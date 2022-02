Bettlach: Keine 5-G-Mobilfunkantennen auf dem Schulareal

5g-Antennen Der Gemeinderat von Bettlach wünscht keine Antennen auf seinen Schulhäusern Der Gemeinderat Bettlach ist gegen eine Mobilfunkantenne auf dem Büelenschulhaus. Eine entsprechende Anfrage wurde abgelehnt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.02.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gemeinderat möchte keine Mobilfunkanlagen auf dem Schulgelände. Patrick Furrer

Der Gemeinderat Bettlach folgte damit dem Antrag der Planungs-, Umwelt- und Energiekommission PUEK, welcher von deren Präsidenten Andreas Baumgartner erläutert wurde.

Man habe sich in der Nachbarschaft erkundigt, wie solche Anfragen aktuell gehandhabt werden. In Selzach etwa würden Antennen bewilligt, solange auch bei 5G-Antennen die Grenzwerte der NIS-Verordnung eingehalten werden. Pieterlen wiederum bewilligt Antennen nur in der Arbeitszone (Industriezone).

Tatsache sei, dass die 5G-Technologie so oder so eingeführt werde. Durch die variable Ausrichtung der Antenne auf einzelne Handys sei die Strahlung geringer. Die Bevölkerung sei aber dennoch je nach Grundeinstellung gegenüber dem Mobilfunk gespalten. Baumgartner:

«Es ist ganz klar eine Akzeptanzfrage und ein politisches Thema.»

Die Skepsis sei weit verbreitet. Die Kommission empfehle deshalb, keine Antennen auf Schulhäusern, Kindergärten oder Kitas zu bewilligen.

Der Gemeinderat folgte diesem Antrag einstimmig und beschloss, die Anfrage der Swisscom, bzw. der Infrastrukturbau-Firma T-Line abzulehnen und keine Antenne auf dem Areal des Schulhaus Büelen zu bewilligen.

Das soll künftig auch für Kindergärten und Kitas gelten. Nach kurzer Diskussion verzichtete der Rat hingegen darauf, weitergehende Regeln aufzustellen, beispielsweise Antennen nur in der Industriezone zu genehmigen. Ein Handicap für Bettlach sei, dass Antennen gemäss übergeordneter Regelung nur in der Bauzone zulässig seien, meinte Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut. «Das Schützenhaus etwa würde sich als Standort für den oberen Dorfteil bestens eignen.»

Keine Eile beim Schulhaus Einschlag

Die Spezialbaukommission Schulhaus Einschlag beantragte zwei dringliche Nachtrags- und Zusatzkredite im Umfang von 625'000 Franken für die PLanung der Gesamtsanierung des Schulhauses Einschlag. Man könne dafür keine weiteren vier Monate zuwarten bis zur nächsten Gemeindeversammlung, argumentierte Gabriela Mathys, Präsidentin der Spezialbaukommission. Dringlichkeit sei gegeben, da sonst der Zeitplan für das Projekt einmal mehr aus dem Takt gerate.

Zur Erinnerung: Die Gemeinde hatte sich vom beauftragten Architekturbüro nach Uneinigkeit über das Kostendach von 10 Millionen Fr. getrennt, was bereits für Verzögerung sorgte. Inhaltlich seien die jetzt beantragten Mehrkosten für die Planung auch sachlich begründet durch den neuen Generalplaner und den Auftrag des Gemeinderates zu Abklärungen hinsichtlich einer zweiten Turnhalle.

Auch müsse die Gemeinde einen Bauherrenvertreter suchen als Ersatz für den erneut nicht zur Verfügung stehenden Bauverwalter, der diese Aufgabe hätte wahrnehmen sollen.

Die Fraktionen hatten sich offenbar im Vorfeld der Sitzung darauf geeinigt, hier erneut die Notbremse zu ziehen. Jedenfalls lehnten sie das Begehren einstimmig und ohne Diskussion ab, nachdem Markus Flury (Die Mitte) eine gemeinsame Erklärung verlesen hatte. Die Bedingungen für die Dringlichkeit seien weder durch die Gemeindeordnung noch durch das Gemeindegesetz gegeben, so der Rat.

Drei Bedingungen müssen erfüllt sein

Laut §42 der Gemeindeordnung braucht es für dringliche Nachtragskredite von über 200'000 Franken, für die sonst die Gemeindeversammlung zuständig ist, folgende Voraussetzungen: Die Mehrausgabe ist nicht voraussehbar, notwendig und unaufschiebbar.

Nebst der Ablehnung von zwei weiteren Gesuchen zur Befreiung von der Kehricht-Grundgebühr hatte sich der Rat noch mit möglichen Zielen für die neue Legislatur zu befassen. Die Fraktionen sind aufgerufen, diese jetzt zu formulieren und einzubringen. Leibundgut rief auf, weniger Ziele (zuletzt waren es über 20) zu formulieren; Ziele die eher strategisch seien, und solche, die nicht zu stark in die operative Tätigkeit der Verwaltung eingreifen.

«Wir sollten auch nicht Dinge aufschreiben, die wir eh machen müssen, wie etwa die Einführung des internen Kontrollsystems IKS.» In einem Gemeinderatsseminar soll demnächst über die Ziele diskutiert werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen