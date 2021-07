Polizei sucht Vermisste Gesucht in Grenchen: Wer hat die 59-jährige Brigitte S. gesehen? In Grenchen wird seit Samstagnachmittag eine 59-jährige Frau vermisst. Brigitte S. verliess ihre Wohnung mit einem E-Bike in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Hinweise. 11.07.2021, 11.18 Uhr

Die vermisste Brigitte S. aus Grenchen. Kapo Solothurn

Am Samstag gegen Mittag verliess Brigitte S. ihre Wohnung in Grenchen. Es ist unklar, in welche Richtung sie mit dem E-Bike davon fuhr. Seither wird die 59-Jährige vermisst. Die bisherige Suche und Abklärungen der Kantonspolizei Solothurn verliefen erfolglos.