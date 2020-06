Sprengkörper-Funde: Verdächtiger legt nach Verhaftung ein Geständnis ab

Die Kantonspolizei hat den Mann festgenommen, der verdächtigt wird, mehrere Sprengkörper hergestellt und gezündet zu haben. Der Schweizer ist geständig. Hinweise und Ermittlungen hatten die Kantonspolizei Aargau auf die Spur des 42-jährigen Mannes gebracht. Am Freitag dann wurde seine Wohnung in der Höngerstrasse dursucht.

Bei der nachfolgenden Einvernahme gab er zu, mehrere Sprengkörper hergestellt und solche ausserhalb des Ortes auch gezündet zu haben. Ersten Aussagen zu Folge hatte er die benötigten Inhaltsstoffe im Internet bestellt. Zum Motiv befragt gab der 42-Jährige zu Protokoll, aus reinem Interesse an Pyrotechnik und frei von bösen Absichten gehandelt zu haben.

Die ersten Aussagen des Beschuldigten müssen nun noch vertieft und ausgewertet werden. Die Kantonspolizei setzte ihn am Freitag wieder auf freien Fuss. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Strafuntersuchung nach Artikel 225 des Strafgesetzbuches. Da dieser in der Zuständigkeit des Bundes liegt, wird die Bundesanwaltschaft das Strafverfahren weiterführen.

"Hier haben zwei Polizisten in Zivil den Mann in Handschellen gelegt", erzählt eine Augenzeugin der AZ und zeigt auf die Einmündung von Schwändiweg und Flüestrasse. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet. Es kam ihr vor, als hätten die Beamten ihn hier erwartet und abgepasst. Nur wenige Meter vom Ort der Festnahme befindet sich der Fundort eines Sprengkörpers, der von einer Privatperson im Achenbergbach gefunden worden. Im Quartier befindet sich auch die Wohnung des Verdächtigen. Die Augenzeugin beschreibt den Mann, den sie vom Sehen kannte, als freundlich. Für sie habe nichts darauf hingedeutet, dass er womöglich etwas mit den Sprengstoff-Knallen zu tun haben könnte.

Die Polizei hat die Wohnung sowie das dazugehörige Kellerabteil durchsucht. Dabei kamen auch Polizeikräfte aus den Kantonen Zürich und Luzern zum Einsatz. Fahrzeuge mit entsprechenden Autokennzeichen standen während der Aktion vor dem Mehrfamilienhaus.

In mehreren Nächten im März 2020 waren in Klingnau und Nachbargemeinden laute Knalle zu hören gewesen, deren Ursache zunächst unbekannt geblieben war. In den letzten Tagen waren dann oberhalb des Orts insgesamt vier Sprengkörper gefunden und sichergestellt worden.

Der letzte Fund vom vergangenen Montag hat sich inzwischen als Überrest einer handelsüblichen Feuerwerksrakete erwiesen, mit welcher der Beschuldigte nichts zu tun hat.

Die Bilder zum Fall: