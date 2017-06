P. A. sass bereits in Haft

Auf dem Blatt befand sich das Ausdruckdatum, der 26. Juni 2012. Die Goldbarren sind also höchstens zwei Tage vor dem Fund in Klingnau deponiert worden. Der Bosnier P. A. (59), von dem die Ermittler Fingerabdrücke fanden, kann dies nicht gewesen sein. Er sass bereits am 24. Juni in Haft.

An diesem Tag war er in Bad Zurzach kontrolliert und wegen Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz verhaftet worden. Er wurde in das Zentralgefängnis Lenzburg gebracht und später in die benachbarte Justizvollzugsanstalt verlegt. Nach dem Ende der Haft wurde er aus der Schweiz weggewiesen.