Grenchner Schachklub von Grossmeister matt gesetzt

100 Jahre Schachklub Grenchen Zum Jubiläum wurde der Schachklub vom Grossmeister matt gesetzt Mit zwei Turnieren am 10. und 11. September hat der Schachklub Grenchen sein 100-Jahre-Jubiläum gefeiert. Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schachspieler am SoBa Rapid Open. Andreas Ehrsam

Am 7. Dezember 1922 wurde der Schachklub Grenchen von Werner Stuber, Xaver Jäggi und Hermann Jäggi gegründet und insgesamt acht Personen trafen sich gelegentlich zum königlichen Spiel. An der 1. GV 1923 zählte der Verein bereits 13 Mitglieder.

Im Verlauf der weiteren Jahre haben die Grenchner Mannschaftswettkämpfe mit Biel und Solothurn ausgetragen, wobei Grenchen zu Beginn unterlegen war. Es folgte dann nach dem Beitritt in den CH-Schachverein ein kontinuierlicher Anstieg der Mitgliederzahlen, und auch der Erfolg stellte sich ein.

Gerade während des 2. Weltkrieges, in kargen Zeiten, fand das Schachspiel in Grenchen grossen Anklang, und so haben sich die Mitgliederzahlen bis heute auf einen Stand von 50 entwickelt. Ab dem Jahr 1957 gehörte Grenchen zu den 18 besten SMM-Mannschaften der Schweiz. Eine prägende Gestalt war später Emil Buntschu, der als Mannschafts- und Jugendkursleiter wirkte.

Präsident Helmut Löffler seit 1993 im Amt

Seit 1993 wird der Klub von Helmut Löffler präsidiert, der den Klub mit grossem Geschick leitet. Die Klubmitglieder treffen sich am Dienstagabend im Restaurant Parktheater, wo Turniere oder Theorieabende durchgeführt werden. Grenchen ist mit zwei Mannschaften in der 3. Liga in der SMM und in der 2. Liga in der SGM auf schweizerischer Ebene vertreten.

Erfreulich ist die Entwicklung des Jugendschachs: Insgesamt 20 Juniorinnen und Junioren trainieren am Freitag unter Leitung von Hans Brunner und Fabrice Aegerter.

Das Schachspiel hat sich nicht verändert und die weltweite Faszination ist sogar gestiegen, aber im Gegensatz zu den Gründerjahren können Schachbegeisterte nun auf viele Trainingshilfen im Internet zugreifen und sogar gratis weltweit gegen Spieler auf der Plattform Lichess antreten.

Diverse Feierlichkeiten zum 100-Jahre-Jubiläum

Um das 100-Jahre-Jubiläum gebührend zu feiern, hat der Verein verschiedene Anlässe durchgeführt: Nach einem Ausflug mit dem Schiff von Solothurn nach La Neuveville haben die Klubmitglieder im Restaurant Saint Jacques Rousseau getafelt und natürlich immer wieder die eine oder andere Partie gespielt. Am Samstag, 10. September, folgte ein Simultanturnier mit dem ukrainischen Grossmeister Sergey Ovseyevych, der gegen 13 Spieler mit einem überwältigenden Sieg antrat, indem er alle Spiele gewonnen hat.

Was auf den ersten Blick wenig schmeichelhaft für die Grenchner aussieht, muss relativiert werden, denn der Grossmeister Sergey hat ein überwältigendes Können und Wissen, er erkennt positionelle Schwächen auf den ersten Blick. Als Höhepunkt fand am 11. September das Baloise-Bank SoBa Open im Parktheater statt.

Das 21. Baloise-Bank SoBa Rapid Open

Insgesamt 65 Schachspieler haben den Weg nach Grenchen gefunden, worunter zwei Grossmeister, drei Internationale – und drei FIDE-Meister vertreten waren, womit das Turnier sehr stark besetzt war. Erfreulich ist, dass ebenfalls acht Junioren am Turnier teilgenommen haben, der jüngste Teilnehmer war gerade mal sieben Jahre alt. Leider hat keine einzige Frau den Sprung in diese Männerbastion gewagt, obwohl der Film «Das Damengambit» ein Schachfieber ausgelöst hat.

65 Schachspieler fanden den Weg ins Parktheater. Andreas Ehrsam

Mit einer Bedenkzeit von jeweils 25 Minuten pro Partie wurde in sieben Runden in vier Kategorien um den Sieg gerungen. Es wird in vier Kategorien gespielt, damit auch «schwächere» Spieler Aussicht auf Erfolg haben. Die beiden Turnierorganisatoren Helmut Löffler und André Brunschwyler zeigten sich erfreut, dass endlich wieder einmal nach einem Unterbruch von zwei Jahren, bedingt durch Corona, dieses Turnier durchgeführt werden konnte, das sich in der schweizerischen Schachszene fest etabliert hat.

Das Siegertrio von links: Rang 2: Sergey Ovseyevych; Rang 1: Vadim Milov; Rang 3: Murtez Ondozi. Andreas Ehrsam

Nur dank der Sponsoren, der Baloise-Bank SoBa, des Sportfonds des Kantons Solothurn und des Wirts des Parktheaters, ist es für den Klub möglich, einen solchen Grossanlass durchzuführen und entsprechende Preisgelder auszuschütten. Bester Spieler des Schachklubs Grenchen war Andreas Ehrsam, der mit vier Punkten den 26. Rang belegte. Die Teilnehmer fanden viele lobend Worte über die Organisation und Lokalität des Turniers.

Ranglisten-Auszug

Hauptfeld: 1. Vadim Milov, GM, 2. Sergey Ovseyevych, GM, 3. Murtez Ondozi FM: Junioren: 1. Suvirr Mali, 2. Athanasio Zafeiridis, 3. Kailash Madhavan; ELO 1600 – 1800: 1. Lukas Oestmann, 2. Olivier Graber, 3. Hans-Rudolf Wiser; ELO 0 – 1600:1. Basos Fernandez, 2. Colin Moesching, 3. Raphael Hadorn. (abg)

Soba Open 2022 Schlussrangliste Pdf

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen