Grenchen Cornelia und Roland Guex haben sich 30 Jahre lang «guet g'metzget», so lange, wie die Eltern auch schon Die Metzgerei Guex an der Centralstrasse in Grenchen feiert ihr 60-Jahr-Jubiläum. Das Ehepaar Guex spricht über das Fest, die Pandemie und die Zukunft. Oliver Menge Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Cornelia und Roland Guex führen seit 30 Jahren die Metzgerei Guex an der Centralstrasse in Grenchen. Sie übernahmen sie 1991 von Jean-Pierre und Heidi Guex, die sie auch schon 30 Jahre geführt hatten.

Im Ladengeschäft hängt sie unübersehbar: Die goldene 60. So lange existiert die Metzgerei Guex an der Centralstrasse schon. Respektive: So lange wird sie von der Familie Guex geführt. 1961 übernahmen Jean-Pierre und Heidi Guex die Metzgerei und führten sich 30 Jahre lang, bevor sie sie an die Jungmannschaft übergaben. «Wir haben sie quasi zur Halbzeit übernommen», sagt Roland Guex, der das Geschäft zusammen mit seiner Frau Cornelia leitet.



Das Jubiläum feierte die Familie unter anderem am 1. Oktober im Wald, zusammen mit ihrer langjährigen Kundschaft. Sie spendete ihr nämlich ein Bänklein «am schönsten Ort Grenchens», wie Roland Guex schmunzelnd sagt: «Wenn man von der Holzerhütte den Weg in Richtung Chappeli nimmt, kommt man zu einem lauschigen Plätzchen mit einem Brunnen mit einem kleinen Wasserrad. Dort kann man sich jetzt auf dem Guex-Bänkli niederlassen und den mitgebrachten Zvieri geniessen.» Gegen 100 Personen nahmen an dem Fest teil. Gleichzeitig haben sie der Kundschaft während zwei Wochen mehrere Aktionen geboten.



Partyservice fiel komplett flach - Restaurants laufen noch immer schwach

Die Corona-Pandemie haben auch Guex' gespürt. «Der Laden lief eigentlich gut, aber der ganze Partyservice und die Lieferungen für Familien- und Grillfeste fielen weg», sagt Roland Guex. Auch jetzt, wo sich die Lage allmählich normalisiere, spüre man die Auswirkungen noch:

«Die Lieferungen für Restaurants sind noch lange nicht dort, wo sie vor der Pandemie waren.»

Das Ehepaar windet der Stadt ein grosses Kränzlein: «Mit der sauberen ‹Autobahn› mit neuem Trottoir vor dem Laden und vor allem mit der neuen Parkregelung auf dem Postparkplatz, hat die Stadt uns einen grossen Dienst erwiesen.» Vorher sei da ja so einiges gelaufen auf dem Platz. «Wir wohnen ja im selben Haus und haben das immer live mitgekriegt, vom Drogendeal, der abgewickelt wurde bis zum Service und Reifenwechsel am Auto am Sonntagmorgen,» berichtet Cornelia Guex. Jetzt seien diese Probleme erst einmal weg. «Und ausserdem begrüssen wir es sehr, dass die erste halbe Stunde Parkieren trotz Schranke gratis bleibt. Das kommt dem Gewerbe und den Läden in der Innenstadt sehr entgegen.»



Täglich mindestens 10 Stunden auf den Beinen

Der Metzgermeister, der auch selber noch wurstet, steht zusammen mit seiner Frau täglich 10 Stunden im Laden. Cornelia Guex ist die Köchin und für den Partyservice verantwortlich. Die beiden beschäftigen noch drei Frauen im Verkauf, die zum Teil Teilzeit arbeiten. Aber nach dem Feierabend ist noch lange nicht Schluss, denn Roland Guex erledigt dann die Büroarbeiten und seine Frau ist mit den Vorbereitungen für den nächsten Tag und dem eigenen Haushalt voll ausgelastet.



Eine Nachfolge ist nicht in Sicht

Roland Guex wird im November 60 Jahre alt, seine Frau ein paar Jahre jünger. Da stellt sich unweigerlich die Frage zur möglichen Nachfolge. «Keine Ahnung, was in fünf Jahren ist», sagt Roland Guex mit einem Lachen. «Aber ich werde mich ganz sicher pensionieren lassen und es auch noch etwas geniessen wollen.» Er rechnet nicht damit, jemanden zu finden, der den Betrieb übernimmt. «Das wäre schon fast wie ein Lottosechser», sagt er.



«Es braucht auch etwas Geld, wenn jemand die Nachfolge antreten will, denn schliesslich ist da noch das Haus und noch etwas Land, das dazugehört,» ergänzt seine Frau. Heutzutage sei es wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, der bereit sei, das Risiko und die viele Arbeit auf sich zu nehmen. «Auch aus dem Kollegenkreis haben nur wenige eine Nachfolgeregelung treffen können», sagt Roland Guex.



Konkurrenz durch Discounter

Nicht nur das: Es sei heutzutage schon schwierig, überhaupt Personal zu finden. Grenchen sei bezüglich noch existierender Metzgereien ja sogar etwas verwöhnt. «In grösseren Städten sind praktisch alle Fleischfachgeschäfte eingegangen. In Biel gibt es beispielsweise nur noch den Häberli in der Altstadt, alle anderen sind eingegangen.» In Grenchen gibt es mit Guex und Neuhaus noch zwei Metzgereien. Auf die Frage, ob sie denn die Konkurrenz spüren würden, sagt Roland Guex lachend:

«Wir sind keine Konkurrenten, sondern eher Leidensgenossen».

Wenn Neuhaus Ferien mache würden sie profitieren und umgekehrt. «Wir tun einander nicht weh.»



Konkurrenz seien vielmehr die Discounter aus dem Ausland, die nur abgepacktes Fleisch verkauften. «Mit den Schweizer Grossverteilern leben wir ja schon lange und können preislich absolut mithalten. Der Unterschied liegt bei den Aktionen, die wir nicht im gleichen Mass anbieten können.» Er vermute auch, dass immer weniger Leute vom Fach sondern eher Marketing-Spezialisten bei den Grossverteilern sagen würden, wo's lang geht. Beispielsweise mache es für ihn keinen Sinn, im November und Dezember Aktionen mit Rollschinkli zu machen, wenn die Kundschaft ohnehin Rollschinkli kaufe. Oder im Sommer zur Grillzeit Schweinekoteletts in Aktionen anzubieten.



Mit den hausgemachten Spezialitäten und Produkten regionaler Herkunft bietet die Metzgerei Guex ihrer Kundschaft eine Auswahl im Angebot, das sie so beim Grossverteiler nicht findet. «Obwohl, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die kommen zu uns Kleinen und kopieren, was wir in der Küche entwickelt und vorbereitet haben», sagt Cornelia Guex lachend. Das sporne sie dann immer wieder an, noch kreativere Fertiggerichte zuzubereiten.