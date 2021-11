13. November im Parktheater Mit dem Herbstkonzert des Stadtorchesters Grenchen soll wieder Normalität Einzug halten Das Stadtorchester Grenchen lädt am kommenden Samstag ins Parktheater zum Herbstkonzert mit Pianistin Marianne Walker. Nach der Coronapause ist wieder normale Probenarbeit möglich – allerdings unter Pandemie-Auflagen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 08.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Liv Peters, Flötistin und neue Präsidentin des Stadtorchesters und Rolf Beyeler, der seit 60 Jahren im Orchester spielt. Andreas Toggweiler

Das Stadtorchester Grenchen ist diesen Sommer unter der Ägide der neuen Präsidentin Liv Peters in die Nach-Coronazeit gestartet. Nach der gelungenen Sommer-Serenade freut man sich, dass allmählich wieder der normale Proben-Alltag eingekehrt ist und man wieder gemeinsam musizieren kann. «Seit diesem Sommer können wir wieder normal proben, wobei wir von unseren Mitgliedern verlangen, dass sie sich an die BAG-Vorgaben halten», erläutert Liv Peters das aktuelle Regime, «so verlangen wir für die aktuellen Tutti-Proben und für das anstehende Konzert von allen ein Corona-Zertifikat». Dies sei von den meisten Orchestermitgliedern so akzeptiert worden.

Und so steckt man jetzt im Endspurt der Proben für das Herbstkonzert, das am kommenden Samstag, 13. November, um 19 Uhr im Parktheater über die Bühne geht. «Wir fangen früher an als sonst, damit auch die Jüngsten rechtzeitig ins Bett kommen», erklärt Rolf Beyeler schmunzelnd. Der Bassist und Archivar des Vereins spielt seit nunmehr 60 Jahren im Stadtorchester mit. «Und dabei bin ich noch nicht einmal der Älteste.»

Mehr Junge und mehr Frauen

Beyeler freut sich, dass sich nicht nur das Ensemble in letzter Zeit verjüngt hat, sondern auch der Vorstand, in dem neuerdings vier von fünf Mitgliedern Frauen sind.

Präsidentin Liv Peters hängt das nicht an die grosse Glocke. Mehr freut sie sich über die neuen Mitspielerinnen und Mitspieler, insbesondere die Holzbläser (zwei Oboen, ein Fagott). Die musikalische Neuausrichtung des Orchesters durch Dirigent Ruwen Kronenberg scheint Früchte zu tragen. Die Devise lautet, tendenziell weniger anspruchsvolle Werke zu spielen, die auch weniger geübte Musikerinnen und Musiker nicht an ihre Grenzen bringen. «So bleibt die Freude am Musizieren erhalten», erklärt Liv Peters, selber eine versierte Flötistin.

Was nicht heisse, dass das Orchester nicht das Potenzial habe, sich Schritt für Schritt zu steigern. Das wichtigste, die Freude am gemeinsamen Musizieren, konnte jedenfalls auch die Coronazeit nicht verderben – im Gegenteil.

«Der Umstand, dass man einige Zeit nur in kleinen Gruppen oder registerweise proben konnte, hat den Spass am Musizieren vermehrt und das Zusammenspiel im Orchester eher noch verbessert»,

meint die Präsidentin. Der eine oder die andere habe dabei die Kammermusik entdeckt und es ist auch vorgesehen, dass künftig Mitglieder des Stadtorchesters vermehrt als Kammermusikensemble auftreten. So etwa an der Buchvernissage von Claudia Dahinden am 13. Dezember im Museum.

Zunächst kommt aber das Herbstkonzert am kommenden Samstag: Gespielt wird zunächst die «Kindersinfonie» mit den Streicherensembles der Musikschule Grenchen. Sie wird landläufig Haydn zugeschrieben, stammt aber aus der Feder von Edmund Angerer (1740–1794). Danach folgt das Rondo für Klavier und Orchester KV 386 von W.A. Mozart und das Klavierkonzert Nr. 3 in F-Dur von Joseph Haydn. Ein Konzert, das eigentlich ohne Bläser wäre. Doch nicht in der Version des Stadtorchesters Grenchen: «Lassen Sie sich überraschen», meint Peters.

Solistin Marianne Walker am Klavier

Als Solistin tritt die in Bettlach aufgewachsene Pianistin Marianne Walker auf. Die Musikerin mit Lehr- und Konzertdiplom war viele Jahre erfolgreich in der Region tätig: als Klavierlehrerin an der Musikschule Grenchen, Organistin der kath. Kirche Langendorf, als Dirigentin des Cäcilienchores St.Klemenz Bettlach, als Violinistin das Stadtorchesters Grenchen und als Korrepetitorin und Konzertpianistin. Sie ist Trägerin mehrerer Wettbewerbspreise und Auszeichnungen.

Als letztes Stück wird die Sinfonie Nr. 3 in g-Moll des böhmischen Komponisten Leopold Koželuch (1747–1818) gegeben, ein lange Zeit fast vergessener (Hof-)Komponist und Nachfolger von Mozart (und musikalisch Vorgänger von Beethoven), der in den letzten Jahren wieder vermehrt gespielt wird.

Dieses Jahr wieder ein Adventskonzert

Nach diesem Konzert geht es für Teile des Orchesters bereits los mit dem Proben für das Adventskonzert in der Eusebiuskirche am 19. Dezember, eine (lange unterbrochene) Tradition des Stadtorchesters, die man gerne wieder aufnehme.

Im Frühjahr, am 26. März 2022, kommt dann das Kinder-Konzert «Eine musikalische Zeitreise» zusammen mit dem Kindertheater Blitz zur Aufführung. Es wäre eigentlich für das Jubiläumsjahr 100 Jahre Stadtorchester 2020 vorgesehen gewesen. Doch kurz nach den ersten Proben kam der Lockdown.

Vorverkauf bis 13. November via www.stadtorchester.ch oder bei EP Digirama Grenchen, Konzertkasse 60 Min. vor Beginn (nur Barzahlung), Kinder bis 16 Jahre gratis.