Schneller als erwartet: AKW Beznau geht nach Montage-Panne wieder ans Stromnetz

Nach 11 Tagen ist das Kernkraftwerk Beznau (KKB) wieder am Stromnetz. Der Wasserdampf, der am Sonntag vom Werk aus in die Höhe stieg, kündigte das an. Dieser entsteht jeweils beim Hoch- und Herunterfahren der Anlage. Axpo bestätigt der AZ, dass das Kernkraftwerk am Montagvormittag wieder an das Stromnetz angeschlossen wurde.

Vom Netz musste das KKB wegen einer Montage-Panne bei zwei der sechs Notstromdiesel. Bei einer Überprüfung im Rahmen eines Nachweises zur Erdbebensicherheit war vor zwei Wochen festgestellt worden, dass bei den Schwingungsdämpfern jeweils vier sogenannte Schockabsorber fehlten. Sie waren offenbar gar nicht montiert worden. Die Schockabsorber würden bei einem Erdbeben dafür sorgen, dass die Notstromdiesel trotz Schwingungen unter Kontrolle bleiben. Dank der vier weiteren Notstromdiesel hätte aber selbst bei einem schweren Erdbeben keine Gefahr bestanden, hiess von Seiten der Axpo, der Betreiberin des Kernkraftwerks.

Nun sind neue Schockabsorger bei den beiden Notstromdiesel montiert worden. Die Reparaturarbeiten standen unter Aufsicht Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, der Aufsichtsbehörde für die Atomanlagen in der Schweiz.

Tiefere Einnahmenverluste

Die Axpo ging davon aus, dass das Kernkraftwerk drei bis vier Wochen vom Netz bleibt. Nun sind es nicht einmal zwei Wochen geworden. "Die Montagearbeiten konnten früher als geplant abgeschlossen werden, weil die notwendigen Ersatzteile und das für die Arbeiten benötigte Fachpersonal schneller als erwartet verfügbar waren", schreibt die Axpo. Für die Axpo bedeutet das, dass sie deutlich weniger Geld durch entgangene Stromverkaufseinnahmen verliert.

Die Schwingungsdämpfer haben einen Durchmesser von 25 cm und eine Höhe von zirka 20 cm. Die Schockabsorber sind darin eingebaut und haben eine Länge von 24 cm sowie einen Durchmesser von 13 cm. Die beiden Notstromdiesel befinden sich im Maschinenhaus des KKB und stammen aus den frühen 90er-Jahren.

