Nach Kollision mit Auto: 61-jähriger Töfflifahrer mit Rettungshelikopter ins Spital geflogen

Eine Autofahrerin fuhr am Dienstagmittag kurz nach 11.30 Uhr Auf der Baldingerstrasse in Lengnau in Richtung Baldingen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei aus der Gegenrichtung ein Kleinmotorrad gekommen. In der Folge stiessen die beiden Fahrzeuge frontal zusammen.

Ein Rettungshelikopter flog den 61-jährigen Motorradfahrer verletzt ins Spital. Laut Polizei liegen noch keine Angaben zu seinem Gesundheitszustand vor. Die 35-jährige Autofahrerin sei allerdings mit dem Schrecken davongekommen. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden.

Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Untersuchung. Für die Tatbestandsaufnahme musste die Polizei die Strecke sperren. Die Feuerwehr leite den Verkehr örtlich um.

Die aktuellen Polizeibilder: