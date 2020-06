Sprengkörper in Klingnau: Dieser Mann setzt Kopfgeld von 1000 Franken für Ergreifung des Täters aus

Am Montag kam es zum vierten Polizeieinsatz in einer Woche in Klingnau – stets ging es um Sprengkörper, die in den Reben, im Achenbergbach oder in einem Garten lagen. Ganz Klingnau rätselt: Wer hat die Sprengkörper gebastelt? Wer ist für die Serie an Detonationen im März verantwortlich, welche die Bevölkerung aufschreckte und bis heute verunsichert?

Auf Facebook hat sich ein Mann gemeldet, der das Ermitteln der Täterschaft mit einer speziellen Massnahme beschleunigen will. «Also wenn es der Ergreifung dient, würde ich glatt einen 1000er als Kopfgeld beisteuern», schrieb Pascal Schindler auf Facebook. Der Täter habe sich über die Knalle sicher so gefreut, dass er das Kollegen erzählt habe. Und einer von diesen könnte das Geld sicher gut brauchen, so Schindler.