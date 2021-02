50 Jahre Frauenstimmrecht «Ich habe mich nur einmal wirklich unbeliebt gemacht» – die erste Grenchner Kantonsrätin erinnert sich Verena Stuber, die erste Grenchner Kantonsrätin erinnert sich an ihre politische Tätigkeit. Und an Fraktionssitzungen an denen geschlotet wurde, was das Zeug hielt. Daniela Deck 11.02.2021, 05.00 Uhr

Verena Stuber – erste Grenchner Kantonsrätin. Bild: Tom Ulrich / Fotomtina / «Solothurner Zeitung»

Verena Stuber war die erste Grenchnerin, die 1985 in den Kantonsrat gewählt wurde. Zehn Jahre später krönte die Primarlehrerin ihre FDP-Karriere mit dem Kantonsratspräsidium – und fand das Kantonalbanken-Debakel auf der Schwelle des Amtes. Mit der Idee, um jeden Preis Frauen auf die politische oder wirtschaftliche Bühne zu bekommen, kann sie auch 25 Jahre später nichts anfangen. «Es braucht halt Zeit und vor allem Frauen, die ein Amt wirklich übernehmen wollen und die sich bewusst sind, dass zu den Rechten auch Pflichten gehören», sagt Stuber.

Dass sie selbst politisch aktiv werden wollte, erkannte Verena Stuber allmählich, und zwar aufgrund einer Anfrage der Ortspartei. Die gebürtige St.Gallerin stammt nicht etwa aus einer Familie, in der politisiert wurde. Die Freisinnigen seien einfach die ersten gewesen, die sie rekrutieren wollten, erinnert sie sich.

Wahlveranstaltung, vermutlich in den 1980er-Jahren, mit Risotto vor dem «Löwen». Verena Stuber mit Rolf Tschui, Kurt Forster und Rolf Studer (v. l.) Bild: zvg, bzw Tom Ulrich / Fotomtina / «Solothurner Zeitung»

Anfang der Achtzigerjahre passte für Stuber alles zusammen, um für den Gemeinderat zu kandidieren: Der jüngste ihrer drei Söhne ging bereits zur Schule, ihr Mann Kurt ermutigte sie in die Politik einzusteigen, zumal er selbst in seinen Tätigkeiten als Berufsschul- und Fluglehrer aufging und Verena Stuber fühlte sich in der Ortspartei gut aufgenommen und unterstützt.

Geschlechterfragen spielten nie eine Rolle

1981 wurde sie in den damals 30-köpfigen Grenchner Gemeinderat gewählt.

«Zeitweise waren wir dort nur zwei Frauen, und in der GRK (Gemeinderatskommission) war ich lange die einzige Frau»,

sagt Stuber. Gestört habe sie das nie und übrigens auch keinen der Ratskollegen. Geschlechterfragen hätten in ihrer politischen Karriere nie eine Rolle gespielt. Neben der Bildung lagen Stuber Gesundheitsfragen am Herzen. Bei den übrigen Dossiers erwachte das Interesse jeweils durch die pflichtbewusste Lektüre.

Das «Paffen» an den Sitzungen hat sie wirklich genervt

«Ich habe mich nur einmal wirklich unbeliebt gemacht, gleich am Anfang. Was da im Rat und besonders in den Fraktionssitzungen gepafft wurde, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe aber den Rauch nicht vertragen und machte mich deshalb für ein Rauchverbot stark. Dies geschah spontan mitten in der Diskussion zu einem Geschäft zum gesundheitsschädigenden Formaldehyd», erzählt Stuber und lacht.

Verena Stuber präsidierte auch die Grenchner Spitex. Hier an der Generalversammlung 2009.

Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Begehren erwischte Stadtpräsident Eduard Rothen auf dem falschen Fuss. Konsterniert habe er darauf hingewiesen, dass sie dafür einen Antrag stellen müsse. Schliesslich errang sie, nachdem das Begehren um ein Rauchverbot an einer nächsten Sitzung korrekt traktandiert wurde, einen Teilsieg: die erste Sitzungsstunde rauchfrei. «Den Vorwurf, ich möge den Kollegen den Stumpen nicht gönnen, musste ich noch jahrelang hören, und für die Fasnachtszeitungen war das Rauchverbot ein willkommenes Thema.»

