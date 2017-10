Pascal Pfister und David Binder staunten nicht schlecht, als sie in den letzten Tagen auf der Website des «Badener Tagblatts» surften. Sie entdeckten zwei Artikel über die Eröffnung des Papa-Moll-Wegs in Bad Zurzach. Ein 5 Kilometer langer Rätselweg mit 15 Posten. Eine touristische Attraktion für Familien, Vereine und Gruppen, die am vergangenen Samstag eröffnet wurde.

«Da war doch mal was ..?», schoss es den beiden durch den Kopf, und sie beschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. «Wir absolvierten in Bad Zurzach die Bezirksschule und mussten 2013 eine Projektarbeit verfassen. Wir entschlossen uns, eine Art Schnitzeljagd durch Bad Zurzach zu gestalten. Inspiriert wurden wir vom ‹Foxtrail› in Luzern, bei welchem es darum geht, durch das Lösen von Rätseln zum nächsten Posten zu gelangen.» Die beiden Schüler kamen zum Entschluss, dass sie einen ähnlichen Trail für Bad Zurzach gestalten wollen.