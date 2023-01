341 zu 188 Stimmen Deutlicher als erwartet: Flughafen-Vize Conrad Stampfli wurde aus dem Verwaltungsrat abgewählt Sowohl André Bourquin als auch Hans Marthaler wurde neu in den Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG gewählt. Dem bisherigen Verwaltungsratsvizepräsidenten reichte es allerdings nicht: Stampfli musste seinen Sessel räumen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 30.01.2023, 20.42 Uhr

An der ausserordentlichen Aktionärsversammlung der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG bereiten die Aktionäre vor Beginn ihre Wahlzettel vor. Vorne der Vertreter der Stadt Grenchen, Robert Gerber, neben ihm Aktionär Alfred Lüthi. Oliver Menge / Grenchner Tagblatt

Die Spannung war gross im Raum «Charlie + Oscar» im Haus 63 am Airport, die Stimmung aber einigermassen gelöst. Von den insgesamt 600 Aktienstimmen waren bis zum Schluss 533 anwesend, vertreten durch 31 Aktionärsvertreter.

Die wichtigsten Aktionäre wussten schon von vorneherein, in welche Richtung es gehen sollte. Denn an dieser ausserordentlichen Generalversammlung der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG sollten die Weichen neu gestellt werden: mit zwei neuen Verwaltungsräten und einer neuen Führungsspitze.

Der bisherige Verwaltungsratspräsident Erich Blösch trat bekanntlich bereits Ende November letzten Jahres zurück, nachdem er und sein Vize Conrad Stampfli von Einzelaktionär Alfred Lüthi dazu aufgefordert worden waren. Lüthi konnte dabei auf die Unterstützung der beiden grössten Aktionäre der öffentlichen Hand zählen: der Einwohnergemeinde Grenchen und des Kantons Solothurn.

Stampfli entschloss sich im Gegensatz zu Blösch dazu, nicht zu demissionieren, sondern sich dem Abwahlbegehren von Alfred Lüthi zu stellen.

Bevor es aber so weit war, trat Richard Aschberger ans Rednerpult und informierte die Anwesenden darüber, dass eventuell an der Gemeinderatssitzung vom Dienstagabend die beiden verbliebenen Vertreter der Stadt nicht bestätigt werden und in einer Übergangsphase durch drei Mitglieder der GRK ersetzt werden sollen.

Beide Neuen wurden mit Glanzresultaten gewählt

Die Wahlen von André Bourquin und Hans Marthaler verliefen erwartungsgemäss: Marthaler wurde mit 454 zu 65 Simmen gewählt, nahm aber die Wahl vorerst nicht an. André Bourquin wurde mit 510 zu 9 Stimmen gewählt, auch er nahm die Wahl vorerst nicht an, sondern wies in einer kurzen Ansprache auf die Mängel in den aktuellen Statuten des Regionalflugplatzes.

Die Abwahl von Conrad Stampfli als letztes Traktandum ging rasch über die Bühne: 341 der Aktienstimmen waren für seine Abwahl, 188 dagegen bei 4 Enthaltungen. Nach der Abwahl Stampflis erklärte sowohl Marthaler als auch Bourquin die Annahme der Wahl.

