Motorradfahrer muss verletzt ins Spital – ob es zu einer Kollision kam, ist unklar

Der Unfall ereignete sich gestern Sonntag, kurz nach 15 Uhr, in Leibstadt. Ein 73-jähriger Motorradlenker fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Schwaderloch. Auf Höhe Oelhofstrasse setzte dieser zu einer Vollbremsung an, wobei er stürzte.

Im selben Moment kam eine 37-jährige Automobilistin von der Oelhofstrasse, welche in die Hauptstrasse einzubiegen wollte. Unklar ist, ob es zu einer Kollision zwischen diesen beiden Fahrzeugen kam.

Personen, welche Abgaben zum Unfallhergang mache können, sind gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) zu melden.

