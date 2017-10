Wer Cannabispflanzen bei sich zu Hause gedeihen lässt, macht sich so seine Gedanken, damit Polizisten ihnen nicht ins Auge stechen. Auch ein 24-jähriger Mann aus Waldshut in der deutschen Nachbarschaft sorgte insofern vor, als er seine Pflanzen auf der Dachterrasse aufstellte. Gut geschützt also vor dem Auge des Gesetzes.

Dumm nur, wenn das Auge des Gesetzes die gewohnten Pfade verlässt – und die Cannabispflanzen doch entdeckt. In Waldshut ist dies jüngst passiert. Bereits Ende August unternahm das örtliche Polizeirevier seinen alljährlichen Betriebsausflug. Was dabei geschah, teilt der Verfasser der einer Polizei-Medienmitteilung wie folgt mit:

«Und warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt nah! Gemäß diesem Leitspruch führte der Ausflug ins Städtchen Waldshut und den Polizistinnen und Polizisten wurde die Stadtgeschichte näher gebracht. Im Rahmen dieser Stadtführung wurde auch ein Blick über die Dächer der Innenstadt geworfen. Dabei erblickten die scharfen Augen des Gesetzes mehrere große Cannabispflanzen auf einer Dachterrasse.»

Nicht nur Cannabispflanzen gefunden

Ausgerechnet am Freitag, dem 13. Oktober, bekam der 24 Jahre alte Wohnungseigentümer Besuch von der Polizei, die einen Durchsuchungsbeschluss dabei hatte (Gewisse Mühlen mahlen in Waldshut offenbar nicht besonders schnell...).

Bei der Durchsuchung stiessen die Beamten nicht nur auf die hüfthohen Cannabispflanzen auf der Terrasse, sondern auch auf zirka 40 Gramm Marihuana sowie eine geringe Menge Amphetamin.

Gegen den Mann ist eine Strafanzeige gefertigt worden. Der Verfasser der Medienmitteilung stellt im letzten Satz schliesslich unter Beweis, dass er Pointen zielscharf zu setzen weiss: «Als Beweis stehen der Staatsanwaltschaft knapp 50 Polizisten als Zeugen zur Verfügung.» (pz)