Gute Vernetzung verhalf ihr zur Wahl

Das Kantonsratsmandat vier Jahre später war für Verena Stuber ein natürlicher Schritt in der politischen Karriere. Dass es im ersten Anlauf klappte mit der Wahl, schreibt sie ihrer guten Vernetzung zu. Im Stadtorchester spielte sie Violine, sie leitete den örtlichen Spitexverein und war in der Radio- und Fernsehgesellschaft Aargau-Solothurn aktiv, um nur einige Mandate zu nennen. Auch diente sie mehrere Jahre im Zivilschutz, zuletzt als Dienstchef Betreuungsdienst. Für viele dieser Aufgaben wurde sie, wie schon für die Politik, angefragt, meistens von Männern.

Als Stuber 1995 Kantonsratspräsidentin wurde, sei es normal gewesen in ihrer Familie, am Sonntag zu arbeiten. Die Söhne lernten für die Schule, der Mann war ebenfalls engagiert. So fand niemand etwas dabei, die Mutter beziehungsweise Frau hinter einem Berg Akten zu sehen, wobei sie unter der Woche oft abwesend war, tagsüber für politische Aufgaben, abends für Repräsentationspflichten.

Verena Stuber an der Kantonsratspräsidentenfeier für Peter Brotschi (mitte) in Grenchen. Rechts Hansruedi Spielmann, Kantonsrtaspräsident 1979, der 2015 verstorben ist.

Bild: Oliver Menge

«Der Untersuchungsbericht zur Kantonalbank gehört zu den wenigen Unterlagen, die ich bis heute aufbewahrt habe», sagt Stuber und blickt durch die Glasfront ihres umgebauten Bauernhauses in Lüterswil zurück auf das hektische Präsidialjahr. Aus der ganzen Schweiz habe sie zur Kantonalbank Anrufe bekommen. Politiker, Journalisten, alle wollten ihre Einschätzung der Finanzkatastrophe hören, die den Kanton Solothurn getroffen hatte.

2001, nach vier Amtsperioden, trat Stuber aus dem Kantonsrat zurück. «Sesselkleben ist nicht mein Ding», sagt sie.

«Damals drängten so viele gute junge Politikerinnen nach, dass es Zeit war zu gehen.»

Aus dem Gemeinderat Grenchen war sie schon 1993 zurückgetreten.

Und vielleicht ist alles nur so gekommen, weil das Erziehungsdepartement nach einem erfolgreichen Berufsstart mit der dritten und vierten Klasse Verena Stuber plötzlich zwingen wollte, zum St.Galler Lehrerpatent hinzu noch das Solothurner zu erwerben. «Das erschien mir so unnötig», sagt sie. «Nicht mit mir.» Sie wurde Hausfrau und Vollblutpolitikerin.

Abschied von Irène Bäumler-Wälti

Mitte Januar hat die Grenchner Politik – im derzeit verordneten kleinen Rahmen – von Irène Bäumler-Wälti (CVP) Abschied genommen. Sie wurde 89-jährig. Die Präsidentin der Ortspartei (1985–93), Gemeinderätin (1989–97, zuvor acht Jahre Ersatzmitglied) und Kantonsrätin (1989–97), gehört ebenfalls zu den Wegbereiterinnen der politisch aktiven Frauen in der Uhrenstadt. Auch im Bürgerrat war sie engagiert. Beruflich war sie als Handarbeitslehrerin tätig. Zwei politische Weggefährten, Felix Bernhardsgrütter und Urs Weder, erinnern sich an Bäumler.«Sie war fordernd und zielstrebig. Irène war es hauptsächlich zu verdanken, dass die Arbeit im CVP-Vorstand eine Professionalisierung erfuhr», sagt Weder. Unzählige Vorstandssitzungen hätten bei Bäumlers daheim stattgefunden und dann habe es oft etwas Gutes zu essen gegeben. Für die Verpflichtungen auswärts habe sie sich aufs Töffli geschwungen und sei voller Elan kreuz und quer durch die Stadt geknattert, erzählt Weder. Bernhardsgrütter ist besonders Irène Bäumlers Kandidatur für das Stadtpräsidium in Erinnerung geblieben. Es galt, die Nachfolge von Eduard Rothen zu wählen. «Dabei ist sie erst relativ spät in die Politik eingestiegen. Aber eine dominante Persönlichkeit wie sie hat da schnell Fuss gefasst. Diese Stadtpräsidentenwahl 1990 war aufgrund der Doppelkandidatur der FDP so etwas wie ein JeKaMi. Deshalb schickte die CVP die Präsidentin ins Rennen; gewählt wurde bekanntlich Boris Banga (SP)», blickt Bernhardsgrütter zurück. Kaum war die Wahl vorüber, sei Irène Bäumler schon wieder für andere Projekte engagiert gewesen. (dd)