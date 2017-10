Damit konnte der rechtmässige Eigentümer der Barren, die aktuell einen Wert von rund 106'000 Franken haben, nicht eruiert werden. Das Fundbüro wird die Goldbarren am Freitag offiziell dem Gemeinderat übergeben. Gemäss Zivilgesetzbuch geht eine Fundsache an den Finder - wenn sich innerhalb einer Frist von fünf Jahren der rechtmässige Eigentümer nicht meldet.

Finderlohn versprochen

Der Bauamtsleiter und ein Lehrling hatten die Goldbarren am 28. Juni 2012 während der Arbeit in einem Plastiksack gefunden. Dieser lag im hohen Gras hinter einem Strauch. Die Goldbarren waren in weisses Seidenpapier eingewickelt und mit Klebeband umwickelt. Der Fundort befindet sich an einem Fussweg zwischen Bahnlinie und Kantonsstrasse, die Grenze zu Deutschland ist nur 4,5 Kilometer entfernt.