10 Jahre erfolgreich gegen Fachkräftemangel

10 Jahre HFTM Nahe an der Praxis und von bedeutenden Firmen getragen: Wie die Fachschule in Grenchen seit zehn Jahren den Fachkräftemangel bekämpft Die Höhere Fachschule für Technik Mittelland (HFTM) wurde vor zehn Jahren gegründet. Das Fusionsprojekt sei eine Erfolgsgeschichte, war man sich am Jubiläum in Grenchen einig. Doch das Neubauprojekt verzögert sich. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 18.08.2022, 14.00 Uhr

Die Schulen werden erst 2025 einziehen können: Campus Technik in Grenchen. Zvg / sol

Mit viel Behördenprominenz aus den Trägerkantonen Solothurn und Bern feierte die Techniker-Fachschule HFTM im Parktheater ihr zehnjähriges Bestehen, schaute auf Erreichtes zurück und auf ihre Zukunftspläne voraus.

Der Berner Grossratspräsident Martin Schlup etwa gab sich die Ehre, wie auch der Solothurner Landammann und Bildungsdirektor Remo Ankli, sowie alt Bundesrat Samuel Schmid, seines Zeichens Botschafter für das Neubauprojekt Campus Technik (vgl. Kasten). Die HFTM sei «ein Projekt, das Grenzen sprengte bei der Ausbildung von Fachkräften», wie Ankli in seiner Grussbotschaft formulierte.

Als Aktiengesellschaft unterwegs

Nicht nur geografische, sondern auch organisatorische Grenzen, ist doch die Schule eine Aktiengesellschaft. Mehr als 40 Unternehmen zeichneten bei der Gründung Aktien der Höheren Fachschule Technik Mittelland AG, der Trägerin der Schule, heute zählt die Trägerschaft schon über 100 Mitglieder. Die Schule verfügt für den Betrieb aber über Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen Solothurn und Bern.

Erwin Fischer, Verwaltungsratspräsident der HFTM, erläuterte in seinem Rückblick, wie es zur Gründung der Schule kam, einem Zusammenschluss von drei Technikerschulen (zwei in Biel, eine in Grenchen), die schon seit Jahren kooperierten. «Die Schulleitungen selber brachten den Fusionsgedanken aufs Tapet», erklärte Fischer.

«Hintergrund war schon damals wie auch heute der Fachkräftemangel.»

Die AG wurde 2009 gegründet und am 17. August 2010 kam der Auftrag der Berufsbildungsämter der beiden Kantone. Dies hätten einfache Strukturen gefordert (kein Konkordat oder Zweckverband) und die Kantone wollten sich auch nicht am Kapital beteiligen.

Campus Technik hat Verspätung HFTM-Direktor Michael Benker erwähnte ebenfalls das Projekt· «Campus Technik Grenchen», wo der Grenchner Unternehmer Ernst Thomke einen Neubau plant, in dem die HFTM sowie Swissmechanic Solothurn einziehen sollen. Der Bezug war ursprünglich für Sommer 2024 geplant. Doch es komme zu einer Verspätung von einem Jahr, wie Benker in seinem Ausblick sagte. Auf Anfrage präzisierte er, dass Lieferprobleme im Baugewerbe für die Verzögerung verantwortlich seien. Auch sei mit einer beträchtlichen Bauteuerung zu rechnen. Ein Bezug des Neubaus beim Südbahnhof Grenchen durch die Schulen sei nun im Sommer 2025 geplant. Der Bau werde zwar im Sommer 2024 grösstenteils fertig sein, doch für den Schulbeginn werde es kaum mehr reichen. (at.)

Auch bedeutende Geldgeber wie Rolex und Siemens durften nicht fremde Aktien zeichnen und so gründete man eben noch einen Förderverein, erzählte Fischer anekdotisch. Der Solothurner Computer-Unternehmer Felix Kunz («Digital Logic») war der erste Verwaltungsratspräsident.

Wie Fischer von Anfang an dabei ist auch Michael Benker, Direktor der Schule mit Hauptsitz in Grenchen. Dort werden, in den Räumen des BBZ Grenchen, die berufsbegleitenden Kurse angeboten. In Biel, zurzeit in den Räumen des Swiss Innovation Park, befindet sich die Schule für die Vollzeitausbildung.

Benker, Ingenieur und ehemaliger Werkleiter des Stahlwerks Gerlafingen, unterstrich die Bedeutung der Praxisnähe der HFTM-Ausbildung:

«Wir bilden die umsetzungsstarken Praktiker aus, welche die letzte Meile der Umsetzung beherrschen.»

50 Experten aus der Industrie würden die Praxisrelevanz der Ausbildungsgänge überwachen. In zehn Jahren wurden 1122 Diplome vergeben. Diplomarbeiten von HFTM-Studenten brächten den Arbeitgebern der Studierenden unmittelbaren Nutzen. Sie werden jährlich anlässlich der Abschlussfeier im Velodrome Grenchen vorgestellt.

Dass HFTM-Studenten sogar mit Uni-Absolventen mithalten können, zeigt die jährliche Robotik-WM, wo Teams der HFTM regelmässig vorne dabei sind. Beispielsweise mit einer Bronzemedaille an der WM vom vergangenen Juli in Bangkok.

Roboter blasen die Kerzen aus

Zwei Robotinos des Teilnehmerteams gaben an der Feier denn gleich auch eine Kostprobe. Sie fuhren die Geburtstagstorte auf die Bühne, und bliesen auch die zehn Kerzen aus.

Video: Roboter bläst die Kerzen aus Andreas Toggweiler

André Nietlisbach, Generalsekretär der bernischen Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion, überbrachte die Grüsse von Regierungsrat Christoph Ammann, der sich am Mittwoch in Klausur mit dem Gesamtregierungsrat befand. Er bezeichnete die Schule als «Leuchtturmprojekt für den Kanton Bern und die interkantonale Zusammenarbeit».

Dies zeige sich etwa am Umstand, dass die Mehrheit der Studierenden in Grenchen aus dem Kanton Bern kämen. Und daran, dass sich die Zahl der Studentinnen und Studenten seit der Schulgründung mehr als verdreifacht habe. Der Kanton Bern sei inzwischen der bedeutendste Industriekanton, noch vor Zürich.

Auch Sven Zybell, Präsident des Industrieverbandes Grenchen und Umgebung, gratulierte der Schule mit inzwischen 470 Studierenden zum Jubiläum. Sie verstehe es, rasch auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zu reagieren, da sie direktes Feedback aus der produzierenden Industrie erhalte. Digitalisierung, Automatisierung und neue Berufsbilder würden die Zukunft prägen.

Und nicht zuletzt die englische Sprache:

«Wer heute etwa in der Medtech-Industrie Karriere machen möchte, kommt ums Englische nicht mehr herum. Es ist dort quasi die Umgangssprache geworden.»

