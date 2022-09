Der letzte Wecker-Fabrikant der Schweiz

Uhrmacherei Die letzte Wecker-Manufaktur der Schweiz in Bettlach wird 100 Jahre alt Uhrmacher Edgar Sutter aus Bettlach kann dieses Jahr ein doppeltes Jubiläum feiern. Vor 40 Jahren hat er die Uhrenmarke Looping übernommen, die jetzt 100-jährig wird. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.09.2022, 17.13 Uhr

Uhrenmacher Edgar Sutter in seiner Weckermanufaktur. Seine Marke Looping wird 100 Jahre alt. Tom Ulrich

In der kleinen Manufaktur an der Jurastrasse 51 in Bettlach werden die mechanischen Wecker durch Edgar Sutter wie eh und je in Handarbeit hergestellt und montiert. Sehr viele verkauft er nicht mehr davon. Unter 200 pro Jahr seien es noch, erklärt der 81-Jährige, der zusammen mit seiner Frau, die «das Büro macht», auch gerne einmal kürzertreten möchte.

Doch bis jetzt hat er noch keinen Nachfolger für sein einzigartiges Uhrenatelier gefunden, in dem nicht nur die Wecker der Marke Looping gefertigt werden. Sutter verfügt auch über eines der schweizweit grössten Lager an Uhren-Ersatzteilen, die er seit 1971 erworben hat. Damals konnte er als Grundstein das Lager der konkursiten Zürcher Firma Arnold Hoch übernehmen. Im gleichen Jahr kaufte er die Fabrikation der Evilard Watch AG.

Ein Arbeitsplatz des Uhrmachers. Tom Ulrich

Tausende von Uhrwerken und Millionen von Ersatzteilen haben sich hier angesammelt. Uhrmacher aus nah und fern und Privatpersonen klopfen bei ihm für Ersatzteile oder Reparaturen an. Nur noch vier unabhängige Uhren-Fournituristen (Ersatzteilhändler) gibt es noch in der Schweiz.

Sutter nimmt auch ausgediente Uhren entgegen und entnimmt ihnen, wo noch möglich, Ersatzteile für seinen Fundus. Der Rest geht ins Recycling. «Denn aus Uhren können wertvolle Rohstoffe gewonnen werden», betont er.

1982 ging es in Grenchen weiter

Seine «Hausmarke» Looping hat Sutter 1982 aus dem Neuenburgischen übernommen. Sie war ebenfalls ein damaliges Opfer der Krise. «Um die Uhren weiter produzieren zu können, musste ich erst mal die Teile sichten und reinigen lassen, die in 17 Fässern angeliefert wurden. Zwei Frauen waren damit zwei Jahre lang beschäftigt», erinnert sich Sutter. «Die ersten Wecker, die bei uns produziert wurden, kamen buchstäblich aus dem Fass», erzählte Sutter letztes Jahr der Uhrenzeitschrift «Watch Around».

Das Uhrmacheratelier befindet sich an der Jurastrasse 51 in Bettlach. Tom Ulrich

Doch bald konnte er Werke für renommierte Uhrenmanufakturen aus dem Jura liefern oder für eine französische Luxusmarke. Nach und nach baute er im Untergeschoss eines 1978 bezogenen Hauses in Bettlach die Arbeitsplätze für die Montage und teilweise auch Herstellung der Teile auf. 76 Montageplätze seien es insgesamt.

Aber an allen Arbeitsplätzen arbeitet heute dieselbe Person, Edgar Sutter:

«Ich mache hier Arbeiten, die in der heutigen Uhrenindustrie auf ein Dutzend Berufe aufgeteilt sind.»

Das grosse Wissen kommt aus der Zeit, als Sutter und seine Angestellten für viele Unternehmen der Uhrenindustrie Terminagen durchgeführt haben, d. h. die Endmontage der Uhren.

Video: Edgar Sutter baut einen Wecker zusammen und erklärt dazu, wie er vorgeht Andreas Toggweiler

Einst wurde in alle Welt exportiert

Die handwerklichen Fähigkeiten und das mechanische Gespür dieses Ausnahmekönners findet man heute nurmehr selten. Sutter ist froh, dass auch seine Augen noch immer mitmachen. Eine Brille braucht er nebst dem Migros (Uhrmacherlupe) nur selten.

Seine Wecker vertreibt er heute nur noch direkt, primär in der Schweiz, Deutschland und Österreich. «Looping hat früher in 64 Länder exportiert», erklärt er. Aber die Nachfrage für das Nischenprodukt habe stark abgenommen. «Die Leute schauen heute für die Zeit aufs Handy.»

Edgar Sutter in der mechanischen Werkstätte, wo Teile hergestellt und bearbeitet werden. Tom Ulrich

Wie viele Uhren seit der Gründung der Firma 1922 hergestellt wurden, kann Sutter nicht sagen. Das «Uhrenbuch» der Marke, ein Dokument für die Behörden, in welchem unter dem Regime des Uhrenstatuts alle Produkte registriert wurden, sei leider nicht mehr auffindbar.

Wie alles begann

Die Geschichte von Looping begann 1922. Damals gründete Georges Droz-Meylan in Corcelles-Cormondrèche (NE) eine Manufaktur für mechanische Uhren und Wecker. 1929 zog die Firma nach Neuenburg und 1941 zurück nach Corcelles, wo ein Neubau erstellt wurde. Ab 1932 wurde die 2. Generation lanciert, ein 15-liniges Uhrwerk mit 8 Tagen Gangreserve.

Die Firma beschäftigte ab 1950 zeitweise über 50 Personen und stellte alle Teile selber her – darum der Begriff Manufaktur, was bis heute gilt. Ein 1970 entwickeltes elektromechanisches Werk mit Batterie blieb ohne Erfolg, denn schon kam die Quarzuhr auf. Ab 1977 ging's in der Folge weiter bergab.

1982 übernahmen Edgar und Helene Sutter die ganze Liquidationsmasse mit Markenrechten, Maschinen, Werkzeugen, Mobiliar und Produktionsplänen. Die Produktion wurde zuerst an der Güterstrasse 8 in Grenchen eingerichtet (das Farner-Gebäude, das heute nicht mehr steht). Es konnten bis 8 Personen beschäftigt werden.

Stempel-Einrichtung zur Herstellung von Zifferblättern. Tom Ulrich

1988 zog die Firma nach Bettlach und seit 2000 heisst sie Looping & Amyral AG. Zum Jubiläum 2022 wird eine Sonderedition lanciert. Die Montage der Wecker erfolgt auf Bestellung. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Zifferblattvarianten und Gehäuse-Finishes der Looping-Wecker wählen.

Etwas Stolz ist spürbar

«Etwas Stolz bin ich auf dieses Jubiläum schon.» Tom Ulrich

Noch hofft Sutter, einen Nachfolger zu finden. Falls sich niemand finde, werde eben liquidiert, meint der Patron. Im gegenwärtigen Boom der mechanischen Uhren sollte sich eigentlich ein Interessent finden lassen. Man müsse dazu nicht Uhrmacher sein, aber feinmechanisches Gespür haben, betont Edgar Sutter. Dass seine Marke das 100-Jahr-Jubiläum erleben könne, erfülle ihn schon etwas mit Stolz.

In der Schweiz gab es bis in die 1970er-Jahre rund 20 Hersteller von Weckern. Dass ein einziger weiterhin überleben kann, wäre diesem einzigartigen «Budeli» zu wünschen.

