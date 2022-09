Theaterspektakel in Müntschemier zum 2. Weltkrieg

2. Weltkrieg im Theater «3x Heimatland» im beschaulichen Dorf Müntschemier – Ein Theaterspektakel Erinnerungen werden im friedlichen Seeländerdorf Müntschemier zur Realität. Männer in Uniform, Hitler und die Schlacht um England, Frauen und Kinder, die vor Sorge um ihre Männer an der Grenze zu zerbrechen drohen – der 2. Weltkrieg zum Anfassen. Tildy Schmid Jetzt kommentieren 02.09.2022, 11.41 Uhr

Kriegstrauung am Mobilmachungstag von Frida und Hermann. Tildy Schmid

Siegesgewiss brüllende, menschenverachtende, lüsterne Nazi lassen die Zuschauer in der Theaterarena in Müntschemier erschaudern. Das Grauen der Szene, verstärkt durch Musik, drohende Bomber auf der Leinwand, die schrille Stimme Hitlers, der den Sieg der Luftschlacht um England proklamiert, fahren jedermann durch Mark und Bein.

Noch sind Proben zum Theaterspektakel «3x Heimatland in Müntschemier» an der Tagesordnung. Die 336-plätzige Stufentribüne am Käsereiweg ist schummrig, die grellen Scheinwerfer beleuchten die Akteure auf der Bühne. Das Regie-Team sitzt am Tisch, PC geöffnet, papierene Unterlagen liegen bereit. Es wird an technischen Details gefeilt, während das Geschehen auf der Bühne seinen Lauf nimmt.

Der Theaterverein hat als künstlerischer Leiter wiederum Reto Lang verpflichtet. Der bekannte Theaterregisseur hat schon bei vorangegangenen Produktionen wie «Fluech und Säge» (2017) seine einfühlende, szenische Gestaltungskraft bewiesen.

Auch an diesem Abend greift er ungeniert immer wieder ein. Wie ein Derwisch springt er auf die Bühne, spielt eine Sequenz vor, erklärt, geht zurück. Wieder und wieder werden Finessen wiederholt, ein Hemdkragen zugeknöpft, Stühle anders platziert – Zeit verstreicht, bis er zufrieden nickt.

Nach fünf Jahren Stillschweigen hat der 1995 gegründete Theaterverein Müntschemier, die Grossproduktion «3x Heimatland» mit Hilfe von 13 Vereinen auf die Beine gestellt. Seit kurzem lässt sich im Dorf die Auswirkung des Theaterspiels beobachten. Bis anhin bartlose Männer tragen jetzt plötzlich einen akkurat gestutzten Bart, andere wiederum lassen die Haare ungewohnt lang werden. Frauen, Kinder schauen sich um nach «alten» Kleidern, suchen Requisiten wie Militär- und Strohkoffer.

Das halbe Dorf Müntschemier ist im Einsatz, sei es im Spiel oder sie helfen bei den Vorbereitungen für die 14 Theateraufführungen.

Das halbe Dorf macht mit

Es ist einfach bewundernswert, wie all die Laiendarstellerinnen und -darsteller, die Sänger und Mitarbeiter sich seit mehr als einem Jahr mit der Thematik Krieg und Heimat, in Verbindung mit ihrem Dorfgeschehen, auseinandersetzen. Sie alle präsentieren ab dem 1. bis zum 18. September 2022 das berndeutsche Drama über Müntschemier im 2. Weltkrieg, geschrieben von Ueli Tobler, dem ehemaligen Dorfpfarrer von Müntschemier, Treiten, Brüttelen und Ins.

Das Stück beleuchtet drei Seiten des Heimatlandes während der Kriegsjahre und Nachkriegsjahre 1939–45–1955. Erzählt wird, wie drei Figurengruppen diese Zeit bewältigt haben. Zu Gehör kommen die Erfahrungen der Frauen Olga und Frida. Frida ist eine Schneiderin aus der Stadt, die dank Kriegstrauung plötzlich zur Bäuerin wird. Olga und Frida arbeiten bis zur Erschöpfung, währenddem die Männer an der Grenze oder im Réduit wachen.

In der Geschichte verwoben sind die Erlebnisse der beiden Mädchen Rosi und Gritli – einem Verdingkind und einer Halbjüdin – die in das Drama des italienischen Internierten Massimiliano verwickelt werden. Plötzlich kommt noch das Flüchtlingskind Chava ins Spiel. Als spätere Geheimagentin und Nazi-Jägerin und findet sie zurück zu ihrem Gegenspieler, dem nazifreundlichen Schieber «Gröfaz».

Eingeholt von der Aktualität

Der Zufall wollte es, dass Müntschemier ein top aktuell gewordenes berndeutsches Drama von Ueli Tobler einstudierte. «Als wir mit dem Recherchieren begannen, ahnte niemand die heutige traurige Aktualität des Themas», sagt der Autor. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sei die Welt eine andere geworden.

«Kriegsflüchtlinge kommen zu uns, suchen Schutz und Hilfe. Der Krieg ist zurück in Europa. Die Fragen von einst holen uns ein. Unsere Antworten werden Konsequenzen nach sich ziehen, die wir zu verantworten haben».

3x Heimatland Infos Spieldaten und Spielbeginn Die Aufführungen finden vom 1. bis 18. September 2022 täglich von Mittwoch bis Sonntag in der Theaterarena Müntschemier statt. Zudem gibt’s vor jeder Vorstellung eine Einführung ins Stück durch den Autor Ueli Tobler. Spielbeginn: Donnerstag bis Samstag um 19.30 Uhr, Sonntag: um 17 Uhr. Anreise und Parkplätze: Die Theaterarena befindet sich am Käsereiweg und finden in der rollstuhlgängigen Halle statt.

Auf dem Areal finden Sie das «Schauspielerdörfli» und die Gastro-Arena. www.3xHeimatland.ch

