohren. Es ist sogar der Vorwurf zu hören, der Gemeinderat habe mit der Kündigung des Vertrages mit der Kantonspolizei absichtlich die Gemeindeversammlung ausgedribbelt, die sich vielleicht für die Erhaltung der Stadtpolizei ausgesprochen hätte.

Ein weiterer Vorwurf: Die Arbeitsgruppe, die eingesetzt wurde, um die verschiedenen Szenarien zur Zukunft der Stadtpolizei abzuklären, sei identisch mit der fünfköpfigen Gemeinderatskommission; die Meinungen seien also bereits vorgefasst und als Ergebnis sei nichts anderes zu erwarten als die Abschaffung der Stadtpolizei.

Ambühl: »Wir brauchen jetzt eine Entscheidung»

Stadtpräsident François Scheidegger verweist auf die Vorlage zuhanden der Sitzung des Gemeinderates vom 1. Februar. Die Unterlagen wurden dem Grenchner Gemeinderat am vergangenen Wochenende zugestellt. Die Stadtpolizei soll wie angekündigt aufgehoben werden und die meisten sicherheitspolizeilichen Kompetenzen sowie alle kriminalpolizeilichen Aufgaben an den Kanton übertragen werden. Der neue Stellenplan ist noch offen. Aufgehoben werden gemäss Vorlage 21 Stellen plus sechs bereits sistierte Stellen.

«Zur Stadtpolizei möchte ich mich jetzt noch nicht äussern», bleibt auch Robert Gerber, Mitglied der GRK, und alt Stapo-Kommandant sehr zurückhaltend. «Das Thema steht an der kommenden Gemeinderatssitzung auf der Traktandenliste und dann werde ich gerne öffentlich dazu Stellung nehmen», sagt Gerber.

An diese Gemeinderatssitzung hat Polizeikommandant Christian Ambühl einen Wunsch: «Meine Leute hängen in der Luft. Wir alle brauchen jetzt unbedingt eine Entscheidung darüber, wie es weiter geht, damit wir unsere Zukunft planen können.»

Die Kantonspolizei übernimmt

Die Kantonspolizei scheint auf das Grenchner Gesuch gut vorbereitet gewesen zu sein, wie die Beantwortung unserer Anfrage zeigt. «Die Polizei Kanton Solothurn hat eine solche Entwicklung in ihrer Eventualplanung bereits berücksichtigt. Deshalb ist es möglich, kurzfristig für die Grenchner Stadtpolizei einzuspringen, obwohl wir mit einem entsprechenden Ersuchen erst ab dem 1. März 2022 gerechnet hatten», schreibt die Medienstelle.

Rund 250 Stellenprozente wird die Kapo benötigen, um die Notfallinterventionspatrouillentätigkeit in der Nacht im Raum Grenchen im gewohnten Rahmen zu gewährleisten. Dies dürfte Auswirkungen auf das aktuelle Entschädigungsregime haben:

«Abhängig von der weiteren Entwicklung wird sich mittelfristig die politische Frage stellen, ob durch den Kanton der gesamte vereinbarte Entschädigungsbeitrag zu bezahlen ist, wenn Grenchen die dafür vereinbarte Leistung nicht mehr erbringen kann»,

, heisst es von Seiten des Kantons.

Kein Personalengpass befürchtet

Der Kantonsrat habe der Polizei Kanton Solothurn im Dezember 2020 eine über die Jahre 2021–2023 gestaffelte Korpserhöhung zugestanden, weshalb es kurzfristig keinen Personalengpass geben sollte. «Wir haben eine breite Rekrutierungskampagne lanciert», teilt die Kapo mit. «Der aktuelle Bestand und auch die Rekrutierungen entsprechen der Planung. Nicht zuletzt deshalb ist es uns möglich, die Anfrage der Stadt Grenchen positiv zu beantworten und die Nachtpatrouillen auch ohne Beteiligung der Stadtpolizei Grenchen durchzuführen. Je nach Entwicklung der Situation wird diese Massnahme jedoch nicht ohne Personalaufstockung über einen längeren Zeitraum zu leisten sein.»

Sichtbare Patrouillen sind wichtig für das subjektive Sicherheitsgefühl und haben eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Straftäter. Sowohl die Grenchner Stadtbevölkerung als auch der ganze Kanton müssten keine Abstriche befürchten, schreibt die Medienstelle der Kantonspolizei weiter. «In einem kleinen Polizeikorps wirkt sich ein Abgang von zwei bis drei Mitarbeitenden gravierender aus als in einem Polizeikorps mit über 400 Polizistinnen und Polizisten.»

