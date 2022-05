7-Brunnen-Weg Neuer Rundgang in Büren an der Aare: Zu den sieben Brunnen musst du gehen Büren an der Aare hat viele Brunnen – sowohl im Stedtli als auch im Wald. Der unlängst realisierte 7-Brunnen-Weg wurde nun signalisiert. Auch in kürzerer 3-Brunnen-Weg ist möglich. Silvia Stähli-Schönthaler 11.05.2022, 09.38 Uhr

Hans Kuster und seine Kollegen vom «Borkenkäfer-Team» schauen gut zum Bürenwald. Silvia Stähli-Schönthaler

«Ohne viel Herzblut kann ein solches Projekt nicht realisiert werden», sagte Gemeinderat und Burgerratspräsident Tom Gribi an der Begehung des unlängst errichteten 7-Brunnen-Weges im westlichen Bürenwald. In unzähligen Stunden Freiwilligenarbeit hat das sogenannte «Borkenkäfer-Team» einen Rundgang realisiert, der vom Bahnhof aus startet, beim Waldhaus vorbeiführt und beim Ofenhaus in der Stadtgutmatt endet.