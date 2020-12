Nach Montage-Panne: AKW Beznau erhält grünes Licht für Stromproduktion – warum so schnell?

Nach 11 Tagen ist das Kernkraftwerk Beznau (KKB) wieder am Stromnetz. Der Wasserdampf, der am Sonntag vom Werk aus in die Höhe stieg, kündigte das an.

Dieser entsteht jeweils beim Hoch- und Herunterfahren der Anlage. Axpo bestätigt der AZ, dass das Kernkraftwerk am Montagvormittag wieder an das Stromnetz angeschlossen wurde: