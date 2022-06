Grenchen: Food Trucks brachten Speisen aus aller Welt

2. Food Truck Festival Gute Stimmung in der «Wagenburg» auf dem Grenchner Marktplatz trotz grosser Hitze Das Food Truck Festival in Grenchen musste der Sommerhitze trotzen. Andreas Toggweiler 20.06.2022, 05.00 Uhr

Spezialtäten aus verschiedenen Ländern gabs am Wochenende in Grenchen zu kosten. Hansjörg Sahli

Von Freitag bis Sonntag fand auf dem Grenchner Marktplatz das zweite Food Truck Festival statt. Das Konzept macht sich den aktuellen Trend zur fliegenden Verpflegung zunutze. Mobile Küchen bieten vor Ort gekochte Spezialitäten aus aller Welt «to go» an.

So hatte man auf dem Grenchner Marktplatz in einer Art Wagenburg auf kompakten Raum eine breite Auswahl, die von Thai Food über «Langos» (Ungarn), Mexican Food, Fischchnusperli oder chinesischen Dumplings bis zu währschafter Currywurst, Hamburger und Pommes oder Hot Dogs reichte.

Am Food Truck Festival Grenchen gab die Band Bluezballz ein Konzert. Hansjörg Sahli Besuchende konnten sich an den Essensständen bestens verpflegen. Hansjörg Sahli Es gab Essen für jeden Geschmack. Hansjörg Sahli Sowohl für Gross ... Hansjörg Sahli als auch Klein. Hansjörg Sahli Zum Dessert gab es ein Nutella-Crêpe. Hansjörg Sahli Im Hintergrund spielt die Gruppe Bluezballz Hansjörg Sahli

Livemusik sorgte für Stimmung und ein Wassersprinkler für willkommene Abkühlung. Laut Organisator Patrick Kohler war es tagsüber eindeutig zu heiss für einen Grossaufmarsch, obwohl das Stadtdach hier etwas Schatten bot.

40 Interessenten für 12 Plätze

Kohler strebt ein weiteres Festival im kommenden Jahr an, denn für die 12 Standplätze hatte er nicht weniger als 40 Interessenten. Das Konzept scheint damit bei den Anbietern auf grosses Interesse zu stossen.

Kohler organisiert dieses Jahr insgesamt sechs Food Truck Festivals. Auch vor einer Woche in Solothurn war die grosse Hitze ein Handicap. Jetzt kommt aber eine Sommerpause, bevor die beiden letzten Events in Oensingen und Basel über die Bühne gehen. In Oensingen sind die Food Trucks von 2. bis 4. September anzutreffen.