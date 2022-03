Das 5G-Netz in Grenchen erhält Zuwachs

5G-Antenne Das Netz der 5G-Versorgung in Grenchen wird dichter In Grenchen steht inzwischen schon etliche 5G-Handy-Antennen. Auch dass Antennen auf Wohnhäusern gebaut werden, ist nichts Aussergewöhnliches mehr. Die Einsprachefrist zum neusten Projekt der Swisscom auf einem Wohnhaus ist letzte Woche abgelaufen. Es gab Einsprachen. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Profilierung der Antenne auf dem Dach des Mehrfamilienhauses an der Ringstrasse. Hans Peter Schläfli

An der Ringstrasse in Grenchen, also hart an der Gemeindegrenze zu Bettlach, will die Swisscom auf dem Dach eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses eine neue Mobilfunkanlage bauen. Laut den Plänen, die mit dem Baugesuch eingereicht wurden, soll der Mast mit der Handyantenne fast 4,5 Meter über das Dach hinausragen.

Die Einsprachefrist gegen den Bau der neuen Handyantenne ist am 17. März abgelaufen und es ist eine Einsprache mit mehreren Unterschriften eingegangen, wie Stadtbaumeister Aquil Briggen auf Anfrage mitteilt. Das sei in Grenchen nichts Überraschendes. «Die Begründungen sind immer die gleichen und richten sich gegen die 5G-Technologie», sagt Briggen.

Die Einsprache wurde vom landesweit aktiven Verein Schutz vor Strahlung eingereicht, der durch die Grenchnerin Rebekka Meier präsidiert wird. Insgesamt seien in Grenchen gegen drei Antennen Einsprachen hängig und gegen weitere Antennen wurden bereits Beschwerden beim Kanton Solothurn eingereicht, teilt der Verein mit.

Als nächstes wird nun die Einsprache für das Projekt an der Ringstrasse durch die Grenchner Baukommission behandelt. Falls diese abgewiesen wird, ist zu vermuten, dass auch diese Angelegenheit weitergezogen wird und beim kantonalen Bau- und Justizdepartement landen wird.

Grundsätzlich können Einsprachen gegen solche Baubewilligungen bis vor Bundesgericht gezogen werden. Anhand der bisherigen Rechtsprechung ist aber davon auszugehen, dass der definitive Entscheid zugunsten der Swisscom noch dieses Jahr fallen wird und die Antenne trotz Einsprache rasch gebaut werden kann.

Auf Wohnhäusern inzwischen üblich

Dass eine neue Antenne auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses gebaut werden soll, sei nichts Ungewöhnliches, heisst es von Seiten Swisscom. «Wir müssen die Versorgung dort sicherstellen, wo sie gebraucht wird – also durchaus in Wohngegenden», sagt dazu Mediensprecherin Sabrina Hubacher. Zudem müssten Antennenanlagen, welche Siedlungsgebiete mit mobilen Diensten versorgen, innerhalb der Bauzone realisiert werden.

«Schweizweit werden etwa 40 Prozent der Antennenbauprojekte mit Einsprachen belegt»,

sagt Hubacher über die Wahrscheinlichkeit, dass das Baugesuch in Grenchen tatsächlich ohne Widerstand durchgehen könnte.

Der Bedarf nach Handyverbindungen steige stetig. «Ganz grundsätzlich übermitteln unsere Kunden jedes Jahr mehr Daten, darum müssen wir das Netz laufend ausbauen.» Das sei auch in Grenchen nötig. Auf die Frage, ob die neue Antenne im 5G-Modus arbeiten werde, liefert die Swisscom eine eher schwammige Antwort. «Auf unseren Antennen stellen wir alle gängigen Technologien zur Verfügung», sagt Hubacher.

Somit ist faktisch klar, dass sie auch das schnelle 5G-Netz bedienen wird. Wie viele Mobilfunkantennen die Swisscom in Grenchen betreibt und ob weitere in Planung sind, will die Swisscom «aus Wettbewerbsgründen» nicht öffentlich machen. Eine Karte des Bakom zeigt aber die Standorte der Antennen und ihren technischen Standard für die ganze Schweiz.

Die Antennenstandorte in der Region Grenchen. Legende: grün=5G, dunkelblau=4G (LTE), pink=3G, hellblau: 2G. Screenshot: Swisstopo/Bakom

Auch auf der Leimenstrasse wurde 2019 eine Handyantenne auf einem Wohnhaus montiert. Ein Blick auf die Antennenkarte für Grenchen zeigt eine Massierung von 5G-Antennen im Stadtzentrum. Gleich zwei sind auf dem Dach des Centro-Hochhauses, weitere auf dem ehemaligen Postgebäude, dem Ebosa-Gebäude, dem Feuerwehrmagazin, an der Leuzigenstrasse und auf dem Sunnepark.

Zu den Argumenten des Vereins Schutz vor Strahlung, der vor der Schädlichkeit der 5G-Antennen warnt, vertritt die Swisscom die Meinung, dass genau das Gegenteil passieren werde. Je besser die Versorgung mit Antennen, desto weniger stark müssten die Handys senden, meint dazu die Mediensprecherin der Swisscom.

«Das eigene Handy strahlt am meisten»

«Gemäss anerkannten Forschern gehen 90 Prozent der Strahlenbelastung vom eigenen Handy aus. Wenn man sich also Gedanken zur Strahlung macht, müsste man eine gute Versorgung durch Mobilfunkantennen begrüssen.» Sie weist darauf hin, dass die Grenzwerte für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung in der Schweiz zehnmal strenger ist, als von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt.

Die Karte für die ganze Schweiz mit den aktuellen Antennenstandorten gibt es auf der Webseite des Bakom.

