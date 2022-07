Grenchen: Ignazio Cassis' Bundesfeier-Rede soll gestört werden

Am 1. August Massnahmen-Gegner rufen zu Störaktion bei Bundesfeier in Grenchen mit Ignazio Cassis auf Bundespräsident Ignazio Cassis hält am 1. August eine Rede in Grenchen. Massnahmen-Gegner rufen derweil auf Telegram auf, den Auftritt zu stören. Die Kantonspolizei Solothurn hält sich bedeckt. 31.07.2022, 15.23 Uhr

Zum Höhepunkt der Bundesfeier in Grenchen wird Bundespräsident Ignazio Cassis um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz eine Festrede halten. (Symbolbild) Keystone

Gleich an vier Orten wird Bundesrat Ignazio Cassis am Nationalfeiertag am Montag auftreten, darunter auf dem Marktplatz in Grenchen. Der Bundespräsident wird voraussichtlich zwischen 13.30 und 15.30 Uhr in Grenchen sein, wo er den Austausch mit der Bevölkerung pflegen und eine Rede halten will.