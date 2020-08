Nun findet auch ein Gemeindearbeiter einen Sprengkörper – nahe vom Goldbarren-Fundort

Zwei Gemeindemitarbeiter stiessen am 28. Juni 2012 auf 2,6 Kilogramm Goldbarren. Mehr zu diesem spektakulären Fund lesen Sie hier in unseren Dossier .

Die Bundesanwaltschaft führt das Strafverfahren gegen einen 42-jährigen Schweizer aus dem Ort. Er hat gestanden, die Sprengkörper hergestellt und zwei gezündet zu haben. Die weiteren will er allerdings verloren haben, wie er der AZ sagte.

Fundort weiträumig abgesperrt

Spezialisten vom Forensischen Institut in Zürich wurden aufgeboten, um das Objekt zu bergen. Nach einem zweistündigen Einsatz am Fundort an der Flüestrasse transportierten sie um 13 Uhr den Knallkörper in einem Anhänger ab und brachten ihn ins Labor nach Zürich. "Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab", erzählt ein Anwohner der AZ.

Er beobachtete, wie ein Roboter den Knallkörper barg. "Polizisten forderten uns auf, unsere Wohnungen nicht zu verlassen und die Fenster zu schliessen. Sie informierten uns, als die Luft wieder rein war. Das lief professionell ab."