Sie sitzt an diesem sonnigen Herbstmorgen auf einer Mauer im Zentrum von Baden. Ihre braunen mandelförmigen Augen leuchten. Sie lacht. Nicole Knörr wirkt entspannt und scheint mit sich eins. Sie blickt hinunter an die Limmat. Ihr Leben ist im Fluss – wieder.

Nicole Knörr trägt ein schwarzes, armfreies Kleid. Mit dem Selbstverständnis einer 21-jährigen selbstbewussten Frau. Beim Blick auf ihre Arme erhält dieses makellose Bild Kratzer. Narben, inzwischen verheilt, aber Zeugen, die bei Nicole Knörr tiefe seelische Wunden hinterlassen haben. Auf dem Unterarm ein Tattoo, darauf steht: «...never give up.»

In diesen Tagen erscheint ihr Buch «Magere Jahre – Wie ich meine Essstörung überwand.» «Schreiben Sie nicht zu viel über mich. Es geht mir um die Sache. Es geht um diese schlimme Krankheit», sagt sie. Die 184 Seiten sind Teil ihrer Verarbeitung, ihrer langen Leidenszeit. Nicole Knörr will mit ihrer Geschichte möglichst viele Menschen erreichen, die von der Krankheit betroffen sind und Hilfe suchen. Sie schildert, was im Kopf einer Magersüchtigen vor sich geht und warum es so schwer ist – ganz banal – einfach wieder zu essen. Knörr will Anorektikern, Magersüchtigen, eine Stimme geben. Was sie fühlen, wie sie denken, welche Zwänge sie haben. «Es ist so schwierig, das alles zu fassen und zu begreifen.»

Schwierige Familienverhältnisse

Um zu verstehen, was Nicole Knörr durchgemacht hat, ist der Rückblick in ihre Kindheit unvermeidbar. Sie wächst in Leibstadt auf. Die Familienverhältnisse sind schwierig. Sie und ihre zwei Jahre ältere Schwester Eliane leiden unter der Beziehung der Eltern. Sie erleben die dauernden Streitereien. Vater und Mutter sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um den Kindern den nötigen Halt und Zuneigung geben zu können. «Es wäre schön gewesen, wenn meine Mutter mich einmal in den Arm genommen hätte», sagt Knörr. Die Sorgen, die Bedürfnisse der Kinder haben keinen Platz. Als Nicole zwölf ist, trennen sich die Eltern. Der Vater verlässt die Familie.